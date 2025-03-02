Galatasaray'dan kırmızı kart tepkisi! "Maçın seyrini etkiledi"

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile berabere kalan Galatasaray'da teknik sorumlu teknik sorumlu İrfan Saraloğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Saraloğlu'nun sözleri;

"İlk önce Yasin hakkında konuşmak istiyorum. Birkaç dakikalık aralarla kart görmesi ve oyundan atılması gerekiyordu. Şüphe uyandıran bir hareket hakem nazarında. İlk yarı iyi oynamadık. Pozisyon da yakaladık ama verdik de. Haklı bir penaltıyla öne geçtik. Öne geçip maçı koparacak şansları bulduk. 3-2'den sonra Lemina'nın sakatlığından bahsediliyor ama ayağındaki ağrılar nedeniyle kontrollü şekilde çıktı. Bazen son dakika golü yiyorsunuz. Bazen atıyorsunuz. Karalar bağlamak doğru değil. Kafamızı kaldırıp yolumuza devam edeceğiz. Aşırı sitemim olmamakla birlikte hakemin 5. dakikada kartı vermemesi, oyunun seyrini etkiledi maalesef. Hatay maçında da aynı hakem benzer hatayı yapıp puan kaybetmemize neden oldu. Beğendiğim bir hakem ama kararlarını beğendiğimi söyleyemem..

100. galibiyeti Okan hocaya bıraktık. Ona yakışır. Rakipleri zor veya kolay diye ayırmıyoruz ama bu stat konsantrasyonu zor bi stat. Zaferler kazanmak elimizde."