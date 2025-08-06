Wilfred Ndidi Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Beşiktaş yönetimi, 28 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun transferi için hem kulübü Leicester City hem de oyuncu ile tüm şartlarda anlaşma sağladı.

İSTANBUL'A GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU Beşiktaş 'ın yeni transferi Wilfred Ndidi 'nin, 7 Ağustos Perşembe sabaha karşı 05:00'te İstanbul'a iniş yapması bekleniyor. Yıldız oyuncu, gelişinin ardından sağlık kontrolünden geçecek ve resmi imzayı atarak takıma katılacak.

Wilfred Ndidi (Takvim Foto Arşiv)

REAL BETIS DEVREYE GİRMİŞTİ

Gedson Fernandes'in 20+7 milyon euro bedelle ayrılmasının ardından orta sahaya takviye arayan Beşiktaş, bu doğrultuda ilk olarak Benfica'dan Orkun Kökçü'yü transfer etmişti. Ardından hedefini Wilfred Ndidi olarak belirleyen siyah-beyazlılar, oyuncunun transferi için düğmeye bastı.

İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis de Ndidi'ye talip oldu. Ancak Betis'in yaptığı teklif, Leicester City ile bonservis konusunda uzlaşmaya yetmedi. İngiliz ekibiyle anlaşma sağlanamayınca İspanyol temsilcisi transferden çekildi.