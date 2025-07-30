Beşiktaş'tan 3 bomba birden! Ayrılıklar sonrası transferler peş peşe

David Jurasek'i kiraladıktan sonra Orkun Kökçü ve Tammy Abraham'ı renklerine bağlayan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Siyah beyazlı ekipte hedef Shakhtar ile oynanacak rövanş mücadelesinden zaferle ayrılmak ve ardından takviyelere devam edebilmek.
KAMP KADROSU AÇIKLANDI
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, ikinci eleme turu rövanş maçında Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Siyah-beyazlıların kamp kadrosu açıklandı.
Listede şu isimler bulunuyor: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Svensson, Gabriel Paulista, Udokhai, Necip, Tayyip Talha, Jurasek, Emirhan, Tayfur, Serkan Emrecan, Demir Ege, Hadziahmetovic, Rashica, Salih, Orkun, Arroyo, Kartal Kayra, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Abraham, Semih.
KARTAL'IN 254. MAÇI
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, yarın Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile Polonya'da kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşma ile Avrupa kupalarındaki 254. mücadelesine çıkacak.
95 GALİBİYETİ VAR
Beşiktaş, Avrupa arenasında bugüne kadar çıktığı 253 karşılaşmada 95 galibiyet, 49 beraberlik ve 109 yenilgi aldı. Bu süreçte 340 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 388 gole engel olamadı.