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Jose Mourinho'dan Milan Skriniar yanıtı ve Okan Buruk sözleri!

UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho basın toplantısı düzenledi. Portekizli çalıştırıcı, yeni transfer Milan Skriniar ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sözleri hakkında konuştu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :22 Ocak 2025 , 16:35 Güncelleme Tarihi :22 Ocak 2025 , 16:46
Jose Mourinho’dan Milan Skriniar yanıtı ve Okan Buruk sözleri!

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    Fenerbahçe Teknik Direkötrü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında oynayacakları Lyon karşılaşması öncesinde takımın kaptanı Dusan Tadic ile birlikt kamera karşısına geçerek basın toplantısı düzenledi.

    Denyimli çalıştırıcı özellikle Milan Skriniar ve Okan Buruk hakkındaki sözleriyle dikkat çekti.

    Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

    İşte Mourinho'nun açıklamaları

    "Eksikleri nasıl telafi edeceksiniz, nasıl bir kadroyla çıkacaksınız?"

    "Taraftarlarımızın desteğiyle telafi edeceğiz. Onların bize vereceği destekle, 10 eksiği telafi edebiliriz. Önümüzdeki iki maçta 2 puan yeterli olacaktır tur için. Taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Yarın özel bir beklenti içinde olmamız gereken bir maç değil. Taraftara ihtiyacımız var. Eksikleri unutmamak için yazarak geldim. 5 tane bekimiz var, hiçbiri yok. İsmail sakat, kendisi yardımcı olabilirdi. Becao, Samet, Bartuğ yok. Livakovic sakat. 5 tane potansiyel bek yok. Zor bir durumdayız. Yarın oynayacağımız rakip de çok zorlu. Dusan'a sorduğunuz soruya ek yapacağım, beklentimiz var Avrupa Ligi'nde ama şu anki durum, bir sonraki turdan daha zor. Bir sonraki turda yeni bir liste yapabiliriz. Diego Carlos ve Milan Skriniar'ı listeye ekleyeceğiz. Lyon ve Midtjylland maçlarında zorlanacağız. Yarın stadyumun tamamen dolu olacağını düşünüyorum. Destek zamanı, onlara ihtiyacımız var."

    Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

    "Milan Skriniar transferinde bir etkiniz oldu mu?"

    "Ufak bir rolüm var. Asıl rol kulübün. Aynı zamanda kulübün gösterdiği istek ve finansal kulüp. Asıl rol sportif direktörümüz Mario Branco. Tüm görüşmeleri o yürüttü. Ben sadece Milan Skriniar'a Fenerbahçe'nin ne kadar büyük, Türkiye'de ne kadar adil bir lig olduğunu anlattım, İstanbul'un ne kadar güzel bir şehir olduğunu söyledim. Transfer penceresi açılmadan önce de çok isim çıktı. Galatasaray, Skriniar ile ilgilendi mi bilmiyorum. Biz uzun süredir bu transferi istiyorduk. Bizim açımızdan iyi oldu. Becao ve Jayden'ın sakatlığı nedeniyle o pozisyonda sorun yaşıyorduk. Diego ve Milan'ın transferleri bizim için iyi olacak."

    Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

    "Türk taraftarları nasıl buluyorsunuz?"

    "Türk taraftarları tutkulu. Bunu tüm stadyumlarda gördüm. Bu bazen itici güç olabilir bazen negatif bir etkisi olabiliyor. Bizler kendi stadımızda ikisini de yaşıyoruz. İsteyince o farkı yaratabiliyor taraftarlarımız. Yarın pozitif destek bekliyorum. Takımı organize etmek yarın zor olacak. Kulübede imkanlar az olacak, 4 tane altyapı oyuncusu olacak. Aynı zamanda Yusuf oynuyor olacak."

    Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

    "Okan Buruk puan farkını hatırlatarak 'Önümüze bakıyoruz' dedi. Ne düşünüyorsunuz?"

