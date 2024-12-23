Daulo Dybala'nın kontratı sezon sonunnda bitiyor (AP)

"HER ŞEYİMİ VERDİM" Takımı adına Parma'ya karşı 2 gol atıp, 1 asist yaptığı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Paulo Dybala, "Harika bir maçtı, bana yeniden öz güven veren iki gol attım. Sonuçtan memnunum. İlk günden itibaren, bu şehirdeki insanlar bana her zaman sıcaklıklarını, sevgilerini gösterdiler. Ben de her zaman formam için, onlar için, taraftarlar için her şeyimi verdim. Milan ve Lazio maçlarına elbette hazırız. Bunlar oynanabilecek en güzel maçlar." ifadelerini kullandı.

Paulo Dybala 2022'den bu yana Roma forması giyiyor (EPA) "DYBALA'LI VE DYBALA OLMAYAN ROMA FARKLI" Roma'nın teknik direktörü Claudio Ranieri ise oyuncusu hakkında, "Paulo Dybala, iyi olduğu zaman oynar. Onu yorgun görürsem ya da oyunun başka bir şeye ihtiyacı olduğunu anlarsam çıkarırım. Jose Mourinho'nun da dediği gibi Dybala'lı Roma çok farklı! Dybala için herhangi bir transfer teklifi almadık ve bizimle kalmak istediğini biliyorum." diye konuştu.

Paulo Dybala bu sezon 19 maça çıktı (AP) "KİMSEYLE GÖRÜŞMÜYORUZ" Açıklamaların peş peşe geldiği Roma'da sportif direktörlük görevinde bulunan Florent Ghisolfi de Dybala'nın geleceği ile ilgili olarak, "Şu anda Paulo Dybala'nın transferi için hiçbir kulüple görüşmüyoruz. Dybala bizim için önemli bir oyuncu." yorumunda bulundu.

Paulo Dybala'nın maaşından feragat edebileceği öne süürldü (AP) MAAŞINI DÜŞÜRMEYE HAZIR! La Gaetta Dello Sport'un haberine göre ise Paulo Dybala takımda kalabilmek adına fedakarlık yapmaya hazır. Fakat bu durum kulübün sahibi Dan Friedkin tarafından yeterli görülmüyor. ABD'li milyarderin takımda ciddi bir revizyon istediği ve bunun için de yıldız futbolcunun devreye girmesine 6-7 maç kalan sözleşmesinin uzamaması adına ayrılık istediği öne sürüldü. Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! O ismi açıkladılar Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! O ismi açıkladılar