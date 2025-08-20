PODCAST CANLI YAYIN

Internacional'den Galatasaray'a Vitao indirimi

Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan Brezilyalı stoper Vitao için kulübü Internacional’den dikkat çeken bir hamle geldi. Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Internacional daha önce 12 milyon euro talep ettiği oyuncusu için artık 10 milyon euro bonservis bedeliyle masaya oturmaya hazır. Bu gelişme, sarı-kırmızılıların transfer ihtimalini güçlendirdi.

Galatasaray yönetimi, 25 yaşındaki futbolcuyu yakından takip etmek için harekete geçti. Brezilya basınında yer alan iddialara göre sarı-kırmızılılar, çarşamba günü oynanacak Flamengo maçına gözlemci gönderecek. Bu karşılaşmanın, transfer sürecinde belirleyici bir rol oynaması bekleniyor.

AVRUPA'YA TRANSFER İSTEĞİ

Vitao'nun da kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Genç stoperin Avrupa'ya gitmek istediği ancak Brezilya Milli Takımı radarında kalmasını sağlayacak, üst düzey hedefleri olan bir kulübe transfer olmayı tercih ettiği vurgulandı.

LIBERTADORES FAKTÖRÜ

Internacional, Copa Libertadores son 16 turu rövanşında Flamengo ile sahasında karşılaşacak. İlk maçta 1-0 mağlup olan Brezilya temsilcisi, çeyrek finale yükselmesi halinde hiçbir oyuncusunun ayrılmasına izin vermeyecek. Bu nedenle Vitao transferinde kritik gelişmelerin Flamengo maçının ardından yaşanması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI VE SÖZLEŞME DURUMU

Bu sezon Internacional formasıyla 33 maça çıkan Vitao, 1 asistlik katkı yaptı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki stoperin kulübüyle sözleşmesi Aralık 2026'ya kadar devam ediyor.

