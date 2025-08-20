Internacional'den Galatasaray'a Vitao indirimi

Galatasaray yönetimi, 25 yaşındaki futbolcuyu yakından takip etmek için harekete geçti. Brezilya basınında yer alan iddialara göre sarı-kırmızılılar, çarşamba günü oynanacak Flamengo maçına gözlemci gönderecek. Bu karşılaşmanın, transfer sürecinde belirleyici bir rol oynaması bekleniyor.
AVRUPA'YA TRANSFER İSTEĞİ
Vitao'nun da kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Genç stoperin Avrupa'ya gitmek istediği ancak Brezilya Milli Takımı radarında kalmasını sağlayacak, üst düzey hedefleri olan bir kulübe transfer olmayı tercih ettiği vurgulandı.
LIBERTADORES FAKTÖRÜ
Internacional, Copa Libertadores son 16 turu rövanşında Flamengo ile sahasında karşılaşacak. İlk maçta 1-0 mağlup olan Brezilya temsilcisi, çeyrek finale yükselmesi halinde hiçbir oyuncusunun ayrılmasına izin vermeyecek. Bu nedenle Vitao transferinde kritik gelişmelerin Flamengo maçının ardından yaşanması bekleniyor.