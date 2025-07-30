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Beşiktaş'tan 3 bomba birden! Ayrılıklar sonrası transferler peş peşe

Yeni sezona birbirinden iddialı transferlerle başlayan Beşiktaş, Shakhtar Donetsk karşısında aldığı 4-2'lik yenilgi sonrasında büyük bir şok yaşadı. Ancak yönetim hem rövanştan umutlu hem de sonrasında yapacağı takviyelerle sezona çok iyi bir giriş yapmak amacında. Listede 3 yıldız var ve yaşanacak ayrılıkların ardından imzaların atılması bekleniyor. İşte detaylar...

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Beşiktaş'tan 3 bomba birden! Ayrılıklar sonrası transferler peş peşe

David Jurasek'i kiraladıktan sonra Orkun Kökçü ve Tammy Abraham'ı renklerine bağlayan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Siyah beyazlı ekipte hedef Shakhtar ile oynanacak rövanş mücadelesinden zaferle ayrılmak ve ardından takviyelere devam edebilmek.

KAMP KADROSU AÇIKLANDI

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, ikinci eleme turu rövanş maçında Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Siyah-beyazlıların kamp kadrosu açıklandı.

Listede şu isimler bulunuyor: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Svensson, Gabriel Paulista, Udokhai, Necip, Tayyip Talha, Jurasek, Emirhan, Tayfur, Serkan Emrecan, Demir Ege, Hadziahmetovic, Rashica, Salih, Orkun, Arroyo, Kartal Kayra, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Abraham, Semih.

KARTAL'IN 254. MAÇI

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, yarın Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile Polonya'da kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşma ile Avrupa kupalarındaki 254. mücadelesine çıkacak.

95 GALİBİYETİ VAR

Beşiktaş, Avrupa arenasında bugüne kadar çıktığı 253 karşılaşmada 95 galibiyet, 49 beraberlik ve 109 yenilgi aldı. Bu süreçte 340 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 388 gole engel olamadı.

AVRUPA LİGİ'NDE 133. RANDEVU

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde (eski adıyla UEFA Kupası) bugüne kadar 132 maç oynadı. Bu mücadelelerde 57 galibiyet, 25 beraberlik ve 50 yenilgi elde eden "Kara Kartal", rakip ağlara 209 gol gönderirken 178 gol yedi. Siyah-beyazlılar, Shakhtar Donetsk karşısında bu organizasyondaki 133. maçına çıkacak.

UKRAYNA TAKIMLARINA ZORLANIYOR

Beşiktaş, Ukrayna temsilcileriyle Avrupa kupalarında bugüne kadar 15 kez karşılaştı. Bu maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan İstanbul ekibi, 14 gol atıp 34 gol yedi. Shakhtar Donetsk ile daha önce oynanan ilk maçta Beşiktaş, sahadan 4-2 mağlup ayrılmıştı.

SHAKHTAR'IN YENİLGİSİ YOK

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Türk kulüplerine karşı çıktığı 9 maçta yenilgi yüzü görmedi. Fenerbahçe, Başakşehir, Konyaspor, Sivasspor ve Beşiktaş'a karşı oynadığı bu maçların 8'ini kazanan Shakhtar, sadece Fenerbahçe ile bir kez berabere kaldı. Bu karşılaşmalarda 21 gol atan Shakhtar, kalesinde ise yalnızca 3 gol gördü.

KARTAL'IN SAVUNMA ZAAFI

Son 3 sezonda Avrupa'da oynadığı 23 maçın sadece 4'ünde kalesini gole kapatabilen Beşiktaş, bu süreçte 42 gol yerken 41 gol kaydetti. Siyah-beyazlıların gol yemediği son maçlar; KF Tirana, Dinamo Kiev, Lugano ve Olimpik Lyon karşılaşmaları oldu.

