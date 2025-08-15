PODCAST CANLI YAYIN

Göztepe'nin Brezilyalı yıldızı Romulo Cardoso hakkındaki detaylar sıklıkla araştırılıyor ve merak ediliyor. Son olarak rekor transfer bedeliyle gündemde olan Cardoso'nun biyografisi ve oynadığı takımlar sorgulanıyor. Peki Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Romulo Cardoso kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Romulo'nun yeni takımı ve transfer bedeli nedir? İşte Brezilyalı golcüye ilişkin merak edilen her şey...

Göztepe'nin etkili ismi Romulo Cardoso, son dönemde yalnızca attığı gollerle değil, rekor seviyedeki transfer bedeliyle de adından söz ettiriyor. Romulo Cardoso'nun oynadığı takımlar ve yeni transfer gelişmeleri futbolseverlerin gündeminde. İşte Romulo hakkında merak edilenler...

Romulo Cardoso kimdir?

Romulo Cardoso, 23 yaşında Brezilyalı profesyonel futbolcudur. Forvet mevkisinde oynuyor.

Kaç yaşında ve nereli?

Romulo, 23 yaşında olup Brezilya doğumludur.

Hangi takımlarda oynadı?

Profesyonel futbol kariyerine Brezilya ekibi Athletico Paranaense'de başlayan Romulo, 2023-2024 sezonunun devre arasında kiralık olarak Göztepe'ye transfer oldu. Performansıyla kısa sürede dikkat çekti ve bir sonraki sezon 2.5 milyon Euro bedelle bonservisi tamamen alındı.

Göztepe kariyerinde ne yaptı?

Göztepe formasıyla 46 resmi maça çıkan Romulo, 22 gol atıp 13 asist üreterek takımının hücum gücüne önemli katkı sağladı.

Romulo'nun yeni takımı neresi?

Romulo, Almanya Bundesliga ekibi RB Leipzig ile anlaşmaya vardı.

Transfer bedeli ne kadar?

Göztepe ile RB Leipzig arasında yapılan anlaşmaya göre transfer 23 milyon Euro karşılığında gerçekleşecek. Bu bedelin 20 milyon Euro'su garanti, 3 milyon Euro'su ise performans bonusu olarak belirlendi. Türk Lirası karşılığı yaklaşık 1 milyar 90 milyon TL olan bu rakam, Anadolu kulüpleri tarihinin en yüksek satışlarından biri olacak.

Türk futbol tarihindeki yeri nedir?

Bu transfer, Türk futbolunun en pahalı 3. satışı olacak. Daha önce Sacha Boey (30 milyon Euro, Bayern Münih) ve Ferdi Kadıoğlu (30 milyon Euro, Brighton) ilk iki sırada yer almıştı.

Leipzig ile sözleşme süresi ne kadar?

Romulo, RB Leipzig ile 2030 yılına kadar geçerli uzun süreli bir sözleşme imzalayacak.

Göztepe'den Romulo'ya teşekkür mesajı
Romulo'dan rekor transfer!

