Beşiktaş'tan 3 bomba birden! Ayrılıklar sonrası transferler peş peşe

AVRUPA LİGİ'NDE 133. RANDEVU

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde (eski adıyla UEFA Kupası) bugüne kadar 132 maç oynadı. Bu mücadelelerde 57 galibiyet, 25 beraberlik ve 50 yenilgi elde eden "Kara Kartal", rakip ağlara 209 gol gönderirken 178 gol yedi. Siyah-beyazlılar, Shakhtar Donetsk karşısında bu organizasyondaki 133. maçına çıkacak.

UKRAYNA TAKIMLARINA ZORLANIYOR

Beşiktaş, Ukrayna temsilcileriyle Avrupa kupalarında bugüne kadar 15 kez karşılaştı. Bu maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan İstanbul ekibi, 14 gol atıp 34 gol yedi. Shakhtar Donetsk ile daha önce oynanan ilk maçta Beşiktaş, sahadan 4-2 mağlup ayrılmıştı.