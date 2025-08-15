Profesyonel futbol kariyerine Brezilya ekibi Athletico Paranaense 'de başlayan Romulo, 2023-2024 sezonunun devre arasında kiralık olarak Göztepe 'ye transfer oldu. Performansıyla kısa sürede dikkat çekti ve bir sonraki sezon 2.5 milyon Euro bedelle bonservisi tamamen alındı.

Transfer bedeli ne kadar?

Göztepe ile RB Leipzig arasında yapılan anlaşmaya göre transfer 23 milyon Euro karşılığında gerçekleşecek. Bu bedelin 20 milyon Euro'su garanti, 3 milyon Euro'su ise performans bonusu olarak belirlendi. Türk Lirası karşılığı yaklaşık 1 milyar 90 milyon TL olan bu rakam, Anadolu kulüpleri tarihinin en yüksek satışlarından biri olacak.