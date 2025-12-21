Galatasaray - Kasımpaşa | CANLI

PODCAST CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig'de heyecan 17. hafta maçlarıyla devam ediyor. Galatasaray evinde Kasımpaşa ile ilk yarıyı noktalıyor. Cimbom, Rams Park'ta rakibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak ve taraftarlarını sevindirmek amacında. Galatasaray - Kasımpaşa maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

Galatasaray - Kasımpaşa maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Ahmed Kutucu (AA)Ahmed Kutucu (AA)

İLK 11'LER

GALATASARAY: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi

KASIMPAŞA: Gianniotis, Winck, Espinoza, Opoku, Szalai, Frimpong, Atakan, Cem, Diabate, Fall, Gueye

Galatasaray son maçında Başakşehir'i 1-0 yendi (AA)Galatasaray son maçında Başakşehir'i 1-0 yendi (AA)

AKARSU YÖNETTİ

Trendyol Süper Lig'in 17'nci haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetti. Akarsu'nun yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ile Suat Güz üstlendi.

Galatasaray maç eksiğiyle ikinci sırada yer alıyor (AA)Galatasaray maç eksiğiyle ikinci sırada yer alıyor (AA)

BURUK'TAN 4 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan RAMS Başakşehir maçının 11'ine göre Kasımpaşa karşısında 4 değişikliğe gitti. Arda Ünyay, Gabriel Sara, Gökdeniz Gürpüz ve Ahmed Kutucu yedek kulübesine çekilirken, bu isimlerin yerine Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'de sahaya çıktı.

Mauro Icardi (AA)Mauro Icardi (AA)

ASLAN'IN İLK 11'İ

Sarı-kırmızılı ekip mücadeleye; Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, İlkay Gündoğan, Lucas Torreira, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi 11'iyle başladı.

Leroy Sane (AA)Leroy Sane (AA)

8 EKSİK

Galatasaray, Kasımpaşa karşısında 8 oyuncusundan yararlanamadı. Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Mario Lemina'nın yanı sıra sakatlıkları süren Wilfried Singo, Berkan Kutlu ve Uğurcan Çakır ile bahis soruşturması kapsamında ceza alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı kadroda yer almadı.

Ahmed Kutucu (AA)Ahmed Kutucu (AA)

ICARDI REKOR İÇİN SAHADA

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'nin Süper Lig'deki gol rekorunu geçmek için sahaya çıktı. Antalyaspor maçında attığı golle ligde 59 gole ulaşan Icardi, Kasımpaşa karşısında ağları sarsması halinde Galatasaray tarihinde Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcu olacaktı. Arjantinli yıldızın ayrıca 4 gol daha atması durumunda kulüp tarihinin en golcü yabancısı ünvanını da ele geçirmesi bekleniyor.

Galatasaray'ın Başakşehir karşısındaki gol sevinci (AA)Galatasaray'ın Başakşehir karşısındaki gol sevinci (AA)

MILAN BAROS RAMS PARK'TA

Galatasaray'ın eski futbolcusu Milan Baros, Kasımpaşa maçını izlemek üzere RAMS Park'a geldi. Sarı-kırmızılı formayla önemli başarılara imza atan Çek futbolcu, maç öncesinde tribünleri selamladı ve taraftarlarla birlikte üçlü çektirdi.

Kazımcan Karataş (AA)Kazımcan Karataş (AA)

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN 4 DEĞİŞİKLİK

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da Galatasaray karşısında kadroda 4 değişikliğe gitti. Gençlerbirliği maçında forma giyen Mortadha Ben Ouanes, Andri Baldursson, Yusuf Barasi ve Adem Arous yedek kulübesine çekildi. Bu isimlerin yerine Claudio Winck, Attila Szalai, Atakan Müjde ve Mamadou Fall ilk 11'de görev aldı.

Mauro Icardi (AA)Mauro Icardi (AA)

KASIMPAŞA'NIN İLK 11'İ

Mavi-beyazlı ekip mücadeleye; Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Jhon Espinoza, Nicholas Opoku, Attila Szalai, Godfried Owusu, Fousseni Diabate, Atakan Müjde, Cem Üstündağ, Mamadou Fall ve Habib Gueye 11'iyle çıktı.

