Internacional'den Galatasaray'a Vitao indirimi

Galatasaray yönetimi, 25 yaşındaki futbolcuyu yakından takip etmek için harekete geçti. Brezilya basınında yer alan iddialara göre sarı-kırmızılılar, çarşamba günü oynanacak Flamengo maçına gözlemci gönderecek. Bu karşılaşmanın, transfer sürecinde belirleyici bir rol oynaması bekleniyor.

Vitao (Takvim Foto Arşiv) AVRUPA'YA TRANSFER İSTEĞİ Vitao'nun da kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Genç stoperin Avrupa'ya gitmek istediği ancak Brezilya Milli Takımı radarında kalmasını sağlayacak, üst düzey hedefleri olan bir kulübe transfer olmayı tercih ettiği vurgulandı.