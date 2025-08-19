Cuesta’da ayrılık kesinleşmek üzere

Galatasaray'da geçen sezon transfer edilen ancak beklenen performansı sergileyemeyen Carlos Cuesta yol ayrımında. Kolombiyalı stoper için Rus ekibi Spartak Moskova ve Brezilya temsilcisi Vasco da Gama ile anlaşan Sarı-Kırmızılılar oyuncunun vereceği kararı bekliyor. Vasco da Gama'nın transferde bir adım daha önde olduğu bildirildi. 26 yaşındaki stoperin 6 milyon Euro bonservis bedeliyle ayrılması bekleniyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Genk'ten 8 milyon Euro bedelle transfer edilen Cuesta, Galatasaray'da 9 maçta süre buldu.