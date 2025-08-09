Son Dakika
Lucas Chevalier resmen PSG'de

Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma’nın takımdan ayrılma ihtimaline karşı kaleci transferini resmileştirdi. Fransız devi, Lille’in genç file bekçisi Lucas Chevalier’i kadrosuna kattı.

Lucas Chevalier resmen PSG'de

PSG, 23 yaşındaki Lucas Chevalier ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Lille'e bu transfer karşılığında 40 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Geçtiğimiz sezon Ligue 1'de gösterdiği performansla dikkat çeken genç kaleci, PSG'nin uzun vadeli planlarında önemli bir yer edinecek.

DONNARUMMA'YA DEV TALİPLER
Bir dönem adı Galatasaray ile de anılan Gianluigi Donnarumma'nın, PSG'den ayrılma ihtimali giderek güçleniyor. İtalyan kaleciye Suudi Arabistan ekiplerinin yanı sıra Chelsea ve Manchester United gibi Avrupa'nın önde gelen kulüpleri de ilgi gösteriyor.

KALENİN YENİ SAHİBİ OLACAK
Lucas Chevalier'in transferiyle birlikte PSG'de kaleci rekabeti yeniden şekillenecek. Donnarumma'nın ayrılması durumunda Chevalier, ilk 11'in değişmez ismi olmaya aday.

