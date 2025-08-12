Romulo'dan rekor transfer!

Yaz transfer döneminde Avrupa'da adı en çok geçen isimlerden olan İzmir temsilcisi Göztepe'nin Brezilyalı yıldızı Romulo Cardoso, Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırarak RB Leipzig'e imza atıyor.



Göztepe'den Avrupa'nın en büyük liglerinden Bundesliga'ya transfer olacak Romulo için haftalardır Leipzig'le kıyasıya bir bonservis pazarlığı yapan sarı-kırmızılıların futbol şubesini yöneten Başkan Rasmus Ankersen, Sportif Direktör Ivan Mance ve Sport Republic'in 23 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardığı öğrenildi. Anlaşmanın 20 milyon Euro garanti, 3 milyon Euro da performans bonusunu kapsadığı iddia edildi. Romulo 23 milyon Euro bedelle giderse Türk Lirası olarak 1 milyar 90 milyon TL civarında tutan bu tarihi rakam, Anadolu kulüplerinin en yüksek, Türk futbolunun da üçüncü en pahalı transferi olacak.