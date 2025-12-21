CHP’li İBB’de maaş vurgunu patladı! Yandaş kadrolara ödenen maaşlar dudak uçuklattı

Maaş tablosunda yalnızca üst yöneticiler değil; danışman, müdür ve koordinatör pozisyonlarında görev yapan isimlerin de yüksek ücretler aldığı görülüyor. Belgede yer alan bilgilere göre bazı yöneticilerin brüt maaşları 150 bin TL ile 236 bin TL aralığında bulunuyor.

Kamu kaynaklarıyla faaliyet gösteren belediye şirketlerinde, üst yönetim maaşlarının bu seviyelere ulaşması, "sosyal belediyecilik" söylemi ile ücret politikaları arasındaki farkın sorgulanmasına neden oldu. Konuya ilişkin tartışmaların siyasi gündemde de yankı bulması bekleniyor.

Daha önce ortaya çıkan belgelere yansıyan bilgilere göre, Dilek Kaya İmamoğlu'nun basın danışmanı olarak görev yaptığı ifade edilen Şefika Sibel Yıldızbaş'ın, İBB iştiraki İstanbul Enerji A.Ş'den aylık 236 bin TL maaş ve 104 bin TL "özel görev tazminatı" aldığı, toplam ödemenin ise 340 bin TL'ye ulaştığı öne sürülmüştü.