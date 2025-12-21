Galatasaray - Kasımpaşa | CANLI

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da Galatasaray karşısında kadroda 4 değişikliğe gitti. Gençlerbirliği maçında forma giyen Mortadha Ben Ouanes, Andri Baldursson, Yusuf Barasi ve Adem Arous yedek kulübesine çekildi. Bu isimlerin yerine Claudio Winck, Attila Szalai, Atakan Müjde ve Mamadou Fall ilk 11'de görev aldı.

Kazımcan Karataş (AA)

ICARDI'YE ÖZEL DESTEK

Galatasaraylı taraftarlar, ısınma sırasında Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'ye destekte bulundu.



Sarı-kırmızılı taraftarlar, bütün futbolcuları tribüne tek tek çağırırken, geçen günlerde takımdan ayrılacağı mesajını veren Icardi'yi ise iki kez davet etti. Yıldız santrfor, taraftarların isteğini kırmayarak iki defa onların yanına gitti ve "üçlü" çektirdi.



Taraftarlar, maç öncesi seremonide ise Icardi için, "Bir futbolcudan fazlası. Ruhumuzun bir parçası" ifadelerinin yer aldığı pankart açtı.

Galatasaray tribünlerinden Mauro Icardi için pankart: "Bir oyuncudan daha fazlası, ruhumuzun bir parçası"