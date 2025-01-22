Galatasaray’a transfer çalımı! Fenerbahçe Milan Skriniar’ı açıkladı

Süper Lig'de alevlenen şampiyonluk yarışı bir yandan da transfer savaşına döndü.
Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ın peşinde olduğu ismi kadrosuna katıyor.
Süper Lig'de alevlenen şampiyonluk yarışı bir yandan da transfer savaşına döndü.
Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ın peşinde olduğu ismi kadrosuna katıyor.
FENERBAHÇE MILAN SKRINIAR'I AÇIKLADI
Sarı-lacivertliler Milan Skriniar ile transfer görüşmelerine başlandığını resmen açıkladı.
Fenerbahçe'nin resmi hesabından Skriniar'ın uçaktan fotoğrafı paylaşılarak şu ifadelere yer verildi:
"Milan Skriniar, Futbol Takımımızın 2024-2025 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geliyor. "
MILAN SKRINIAR'IN STATİSTİKLERİ
Milan Skriniar, geçtiğimiz sezon Fransız temsilcisinin formasıyla toplam 32 maçta sahaya çıkarken, bir gol atmayı başardı.
Slovak savunmacı Milan Skriniar için, bu sezon Paris'te işler pek yolunda gitmedi.
PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin kadro tercihleri arasında arka planda kalan 28 yaşındaki oyuncu, Ligue 1'de yalnızca beş maçta görev aldı.
Bu karşılaşmalardan dördünde ilk 11'de yer bulsa da, düzenli olarak forma şansı bulamadı.