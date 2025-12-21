CHP’li İBB’de maaş vurgunu patladı! Yandaş kadrolara ödenen maaşlar dudak uçuklattı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni milyarlarca lira zarara uğratan Ekrem İmamoğlu’nun görev yaptığı dönemde, belediyenin nasıl bir talan düzenine dönüştürüldüğü her geçen gün yeni detaylarla ortaya çıkıyor. Yandaş isimlerle doldurulan belediyede genel müdür ve danışman kadrolarına ödenen yüksek maaşlar, yeni bir skandal olarak gün yüzüne çıktı.
Türkiye tarihinin en büyük yolsuzluk soruşturmalarından biri kapsamında tutuklu bulunan, kamuoyunda "İmamoğlu suç örgütü elebaşı" olarak anılan CHP'li eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görev yaptığı döneme ilişkin yeni skandallar gündeme gelmeye devam ediyor. İBB yönetimine geldiği günden bu yana belediye kaynaklarının nasıl kullanıldığına dair tartışmalar derinleşirken, bu kez belediye bünyesinde yandaş kadrolara ödenen yüksek maaşlar gündem oldu.
MİLLETVEKİLİ MAAŞINI AŞAN ÜCRETLER
CHP'li milletvekilleri 229 bin TL maaş alırken, İBB'ye bağlı Medya AŞ'de genel müdür maaşının 340 bin TL, genel müdür yardımcısı maaşının ise 290 bin TL olduğu ortaya çıktı. Kamuoyunda "belediye şirketlerinde maaş dengesi" tartışması yeniden alevlendi.
DANIŞMAN VE YÖNETİCİLERE DE YÜKSEK MAAŞ
Belgelere yansıyan bilgilere göre, Medya AŞ Genel Müdürü'nün aylık brüt maaşı 340 bin TL, Genel Müdür Yardımcısı'nın maaşı ise 290 bin TL olarak kayıtlarda yer aldı. Söz konusu rakamların, seçilmiş milletvekillerinin maaşlarını aşması, belediye şirketlerinde ücret dengesi tartışmalarını beraberinde getirdi.
"SOSYAL BELEDİYECİLİK" SÖYLEMİ SINIFTA KALDI
Maaş tablosunda yalnızca üst yöneticiler değil; danışman, müdür ve koordinatör pozisyonlarında görev yapan isimlerin de yüksek ücretler aldığı görülüyor. Belgede yer alan bilgilere göre bazı yöneticilerin brüt maaşları 150 bin TL ile 236 bin TL aralığında bulunuyor.
DİLEK İMAMOĞLU'NIN DANIŞMANINA ÖZEL TARİFE
Kamu kaynaklarıyla faaliyet gösteren belediye şirketlerinde, üst yönetim maaşlarının bu seviyelere ulaşması, "sosyal belediyecilik" söylemi ile ücret politikaları arasındaki farkın sorgulanmasına neden oldu. Konuya ilişkin tartışmaların siyasi gündemde de yankı bulması bekleniyor.
Daha önce ortaya çıkan belgelere yansıyan bilgilere göre, Dilek Kaya İmamoğlu'nun basın danışmanı olarak görev yaptığı ifade edilen Şefika Sibel Yıldızbaş'ın, İBB iştiraki İstanbul Enerji A.Ş'den aylık 236 bin TL maaş ve 104 bin TL "özel görev tazminatı" aldığı, toplam ödemenin ise 340 bin TL'ye ulaştığı öne sürülmüştü.