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Wilfred Ndidi Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala Beşiktaş, orta saha transferinde önemli bir adım attı. Siyah-beyazlılar, Leicester City forması giyen Wilfred Ndidi’yi kadrosuna katmak üzere İstanbul’a getiriyor.

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Wilfred Ndidi Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Beşiktaş yönetimi, 28 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun transferi için hem kulübü Leicester City hem de oyuncu ile tüm şartlarda anlaşma sağladı.

Wilfred Ndidi (Takvim Foto Arşiv)Wilfred Ndidi (Takvim Foto Arşiv)

İSTANBUL'A GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU
Beşiktaş'ın yeni transferi Wilfred Ndidi'nin, 7 Ağustos Perşembe sabaha karşı 05:00'te İstanbul'a iniş yapması bekleniyor. Yıldız oyuncu, gelişinin ardından sağlık kontrolünden geçecek ve resmi imzayı atarak takıma katılacak.

Wilfred Ndidi (Takvim Foto Arşiv)Wilfred Ndidi (Takvim Foto Arşiv)

REAL BETIS DEVREYE GİRMİŞTİ
Gedson Fernandes'in 20+7 milyon euro bedelle ayrılmasının ardından orta sahaya takviye arayan Beşiktaş, bu doğrultuda ilk olarak Benfica'dan Orkun Kökçü'yü transfer etmişti. Ardından hedefini Wilfred Ndidi olarak belirleyen siyah-beyazlılar, oyuncunun transferi için düğmeye bastı.

İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis de Ndidi'ye talip oldu. Ancak Betis'in yaptığı teklif, Leicester City ile bonservis konusunda uzlaşmaya yetmedi. İngiliz ekibiyle anlaşma sağlanamayınca İspanyol temsilcisi transferden çekildi.

Wilfred Ndidi (Takvim Foto Arşiv)Wilfred Ndidi (Takvim Foto Arşiv)

NDIDI'NİN GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Wilfred Ndidi, 2024-2025 sezonunda Leicester City formasıyla toplam 30 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 1 gol atan deneyimli orta saha oyuncusu, takım arkadaşlarına da 5 asistlik katkı sağladı. Sahadaki mücadele gücü, top kapma becerisi ve oyun zekasıyla bilinen Ndidi, Beşiktaş orta sahasına dinamizm katması beklenen isimlerin başında geliyor.

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