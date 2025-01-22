Jose Mourinho’dan Milan Skriniar yanıtı ve Okan Buruk sözleri!

Fenerbahçe Teknik Direkötrü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında oynayacakları Lyon karşılaşması öncesinde takımın kaptanı Dusan Tadic ile birlikt kamera karşısına geçerek basın toplantısı düzenledi.
Denyimli çalıştırıcı özellikle Milan Skriniar ve Okan Buruk hakkındaki sözleriyle dikkat çekti.
Jose Mourinho (AA)
İşte Mourinho'nun açıklamaları
"Eksikleri nasıl telafi edeceksiniz, nasıl bir kadroyla çıkacaksınız?"
"Taraftarlarımızın desteğiyle telafi edeceğiz. Onların bize vereceği destekle, 10 eksiği telafi edebiliriz. Önümüzdeki iki maçta 2 puan yeterli olacaktır tur için. Taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Yarın özel bir beklenti içinde olmamız gereken bir maç değil. Taraftara ihtiyacımız var. Eksikleri unutmamak için yazarak geldim. 5 tane bekimiz var, hiçbiri yok. İsmail sakat, kendisi yardımcı olabilirdi. Becao, Samet, Bartuğ yok. Livakovic sakat. 5 tane potansiyel bek yok. Zor bir durumdayız. Yarın oynayacağımız rakip de çok zorlu. Dusan'a sorduğunuz soruya ek yapacağım, beklentimiz var Avrupa Ligi'nde ama şu anki durum, bir sonraki turdan daha zor. Bir sonraki turda yeni bir liste yapabiliriz. Diego Carlos ve Milan Skriniar'ı listeye ekleyeceğiz. Lyon ve Midtjylland maçlarında zorlanacağız. Yarın stadyumun tamamen dolu olacağını düşünüyorum. Destek zamanı, onlara ihtiyacımız var."
Jose Mourinho (AA)
"Milan Skriniar transferinde bir etkiniz oldu mu?"
"Ufak bir rolüm var. Asıl rol kulübün. Aynı zamanda kulübün gösterdiği istek ve finansal kulüp. Asıl rol sportif direktörümüz Mario Branco. Tüm görüşmeleri o yürüttü. Ben sadece Milan Skriniar'a Fenerbahçe'nin ne kadar büyük, Türkiye'de ne kadar adil bir lig olduğunu anlattım, İstanbul'un ne kadar güzel bir şehir olduğunu söyledim. Transfer penceresi açılmadan önce de çok isim çıktı. Galatasaray, Skriniar ile ilgilendi mi bilmiyorum. Biz uzun süredir bu transferi istiyorduk. Bizim açımızdan iyi oldu. Becao ve Jayden'ın sakatlığı nedeniyle o pozisyonda sorun yaşıyorduk. Diego ve Milan'ın transferleri bizim için iyi olacak."