Ole Gunnar Solskjaer'den transfer sözleri! "Takıma çok yardımcı olacak"

Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında St. Patrick's Athletic FC'yi 4-1 yenerek play-off turu için çok büyük bir avantaj yakaladı. Karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, transferle ilgili açıklamalarda bulundu.

SOLSKJAER'İN AÇIKLAMALARI

Norveçli teknik adam, maç sonrasında "Skordan ve performansımızdan dolayı çok mutluyum. İkinci yarıda kontrolü biraz kaybettik ama maçın büyük bölümünde kontrol bizdeydi. Galibiyet için mutluyum. Rakibimiz küçük bir ofsayttan gol buldu. İvmeyi yakaladılar, taraftarları da arkalarındaydı. Futbolda böyle şeyler olabiliyor.

Tammy, biliyorsunuz sezon başı kampına biraz geç katıldı. Çok iyi bir golcü ve takıma katkısı çok iyi. Takımı ve taraftarı birleştiren bir oyuncu. Bizim için çok önemli bir oyuncu.

Ndidi'yi transfer ettik. Biz şampiyonluk için yarışacak oyuncular transfer etmek istiyoruz. Manchester United'ın başındayken Leicester City'e karşı kaybettiğimde oradaydı. Takıma çok yardımcı olacağını biliyorum." dedi.