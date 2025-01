Jose Mourinho’dan Milan Skriniar yanıtı ve Okan Buruk sözleri!

Dusan Tadic (AA)

'BİZLERİN GENÇ OYUNCULARA YARDIMCI OLMASI GAYET NORMAL'

Kendisi gibi tecrübeli oyuncuların genç oyunculara yardım etmesinin normal olduğunu, Fenerbahçe'ye geldiğinden itibaren bunu yapmakla yükümlü olduğunu dile getiren Tadic, "Aslında Fenerbahçe'ye imza attığım ilk andan itibaren bunu da yapmakla yükümlüyüm açıkçası. Çünkü gelme sebeplerimden bir tanesi de buydu. İşimizin bir parçası. Ne demek işimizin bir parçası ? Örnek olabilmeyiz. Genç oyuncuları çalışmaya teşvik edebilmeyiz. Onların hatalarını düzeltebilmeliyiz. Tabii ki bunu tek başımıza değil, hocalarımızla beraber yapıyoruz. Onların çok da iyi olması adına tabii ki bizler de yardımcı olmaya çalışıyoruz ki birbirimizi çok daha iyi noktaya ulaştırabilelim. Özellikle tecrübeli oyuncuların bu noktada bunu sağlaması gerekiyor. İhtiyaç anında bu yardımı gösterebilmesi gerekiyor. Sadece oyununu ilerletmek adına değil, aynı zamanda iyi insan olmak adına da yardımcı olabilmeyiz. Zira sonuç olarak kendimizi her zaman geliştirmek durumundayız. Her gün kendimizi geliştirebiliriz. Ben de kendimi aslında buna dahil ediyorum. Sürekli olarak her gün kendimizi geliştirebilecek bir şeyler bulabiliriz. Dolayısıyla bizlerin genç oyunculara yardımcı olması gayet normal" şeklinde konuştu.