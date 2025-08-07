Son Dakika
İsrail basını Netanyahu'nun kanlı Gazze planını açıkladı: 1 milyona yakın Filistinli güneye sürülecek MİT'ten FETÖ mahrem imamı Hakan Kahraman'a operasyon: Kaçmaya çalışırken Manisa'da yakalandı! Sahte e-imza ve diploma çetesi olayında 11 büyük yalan ve gerçekler! Her taşın altında "Onlar" var: CHP ve fondaşlarının iftira mesaisi Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu! Esenyurt'ta taksici dehşeti: Tartıştığı kızı yumruk atarak bayılttı Türkiye ile Senegal arasında imzalar atıldı! Başkan Erdoğan'dan Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar Şaibeli kongre şaibeli CHP! "Mağdur" sıfatıyla ifade veren Cemal Canpolat'tan İmamoğlu'na olay sözler: Hırsızı savunacak halimiz yok
PODCAST CANLI YAYIN

Ole Gunnar Solskjaer'den transfer sözleri! "Takıma çok yardımcı olacak"

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlı ekibin UEFA Avrupa Konferans Ligi ön eleme turunda St. Patrick’s karşısında aldığı galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Norveçli çalıştırıcı, takımının performansından memnun olduğunu belirtirken, gelişim alanlarına da dikkat çekti. Ayrıca transfer hakkında da konuştu.

Giriş Tarihi:
Ole Gunnar Solskjaer'den transfer sözleri! "Takıma çok yardımcı olacak"

Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında St. Patrick's Athletic FC'yi 4-1 yenerek play-off turu için çok büyük bir avantaj yakaladı. Karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, transferle ilgili açıklamalarda bulundu.

SOLSKJAER'İN AÇIKLAMALARI

Norveçli teknik adam, maç sonrasında "Skordan ve performansımızdan dolayı çok mutluyum. İkinci yarıda kontrolü biraz kaybettik ama maçın büyük bölümünde kontrol bizdeydi. Galibiyet için mutluyum. Rakibimiz küçük bir ofsayttan gol buldu. İvmeyi yakaladılar, taraftarları da arkalarındaydı. Futbolda böyle şeyler olabiliyor.

Tammy, biliyorsunuz sezon başı kampına biraz geç katıldı. Çok iyi bir golcü ve takıma katkısı çok iyi. Takımı ve taraftarı birleştiren bir oyuncu. Bizim için çok önemli bir oyuncu.

Ndidi'yi transfer ettik. Biz şampiyonluk için yarışacak oyuncular transfer etmek istiyoruz. Manchester United'ın başındayken Leicester City'e karşı kaybettiğimde oradaydı. Takıma çok yardımcı olacağını biliyorum." dedi.

Takvim Türkiyeye duyurmuştu! KAPa bildirildi: Wilfred Ndidi Beşiktaş için İstanbula geldiTakvim Türkiyeye duyurmuştu! KAPa bildirildi: Wilfred Ndidi Beşiktaş için İstanbula geldi
Takvim Türkiye'ye duyurmuştu! KAP'a bildirildi: Wilfred Ndidi Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Türkiye ile Senegal arasında imzalar atıldı! Başkan Erdoğan'dan Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
MİT'ten FETÖ mahrem imamı Hakan Kahraman'a operasyon: Kaçmaya çalışırken Manisa'da yakalandı!
Borsa İstanbul
Dublin'de Tammy Abraham şov! St. Patrick's Athletic FC - Beşiktaş: 1-4 | MAÇ SONUCU
Kim Milyoner Olmak İster'de futbol sorusunda çift cevap jokerini kullandı! Galatasaray Spor Kulübünün tarihindeki ilk amblem, ağzında futbol topu olan hangi hayvanın bir tasviriydi? sorusunda elendi..
CHP'li İmamoğlu'nun İngiliz'e ağlama seansı! Şikayete doyamadılar | Başkan Erdoğan ve "Terörsüz Türkiyeʺ sürecini hedef aldı
Cumhurbaşkanı Şara ile kritik görüşmenin ardından Bakan Fidan açıkladı: Suriye'yi desteklemeye devam edeceğiz
Başkan Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Kars'ta şehit annesine ulaştı | "Bir daha annelerin gözyaşları akmasın"
Yalanın hesabı sorulacak | YÖK'ten 400 akademisyen iftirasına suç duyurusu
Sahte e-imza ve diploma çetesi olayında 11 büyük yalan ve gerçekler! Her taşın altında "Onlar" var: CHP ve fondaşlarının iftira mesaisi
Kayıp iş insanı hem denizden hem havadan aranıyor! Marmara Denizi’nde kaybolmuştu | Kaptan hakkında adli kontrol
Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor! Transferde flaş hamle
Elektronik imza sahtekarlığında soruşturma USOM'a gelen ihbarla başladı!
Şaibeli kongre şaibeli CHP! "Mağdur" sıfatıyla ifade veren Cemal Canpolat'tan İmamoğlu'na olay sözler: Hırsızı savunacak halimiz yok
Kremlin duyurdu: Putin ve Trump önümüzdeki günlerde görüşecek | İki adres: Antalya ve Dubai
İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e "adaylık" ültimatomu! Mansur Yavaş tetikte... Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gidecek CHP'liler kim?
MSB'den SDG açıklaması: Suriye'nin toprak bütünlüğüne zarar veriyor!
Okan Buruk'tan sürpriz forvet kararı! Gaziantep FK - Galatasaray maçı 11'i netleşti
127 yeni nesil milli yük vagonu raylara indirildi! Bakan Uraloğlu açıkladı
Terörü defetme kardeşliği tesis etme protokolü! 12 maddede komisyon... MİT Meclis'e geliyor | DEM'den "İmralı" önerisi