Uyuşturucu soruşturmasında Cihan Şensözlü dahil 6 şüpheliye tutuklama talep edildi

Uyuşturucu soruşturmasında Cihan Şensözlü, menajer Eser Küçükerol ve Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay'ın aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Soruşturma çerçevesinde, ünlü isimlerin menajeri Eser Küçükerol ile Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlamasıyla; marka danışmanları Yiğit Macit ve Mehmet Ali Gül, model Gizem Türedi ile Mehmet Güçlü ise "Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etmek" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Gözaltına alınan Cihan Şensözlü de adliyeye çıkarılan isimler arasında yer aldı. Savcılıkta ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

6 İSME TUTUKLAMA TALEBİ

Cihan Şensözlü'nün, "Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan tutuklanması talep edildi.

Soruşturma kapsamında 6 şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Cihan Şensözlü: Fuhşa teşvik veya aracılık
İsmail Ahmet Akçay: Uyuşturucu madde ticareti + fuhşa teşvik veya aracılık
Eser Gökhan: Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak
Mehmet Güçlü: Fuhşa teşvik veya aracılık
Mehmet Ali Gül: Fuhşa teşvik veya aracılık
Yiğit Macit: Fuhşa teşvik veya aracılık