Kazımcan Karataş (AA)Kazımcan Karataş (AA)

ICARDI'YE ÖZEL DESTEK

Galatasaraylı taraftarlar, ısınma sırasında Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'ye destekte bulundu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, bütün futbolcuları tribüne tek tek çağırırken, geçen günlerde takımdan ayrılacağı mesajını veren Icardi'yi ise iki kez davet etti. Yıldız santrfor, taraftarların isteğini kırmayarak iki defa onların yanına gitti ve "üçlü" çektirdi.

Taraftarlar, maç öncesi seremonide ise Icardi için, "Bir futbolcudan fazlası. Ruhumuzun bir parçası" ifadelerinin yer aldığı pankart açtı.

Galatasaray tribünlerinden Mauro Icardi için pankart: "Bir oyuncudan daha fazlası, ruhumuzun bir parçası"

Gabriel Sara (AA)Gabriel Sara (AA)

ASLANTEPE'DE ERKEN AÇILIŞ

Galatasaray, dakikalar 10'u gösterirken Kasımpaşa'nın kaptırdığı top sonrası Barış Alper Yılmaz ile atağa kalktı. Milli yıldız, attığı deparla birlikte ceza sahası içine girdi ve Yunus Akgün'e pasın verdi. Yunus da ağları havalandırarak ağları havalandırmayı başardı ve takımını öne geçirdi.

Lucas Torreira (AA)Lucas Torreira (AA)

YUNUS' TAN İLK

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, sakatlıktan harika bir dönüş yaptı.

Fenerbahçe derbisiyle sahalara geri dönen milli futbolcu, ardından Samsunspor maçında asist yaptı.

Ligde geçen haftaki Antalyaspor maçında 2 asist yapan Yunus Akgün, Kasımpaşa maçında ise ağları havalandırdı.

Yunus Akgün, Kasımpaşa'ya karşı da ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.

Arda Ünyay (AA)Arda Ünyay (AA)

26 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, iç sahada oynadığı son 26 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 21 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Son iç saha yenilgisini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe karşısında yaşayan Galatasaray, o tarihten bu yana evinde kaybetmedi.

Ahmed Kutucu (AA)Ahmed Kutucu (AA)

LİGİN EN İYİ AVERAJI GALATASARAY'DA

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de en iyi averaja sahip takım konumunda bulunuyor. Galatasaray, 16 maçta attığı 36 gole karşılık kalesinde 12 gol gördü ve artı 24 averaj yakaladı. Bu alanda Fenerbahçe'nin (artı 22) önünde yer alıyor.

Galatasaray ligde şampiyonluk yaşamak istiyor (AA)Galatasaray ligde şampiyonluk yaşamak istiyor (AA)

İÇ SAHADA ETKİLİ PERFORMANS

Galatasaray, bu sezon RAMS Park'ta oynadığı 8 lig maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 19 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü.

Galatasaray'ın Başakşehir karşısındaki gol sevinci (AA)Galatasaray'ın Başakşehir karşısındaki gol sevinci (AA)

SAVUNMADA SON HAFTALARDA SORUN VAR

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 9 maçın 8'inde kalesinde gol gördü. Sezonun ilk 7 haftasında sadece 2 gol yiyen sarı-kırmızılılar, Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte savunmada zorlandı. Bu dönemde yalnızca Trabzonspor karşısında gol yemedi.

Barış Alper Yılmaz (AA)Barış Alper Yılmaz (AA)

MAURO ICARDI REKOR PEŞİNDE

Mauro Icardi, Galatasaray tarihinde Süper Lig'de en fazla gol atan yabancı oyuncu olmayı hedefliyor. Antalyaspor maçında attığı golle ligde 59 gole ulaşan Arjantinli yıldız, Gheorghe Hagi'yi yakaladı. Icardi'nin Kasımpaşa karşısında gol atması halinde bu alanda tek başına zirveye çıkacak.

Gökdeniz Gürpüz (AA)Gökdeniz Gürpüz (AA)

LEROY SANE FORMDA

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, Süper Lig'de son haftaların en formda isimlerinden biri. Sane, ligde üst üste 3 maçta gol atma başarısı gösterdi. 29 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe, Samsunspor ve Antalyaspor karşılaşmalarında ağları havalandırdı.

Galatasaray - Kasımpaşa | CANLI
