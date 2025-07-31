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Gedson Fernandes resmen Spartak Moskova'da! İşte alınacak bonservis

Beşiktaş, kısa süre önce görüşmelere başlandığını duyurduğu Gedson Fernandes için Spartak Moskova ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Portekizli yıldız için Rus temsilcisi garanti ücret ve bonus ödeyecek.

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Gedson Fernandes resmen Spartak Moskova'da! İşte alınacak bonservis

Gedson Fernandes'in yeni adresi Rusya oldu. Yıldız futbolcuya talip olan Spartak Moskova ile anlaşan Beşiktaş, transferin mali şartlarını açıkladı.

Gedson Fernandes ve Ole Gunnar Solskjaer (AA)Gedson Fernandes ve Ole Gunnar Solskjaer (AA)

Siyah beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada;

"Profesyonel futbolcumuz Gedson Carvalho Fernandes'in, FC Spartak-Moscow JSC'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Spartak-Moscow JSC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 20.779.220 Avro ödeme yapacaktır. Ayrıca Kulübümüzle FC Spartak-Moscow JSC arasındaki transfer sözleşmesine göre toplamı 7.272.729 Avro'yu aşmayacak şekilde şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır." denildi.

Gedson Fernandes (AA)Gedson Fernandes (AA)

EN PAHALI 2. SATIŞ

Portekizli yıldız, 20.7 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Siyah-Beyazlı ekibin tarihinde sattığı en pahalı ikinci futbolcu oldu. Birinci sırada 2017/18 sezonun devre arasında Everton'a 22.5 milyon Euro karşılığında transfer olan Cenk Tosun bulunuyor.

26 yaşındaki yıldız orta saha, bonusların devreye girmesi dahilinde birinci sıraya oturacak.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla 131 resmi maça çıkan Gedson Fernandes bu karşılaşmalarda 18 gol ve 16 asistlik skor katkısı sağladı.

GEDSON'DAN VEDA

Beşiktaş'tan Rus ekibi Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes, siyah-beyazlı kulüp için veda mesajı yayımladı.

Portekizli futbolcu, sosyal medya hesabından paylaştığı veda mesajında, "Beşiktaş ailesiyle geçirdiğim her an benim için unutulmaz ve de hep öyle kalacak. Bu formayı giydiğim ilk günden beri desteğini benden esirgemeyen tüm taraftarlarımıza, çalıştığım hocalara, başkanlarımıza ve takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Şimdi aranızdan futbolcu olarak ayrılıyorum ama bundan sonra ben de bir Beşiktaş taraftarıyım. Unutmayın, kartallar yüksek uçar. Bir kere kartal, her zaman kartal." ifadelerini kullandı.


Siyah-beyazlı kulüp de Gedson Fernandes için "Her şey için teşekkürler Gedson." sözlerini paylaştı.

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