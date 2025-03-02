Öte yandan, Victor Osimhen ve Ahmed Kutucu sarı kart sınırında yer alıyor. Bu iki isim, Kasımpaşa karşısında kart görmeleri halinde 27. haftada oynanacak Alanyaspor deplasmanında cezalı duruma düşecek.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıklar ve cezalar nedeniyle önemli eksikler bulunuyor. Fenerbahçe derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Yunus Akgün, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca Mauro Icardi, İsmail Jakobs ve Alvaro Morata'nın sakatlıkları nedeniyle bu kritik maçta sahada olamayacağı açıklandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinin ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 1 maç men cezası aldı. Tahkim Kurulu'na yapılan itiraz reddedildiği için Buruk, Kasımpaşa karşılaşmasında takımının başında olamayacak.

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Aslan, Namağlup Seriyi Korumak İstiyor

Süper Lig'de bu sezon mağlubiyet yüzü görmeyen tek takım olan Galatasaray, Kasımpaşa karşısında serisini sürdürmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılı ekip, ligde son 25 maçta 21 galibiyet ve 4 beraberlik alarak namağlup unvanını korudu. Deplasmanda da oldukça etkileyici bir performans sergileyen Aslanlar, bu sezon dış sahada 11 maçta sadece 1 beraberlik yaşadı ve 31 puan toplayarak zirvede yer aldı.

Galatasaray, deplasmanda en son 11 Kasım 2023'te Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. O tarihten bu yana dış sahada 23 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan sarı-kırmızılılar, bu süreçte 20 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti