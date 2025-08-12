Romulo'dan rekor transfer!

PODCAST CANLI YAYIN

Göztepe'nin Brezilyalı yıldızı Romulo Cardoso, 23 milyon Euro bedelle RB Leipzig'e transfer olacak.

Yaz transfer döneminde Avrupa'da adı en çok geçen isimlerden olan İzmir temsilcisi Göztepe'nin Brezilyalı yıldızı Romulo Cardoso, Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırarak RB Leipzig'e imza atıyor.

Göztepe'den Avrupa'nın en büyük liglerinden Bundesliga'ya transfer olacak Romulo için haftalardır Leipzig'le kıyasıya bir bonservis pazarlığı yapan sarı-kırmızılıların futbol şubesini yöneten Başkan Rasmus Ankersen, Sportif Direktör Ivan Mance ve Sport Republic'in 23 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardığı öğrenildi. Anlaşmanın 20 milyon Euro garanti, 3 milyon Euro da performans bonusunu kapsadığı iddia edildi. Romulo 23 milyon Euro bedelle giderse Türk Lirası olarak 1 milyar 90 milyon TL civarında tutan bu tarihi rakam, Anadolu kulüplerinin en yüksek, Türk futbolunun da üçüncü en pahalı transferi olacak.



Daha önce Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu geçen yıl Brighton'a, Galatasaraylı Sacha Boey ise Bayern Münih'e 30 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu. Cenk Tosun, Beşiktaş'tan Everton'a 22.5 milyon Euro, Arda Güler ise Fenerbahçe'den dünya devi Real Madrid'e 20 milyon Euro ve bonuslarla gitmişti. Türk futbolunda Elvir Balic, Vedat Muriç ve Gedson Fernandes transferleri de kulüplerine 20 milyon Euro üzere bonservis kazandırdı. Athletico Paranaense'den 2023-2024 sezonunun devre arasında kiralanıp geçen sezon 2.5 milyon Euro karşılığında bonservisi alınan 23 yaşındaki Romulo, Göztepe'de 46 maçta 22 gol atarken, 13 asist yaptı. Brezilyalı forvet oyuncusu, Leipzig ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalayacak. Leipzig, Sloven golcü Benjamin Sesko'yu Manchester United'e 85 milyon Euro'ya satıp Romulo'ya yönelmişti.