    "Okan haklı. Lider pozisyonunda olunca diğer takımlara bakmaya, endişe etmeye gerek yoktur. Kendisini haklı görüyorum. Oynayış şeklimizle ilgili olarak rakamlar objektiftir. Sayılarla açıklanabilir. Oyun kaliteniz sübjektiftir. Herkes farklı düşünebilir. Sayıları konuşacak olursanız doğru. Bana sorarsanız, ürettiğimiz pozisyona göre daha çok gol atmalıydık. Çok kaçırıyoruz, rakip kaleciler harika kurtarışlar yapıyor, verilmesi gereken daha çok penaltı vardı. Yakın bir arkadaşım olan Ancelotti ile geçen gün konuşuyordum, büyük başarılar elde etmiş biri. 'İspanya'da eleştiriliyoruz ama ligin tepesindeyiz' dedi bana. Oynayış şeklimizden memnun musunuz derseniz, hayır derim. Çünkü daha çok gelişebiliriz."

    Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

    "Yarınki maçın hakemleri İtalyan. İtalyan hakemlerle sorun yaşıyorsunuz. Yarın bir problem olur mu?"

    "Benim onlarla bir problemim yok. Onların benimle problemi var. Yarın bir problem olmayacaktır. Ellerinden gelenin en iyisi için geliyorlardır. Muhtemelen bana bayılmıyorlardır ama işlerini iyi yapmak için geliyorlar. İşi iyi yapmak ne demek, hakemi maçtan sonra kimsenin hatırlamıyor olması demek." dedi.

    Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

    "YUSUF İLK 11'DE OLACAK"

    "Kadroyu kurmak zor olacak. Takımıma yüzde 100 güveniyorum. Yarın Yusuf Akçiçek oynuyor olacak, kendisine %200 güveniyorum. Yusuf Akçiçek olgun bir futbolcu. Ona bu hak ettiği alanı vermeliyiz. Bu sene süre aldı. Zorlu bir Prag maçında oyuna girdi. Kupada 90 dakika oynadı. O hazır, ben ona inanıyorum. Ciddi bir profesyonel. Tecrübelilerden en iyi örnekleri kendisine alıyor. Umarım taraftarımız onunla gurur duyar, çünkü o Fenerbahçe altyapısından çıkmış biri.

    Dusan Tadic (AA)Dusan Tadic (AA)

    Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, Lyon maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

    Bolu'da yaşanan yangın felaketinden dolayı üzgün olduğunu dile getirerek konuşmasına başlayan Dusan Tadic, "Bolu'daki yangında meydana gelen ölümlerden dolayı derinden üzüntülüyüz. Dolayısıyla hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Gerçekten bu noktada üzgünüz. Desteğimiz onlarla. Ülkeye de baş sağlığı diliyorum. Lyon gerçekten iyi bir takım. Kaliteli bir takım. Kaliteli oyunculara sahip bir takım. Zor bir maç olacağını düşünüyorum. Bizler Fenerbahçe'yiz. Evimizde taraftarlarımızın önünde oynayacağız ve puanlara ihtiyacımız var Avrupa Ligi'nde. Kendimize inanıyoruz. Tabii ki rakibimiz Lyon'a saygı duyuyoruz. Bizler de elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. Zor ve ilginç bir maç olacak. Umarım galibiyeti elde eden taraf biz olacağız" ifadelerini kullandı.

    Dusan Tadic (AA)Dusan Tadic (AA)

    'BİZLERİN GENÇ OYUNCULARA YARDIMCI OLMASI GAYET NORMAL'

    Kendisi gibi tecrübeli oyuncuların genç oyunculara yardım etmesinin normal olduğunu, Fenerbahçe'ye geldiğinden itibaren bunu yapmakla yükümlü olduğunu dile getiren Tadic, "Aslında Fenerbahçe'ye imza attığım ilk andan itibaren bunu da yapmakla yükümlüyüm açıkçası. Çünkü gelme sebeplerimden bir tanesi de buydu. İşimizin bir parçası. Ne demek işimizin bir parçası ? Örnek olabilmeyiz. Genç oyuncuları çalışmaya teşvik edebilmeyiz. Onların hatalarını düzeltebilmeliyiz. Tabii ki bunu tek başımıza değil, hocalarımızla beraber yapıyoruz. Onların çok da iyi olması adına tabii ki bizler de yardımcı olmaya çalışıyoruz ki birbirimizi çok daha iyi noktaya ulaştırabilelim. Özellikle tecrübeli oyuncuların bu noktada bunu sağlaması gerekiyor. İhtiyaç anında bu yardımı gösterebilmesi gerekiyor. Sadece oyununu ilerletmek adına değil, aynı zamanda iyi insan olmak adına da yardımcı olabilmeyiz. Zira sonuç olarak kendimizi her zaman geliştirmek durumundayız. Her gün kendimizi geliştirebiliriz. Ben de kendimi aslında buna dahil ediyorum. Sürekli olarak her gün kendimizi geliştirebilecek bir şeyler bulabiliriz. Dolayısıyla bizlerin genç oyunculara yardımcı olması gayet normal" şeklinde konuştu.

