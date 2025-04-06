Teröristler Halep’ten çekiliyor!

Suriye'nin Halep kentinin kuzeyinde yer alan Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki YPG ve YPJ'li teröristler çekildi. 1 Nisan'da yapılan anlaşma ile Kürt mahallelerinin güvenlik, hizmet, idari, kültürel ve siyasi statülerinin korunmasını; bu doğrultuda Halep'teki ilgili kurumlarla koordinasyon içinde özel mekanizmaların kurulması kabul edilmişti.



EKMEK TÜRKİYE'DEN

Suriye'nin Deyrizor Valisi Ahmed, PKK/YPG işgalindeki petrol sahalarının devletin yönetimine geçeceğini açıkladı. Ahmed, Türkiye'den kaliteli beyaz un temin ederek ekmek yaptıklarını anlattı.

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