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Kasımpaşa - Galatasaray canlı maç izle | Kasımpaşa - GS maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında futbolseverleri heyecanlandıran bir mücadele yaşanacak. Lider Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar 64 puanla namağlup liderliğini sürdürürken ev sahibi Kasımpaşa 31 puanla 9. sırada yer alıyor.

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Giriş Tarihi :02 Mart 2025 , 12:50 Güncelleme Tarihi :02 Mart 2025 , 12:50
Kasımpaşa - Galatasaray canlı maç izle | Kasımpaşa - GS maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

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Süper Lig'de 26. hafta heyecanı, bugün Kasımpaşa ile Galatasaray arasındaki kritik mücadeleye sahne olacak. Ligde yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılı ekip, en yakın rakibinin 6 puan önünde 64 puanla lider durumda. Peki, Kasımpaşa-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev karşılaşmaya dair tüm detaylar.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kasımpaşa-Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa, Galatasaray'ı konuk edecek.

Tarih: 2 Mart 2025

Saat: 16.00

Stadyum: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

Hakem: Cihan Aydın

Yayın: beIN SPORTS 1

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(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İlk Maçta Gol Yağmuru Yaşandı

İki ekip, ligin 7. haftasında kozlarını paylaşmış ve mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlanmıştı. Süper Lig tarihinde bugüne kadar toplam 41 kez karşılaşan takımlar arasında Galatasaray'ın belirgin bir üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 26 kez galip gelirken, Kasımpaşa 7 kez sahadan üç puanla ayrıldı. 8 karşılaşmada ise taraflar yenişemedi. Gol istatistiklerinde de Galatasaray, rakibine büyük bir üstünlük kurarak 84 gol atarken, Kasımpaşa 45 golle yanıt verebildi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Muhtemel 11'ler

Kasımpaşa: Gianniotis, Yasin, Winck, Rodrigues, Piatkowski, Cafu, Hajradinovic, Fall, Nuno, Ben Ouanes, Barak.

Galatasaray: Muslera, Osimhen, Abdülkerim Bardakçı, Davinson, Eren Elmalı, Torreira, Frankowski, Barış Alper Yılmaz, Lemina, Sallai, Sara.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Galatasaray'da Eksikler Dikkat Çekiyor

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıklar ve cezalar nedeniyle önemli eksikler bulunuyor. Fenerbahçe derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Yunus Akgün, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca Mauro Icardi, İsmail Jakobs ve Alvaro Morata'nın sakatlıkları nedeniyle bu kritik maçta sahada olamayacağı açıklandı.

Öte yandan, Victor Osimhen ve Ahmed Kutucu sarı kart sınırında yer alıyor. Bu iki isim, Kasımpaşa karşısında kart görmeleri halinde 27. haftada oynanacak Alanyaspor deplasmanında cezalı duruma düşecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Okan Buruk Cezalı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinin ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 1 maç men cezası aldı. Tahkim Kurulu'na yapılan itiraz reddedildiği için Buruk, Kasımpaşa karşılaşmasında takımının başında olamayacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Aslan, Namağlup Seriyi Korumak İstiyor

Süper Lig'de bu sezon mağlubiyet yüzü görmeyen tek takım olan Galatasaray, Kasımpaşa karşısında serisini sürdürmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılı ekip, ligde son 25 maçta 21 galibiyet ve 4 beraberlik alarak namağlup unvanını korudu. Deplasmanda da oldukça etkileyici bir performans sergileyen Aslanlar, bu sezon dış sahada 11 maçta sadece 1 beraberlik yaşadı ve 31 puan toplayarak zirvede yer aldı.

Galatasaray, deplasmanda en son 11 Kasım 2023'te Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. O tarihten bu yana dış sahada 23 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan sarı-kırmızılılar, bu süreçte 20 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti

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