3 KEZ ÇEYREK FİNAL GÖRDÜ

Beşiktaş, Avrupa kupalarında şimdiye kadar 3 kez çeyrek final aşamasına yükseldi. 1986-1987 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda, 2002-2003'te UEFA Kupası'nda ve 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynayan Kartal, Lyon'a penaltılarla elenerek en son bu başarıyı yaşamıştı.

EN FARKLI SKORLAR

Beşiktaş Avrupa'da en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ederek aldı. 2002-2003 sezonunda da Bosna temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yenmişti. En farklı yenilgisini ise 2007-2008 sezonunda Liverpool karşısında aldığı 8-0'lık skorla yaşadı.

EN SKORER İSİM OKTAY DERELİOĞLU

Siyah-beyazlıların Avrupa'daki en golcü ismi 14 golle Oktay Derelioğlu oldu. Onu 13'er golle Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun takip ediyor. Ricardo Quaresma ve Bobo da 12'şer golle bu listede yer alıyor.

Mevcut kadrodan ise Gedson Fernandes (5), Rafa Silva (3), Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy (2'şer), Al-Musrati, Emrecan Terzi, Muçi, Tayfur Bingöl, Necip Uysal, Tammy Abraham ve Joao Mario (1'er) Avrupa arenasında gol sevinci yaşadı.

KRİTİK ÖNEME SAHİP

İlk maçta 4-2'lik mağlubiyetle sahadan ayrılan Beşiktaş, turu geçebilmek için yarın Polonya'da kazanmak ve en az iki fark atmak zorunda. Avrupa'daki tecrübesiyle dikkat çeken siyah-beyazlılar, zorlu Shakhtar Donetsk rövanşında tarihi bir geri dönüşe imza atmak istiyor.

GEDSON YERİNE GUIDO

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için rotasını İngiltere'ye çevirdi. Siyah-beyazlılar, Gedson Fernandes'in takımdan ayrılma ihtimaline karşılık West Ham United forması giyen Arjantinli yıldız Guido Rodriguez'i gündemine aldı.

B PLANI HAZIR

Beşiktaş, orta sahada Gedson Fernandes'in ayrılma ihtimaline karşı hamlelerini erkenden yapmaya başladı. Teknik heyet ve yönetim, bu doğrultuda birçok oyuncu ile temasa geçti. Ancak listenin zirvesine yazılan isim, Premier Lig temsilcisi West Ham United'dan Guido Rodriguez oldu. Siyah-beyazlılar, bu transferi sonuçlandırmak için temaslarını sürdürüyor.

TÜM ŞARTLAR ZORLANIYOR

Beşiktaş, 30 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu için tüm şartları zorluyor. Tecrübeli ismi kadrosuna katmak isteyen yönetim, oyuncu cephesini ikna etmeye çalışıyor. West Ham ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan Rodriguez'in transfer süreci kolay görünmese de siyah-beyazlılar geri adım atmayı düşünmüyor.

TRANSFERE HAZIR

İngiliz basınına göre West Ham United, 2024-25 sezonu başında kadrosuna kattığı Rodriguez'i bırakmak istemiyor. Ancak geçtiğimiz sezon yalnızca 24 maçta forma giyebilen oyuncunun, daha fazla süre alabileceği bir takımda oynamaya sıcak baktığı belirtiliyor. Beşiktaş yönetimi, düşük bir bonservis bedeliyle bu transferi tamamlamanın yollarını arıyor.

KARİYERİ KUPALARLA DOLU

Guido Rodriguez, kariyerinde birçok kupa sevinci yaşadı. 2022 yılında Arjantin Milli Takımı'yla FIFA Dünya Kupası'nı kaldıran Rodriguez, toplamda milli takım formasıyla 4 kupa kazandı. Kulüp bazında ise CF America ile 2, River Plate ile 2 ve Real Betis ile 1 olmak üzere toplamda 5 kupa daha kaldırmayı başardı.

