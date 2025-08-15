PODCAST CANLI YAYIN

Göztepe'den Romulo'ya teşekkür mesajı

Göztepe, Leipzig'e transfer olan Romulo Cardoso'ya teşekkür etti. Kulüp, forvetin mücadeleci oyununu, attığı golleri ve forma sadakatini vurgulayarak, "İz bırakanlar asla unutulmaz" mesajı verdi.

Göztepe'den Romulo'ya teşekkür mesajı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Alman ekibi Leipzig'e transfer olan Brezilyalı forvet oyuncusu Romulo Cardoso için teşekkür mesajı yayımladı.

Kulüpten paylaşılan açıklamada, "Teşekkürler Romulo Cardoso. Geldiğin ilk günden bu yana sahada terinle, tribünde taraftarın yüreğiyle bir oldun. Attığın goller, gösterdiğin mücadele ve en önemlisi Göztepe formasına duyduğun sadakat için minnettarız. Her veda zordur ama iz bırakanlar asla unutulmaz. Bu büyük ailenin bir parçası olarak hep hatırlanacaksın. Yolun açık olsun, Romulo." ifadelerine yer verildi.

ROMULO'NUN GÖZTEPE KARNESİ

Sarı-kırmızı formayla 46 resmi maça çıkan Brezilyalı golcü 22 gol ve 13 asist ile Göztepe tarihine damga vurdu.

