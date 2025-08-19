PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Cuesta'da ayrılık kesinleşmek üzere

Galatasaray’ın Kolombiyalı stoperi, Spartak Moskova ve Vasco da Gama ile görüşüyor. Brezilya ekibi transferde bir adım önde

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ağustos 2025
Cuesta’da ayrılık kesinleşmek üzere

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'da geçen sezon transfer edilen ancak beklenen performansı sergileyemeyen Carlos Cuesta yol ayrımında. Kolombiyalı stoper için Rus ekibi Spartak Moskova ve Brezilya temsilcisi Vasco da Gama ile anlaşan Sarı-Kırmızılılar oyuncunun vereceği kararı bekliyor. Vasco da Gama'nın transferde bir adım daha önde olduğu bildirildi. 26 yaşındaki stoperin 6 milyon Euro bonservis bedeliyle ayrılması bekleniyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Genk'ten 8 milyon Euro bedelle transfer edilen Cuesta, Galatasaray'da 9 maçta süre buldu.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’nin planı tutmadı! İmar mafyasının Aydın’daki 6 milyarlık rant foyası ortaya çıktı
Trump Beyaz Saray’da Zelenskiy ile bir araya geldi: Her şey iyi giderse üçlü toplantı olacak
Memur ve memur emeklisine yeni zam teklifi! Bakanlık sosyal medyadan duyurdu
Toplu sözleşme artış farkı için 4 ayrı oran!
Özlem Çerçioğlu’nun yokluğunda CHP’den Aydın’a taşımalı miting! Çevre illerden otobüslerle takviye
Oval Ofis’te dikkat çeken Ukrayna haritası | Trump’tan ve Zelenskiy’e mesaj! Toprak takası mı konuştular?
CHP’li İBB’ye yönelik yolsuzluk operasyonu! İnan Güney tutuklandı | İfadesi ortaya çıktı
Avustralya’dan Google’a 36 milyon dolarlık rekabet cezası!
Bakan Tunç’tan Hakan Çakır ve Ahmet Minguzzi açıklaması: Bir daha yaşanmaması için adımlarımızı kararlılıkla atacağız
Arabuluculara bildirdi | Hamas Gazze’de ateşkes ve esir takası teklifini kabul etti
Taylan 1.3 milyon Euro iken alınmadı! 6 milyon Euroya patladı
CHP’lilerin Samsun’daki delege kavgasında 2 şüpheli tutuklandı! Darbedilen partili yoğun bakımda
YPG’yi ’harekat’ paniği sardı! Aylardır özerklik isteyen İlham Ahmed hem çark etti hem de aslını inkar etti: Biz PKK’lı değiliz
Başkan Erdoğan NSosyal’den ilk paylaşımını yaptı: Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı
Emekliye yüzde 11.16 zam! Merkez Bankası’ndan ocak zammı için yeni tahmin geldi TAKVİM hesapladı! SSK, BAĞKUR’lular...
Suriye’de YPG/SDG’ye harekat hazırlığı! Hedef Rakka ve Deyrizor... Abdi ABD Kongresine mektup yazıp yalvardı
CHP’li Tanju Özcan kumarhane köşelerine düştü! Pişkin savunma... Oyun oynamışımdır ama bu kez değil
Premier Lig’in yıldızı Beşiktaş’a! Transfere onay çıktı
Terörsüz Türkiye sürecinde söz ailelerde! Anneler dinlenecek
İBB soruşturmasında kiralık katil planı! Gözaltına alınan avukat Cem Duman’a Fatih Keleş’in talimatını getiren avukat kim?