KESSIE HAMLESİ

Shakhtar Donetsk karşısında savunma zaafları ve yenen geçiş hücumları sonrası orta sahada toparlayıcı bir oyuncu arayışına giren Beşiktaş, yeni hedefini belirledi: Franck Kessié.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADILAR

Jean Onana, Amir Hadziahmetovic ve Al Musrati'ye sahip olan siyah-beyazlı ekip, aradığı verimi alamadı. Shakhtar maçında yaşanan zayıf direnç sonrası, yönetim ve teknik heyet bu bölgeye tecrübeli bir oyuncu takviyesi yapma kararı aldı.

AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Beşiktaş'ın orta saha planlamasında gündeme gelen son isim, Fildişi Sahilli yıldız Franck Kessié oldu. 28 yaşındaki oyuncu, kariyerinde Milan, Atalanta ve Barcelona gibi dev kulüplerin formasını terletti. Son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli'ye transfer olan Kessié, burada beklentilerin altında kaldı ve Avrupa'ya dönüş isteğini menajerine iletti.

İZLEME EKİBİNİN RAPORU BEKLENİYOR

Beşiktaş yönetimi, oyuncunun güncel durumu ve fiziksel raporlarını araştırmaya başladı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in ve kulüp scout ekibinin onay vermesi halinde, Al Ahli ile resmi temas başlatılacak. Suudi Arabistan kulübünün, oyuncuyu bedelsiz olarak kiralamaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

CERNY İNADI BİTMİYOR

Beşiktaş, sağ kanat takviyesi için arayışlarını sürdürürken Wolfsburg forması giyen Vaclav Cerny'den çarpıcı bir hamle geldi. Çekyalı futbolcunun, menajerleri aracılığıyla İstanbul'a gelmeye hazır olduğunu ilettiği öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetim ise bu talep sonrası transfer görüşmelerini hızlandırdı.

Fotomaç'ın haberine göre Vaclav Cerny, transferdeki en net mesajını verdi. 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Beşiktaş'a olan ilgisini net şekilde ortaya koydu. Menajerleri aracılığıyla kulübe "İstanbul'a gelmeye hazırım" mesajını gönderen Çekyalı yıldız, siyah-beyazlıların motivasyonunu artırdı. Beşiktaş yönetimi, bu gelişme sonrasında Wolfsburg ile resmi görüşmeleri hızlandırdı.

SOLSKJAER'DEN ONAY

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in transfer listesindeki oyuncular arasında yer alan Cerny, çok yönlü oyun yapısıyla dikkat çekiyor. Sağ kanatta forma giymesine rağmen sol kanatta da rahatlıkla görev yapabilen 1.82 boyundaki futbolcu, Solskjaer'in sistemine uygunluğu nedeniyle öncelikli hedef haline geldi.

ŞARTLAR OLGUNLAŞIYOR

Wolfsburg'un oyuncu için belirlediği bonservis bedeli 10 milyon euro. Ancak Beşiktaş, satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle bu maliyeti düşürmeyi planlıyor. Görüşmelerin bu hafta tamamlanması ve Cerny'nin İstanbul'a getirilmesi hedefleniyor. Taraflar arasında olumlu yönde ilerleyen süreçte, şartların olgunlaşmaya başladığı bildirildi.

27 GOL KATKISI

Vaclav Cerny, geçtiğimiz sezonu İskoç ekibi Rangers'ta kiralık olarak geçirdi. 52 maçta görev alan Çekyalı yıldız, 18 gol ve 9 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Kanatlardaki dinamizmi ve hücum katkısıyla Avrupa'nın birçok kulübünün radarına giren Cerny, transfer döneminin gözde oyuncuları arasında gösteriliyor.

ALMANLAR KATI

Wolfsburg'dan geçtiğimiz günlerde yıldız oyuncunun geleceğine dair bir açıklama yapılmış ve takımda kalacağı ifade edilmişti. Ancak siyah beyazlı ekip, iyi bir bonservis bedeliyle süreci tamamlamak amacında.

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