Daulo Dybala'nın kontratı sezon sonunnda bitiyor (AP)



"HER ŞEYİMİ VERDİM"

Takımı adına Parma'ya karşı 2 gol atıp, 1 asist yaptığı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Paulo Dybala, "Harika bir maçtı, bana yeniden öz güven veren iki gol attım. Sonuçtan memnunum. İlk günden itibaren, bu şehirdeki insanlar bana her zaman sıcaklıklarını, sevgilerini gösterdiler. Ben de her zaman formam için, onlar için, taraftarlar için her şeyimi verdim. Milan ve Lazio maçlarına elbette hazırız. Bunlar oynanabilecek en güzel maçlar." ifadelerini kullandı.