    Dusan Tadic (AA)Dusan Tadic (AA)

    'MOURİNHO, SÜREKLİ OYUNCULARIN ARKASINDA'

    Portekizli teknik Jose Mourinho'nun oyuncularına her zaman destek olduğunu dile getiren Dusan Tadic, "Evet açıkçası hocamızın bu yorumundan sonra ben de tıraş olup aslında katılmak istedim. Sakallı çıkmak istemedim o genç vurgusundan dolayı. Tabii ki de Jose Mourinho bundan sonra da dünyanın en iyi teknik adamlarından bir tanesi. Sürekli olarak biz oyuncuların arkasında. Bizi sürekli olarak savunuyor. Bunu söylemek aslında biraz garip kaçabilir ama bunu yapmasına da gerek yok. Çünkü bizler yeterli tecrübeye de sahibiz bir yandan. İşin şakası tabii ki ona teşekkür ediyorum. Futbolda aslında bu tip şeyler olabilir. Bu durumlar aslında normal olan şeyler. Taraftarlarımızı aslında anlıyorum. Daha öncesinde de aslında açıklamıştım, yine söyleyebilirim. 10 yıldır gelmeyen şampiyonluk söz konusu ve haliyle taraftarda da hayal kırıklığı oluşabiliyor. Bunlar normal reaksiyonlar. Ben de aslında hayattan sürekli olarak öğreniyorum. Aslında şu benim için çok önemli bir kavram. Son maçınız kadar iyi bir durumdasınızdır. Dolayısıyla geçmişe bakmak yerine sürekli olarak geleceğe bakmak bana göre çok önemli. Kim olduğunuzu bilmek, nasıl bir oyuncu olduğunuzu bilmek bana göre bu noktada çok önemli. Ve yaptığınız işi ve çalışmanızı sürdürmeniz bana göre çok önemli. Tabii ki hakkınızda sizinle alakalı olarak kamuoyunda bir iş yaptığımız için iyi veya kötü fikirler olabiliyor. Ama bizler her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çünkü Fenerbahçe her şeyin üzerinde. Bir çizgi koyup yaptığımız pozitif şeyleri arttırıp en iyisini ortaya koymaya devam etmemiz gerekiyor. Gelecekte olacak şeyleri göreceğiz bu şekilde" diye konuştu.

    Dusan Tadic (AA)Dusan Tadic (AA)

    'MAÇ MAÇ İLERLEYİP, SONRASINDA NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ'

    Avrupa Ligi'ni kazanma hedefleri olup, olmadığıyla ilgili düşünceleri sorulan tecrübeli futbolcu, sözlerini şöyle noktaladı:

    "Bu noktada hoca ile aynı fikirdeyiz. Staff ile aynı düşüncelerdeyiz. İsteğimiz, arzumuz en uzak noktaya kadar gidebilmek. Tabii ne olacağını göreceğiz. Hocamız kariyerinde çok fazla kupalar kazanmış bir teknik adam. Bizler de maç maç ilerleyip, sonrasında neler olacağını göreceğiz. Söylemiş olduğum gibi hocamı çok tecrübeli. Daha önce Avrupa'da kazanmış olduğu birçok kupa var. Onu talimatlarını, bizden istediği şeyleri takip etmeliyiz. Bir şeyler kazanmak için mümkün olan en doğru şey bana göre bu şekilde hareket etmek."

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