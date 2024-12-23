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Roma'dan Paulo Dybala açıklaması! Kontratındaki detay ortaya çıktı

Futbol hayatını AS Roma'da sürdüren ve adı Galatasaray ile her geçen gün daha da yüksek sesle anılan Paulo Dybala için Fenerbahçe'nin de isteği söz konusu. İki ezeli rakibin amansız mücadeleye girdiği yıldız futbolcu, geleceği ile ilgili açıklamala yaparken hocası da önemli sözler sarf etti. Ayrıca kontratındaki detay da belli oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :23 Aralık 2024 , 15:49 Güncelleme Tarihi :23 Aralık 2024 , 15:50
Roma’dan Paulo Dybala açıklaması! Kontratındaki detay ortaya çıktı

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    Ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray, birçok futbolcuyu listesinde bulunduruyor. İki ezeli rakibin Ocak ayında karşı karşıya geleceği isimleri arasında Paulo Dybala bulunuyor.

    Paulo Dybala (AP)Paulo Dybala (AP)

    2022'den bu yana başkent forması giyen tangocu yıldız, Hakim Ziyech ve Yusuf Demir'in ayrılıkları sonrasında oluşacak kontenjanla birlikte Galatasaray'ın gündeminin ilk sırasında yer alıyor.

    Diğer yandan Kanarya ise 10 numara mevkisine yapacağı takviyede Talisca ile birlikte Dybala'yı liste başında tutuyor.

    Paulo Dybala son maçında 2 gol atıp 1 de asist yaptı (EPA)Paulo Dybala son maçında 2 gol atıp 1 de asist yaptı (EPA)

    Arjantinli futbolcunun bu sezon sonunda bitecek olması iki dev ekibi harekete geçirmiş durumda. Cimbom, UEFA Avrupa Ligi'ndeki namağlup unvanının yanı sıra Süper Lig'de mutlu sona ulaşmaya çok yakın olduğunu koz olarak kullanırken Kanarya ise Jose Mourinho'nun ismiyle dengeleri kendi lehine çevirmeye çalışıyor.

    Daulo Dybala'nın kontratı sezon sonunnda bitiyor (AP)Daulo Dybala'nın kontratı sezon sonunnda bitiyor (AP)


    "HER ŞEYİMİ VERDİM"

    Takımı adına Parma'ya karşı 2 gol atıp, 1 asist yaptığı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Paulo Dybala, "Harika bir maçtı, bana yeniden öz güven veren iki gol attım. Sonuçtan memnunum. İlk günden itibaren, bu şehirdeki insanlar bana her zaman sıcaklıklarını, sevgilerini gösterdiler. Ben de her zaman formam için, onlar için, taraftarlar için her şeyimi verdim. Milan ve Lazio maçlarına elbette hazırız. Bunlar oynanabilecek en güzel maçlar." ifadelerini kullandı.

    Paulo Dybala 2022'den bu yana Roma forması giyiyor (EPA)Paulo Dybala 2022'den bu yana Roma forması giyiyor (EPA)

    "DYBALA'LI VE DYBALA OLMAYAN ROMA FARKLI"

    Roma'nın teknik direktörü Claudio Ranieri ise oyuncusu hakkında, "Paulo Dybala, iyi olduğu zaman oynar. Onu yorgun görürsem ya da oyunun başka bir şeye ihtiyacı olduğunu anlarsam çıkarırım. Jose Mourinho'nun da dediği gibi Dybala'lı Roma çok farklı! Dybala için herhangi bir transfer teklifi almadık ve bizimle kalmak istediğini biliyorum." diye konuştu.

    Paulo Dybala bu sezon 19 maça çıktı (AP)Paulo Dybala bu sezon 19 maça çıktı (AP)

    "KİMSEYLE GÖRÜŞMÜYORUZ"

    Açıklamaların peş peşe geldiği Roma'da sportif direktörlük görevinde bulunan Florent Ghisolfi de Dybala'nın geleceği ile ilgili olarak, "Şu anda Paulo Dybala'nın transferi için hiçbir kulüple görüşmüyoruz. Dybala bizim için önemli bir oyuncu." yorumunda bulundu.

    Paulo Dybala'nın maaşından feragat edebileceği öne süürldü (AP)Paulo Dybala'nın maaşından feragat edebileceği öne süürldü (AP)

    MAAŞINI DÜŞÜRMEYE HAZIR!

    La Gaetta Dello Sport'un haberine göre ise Paulo Dybala takımda kalabilmek adına fedakarlık yapmaya hazır. Fakat bu durum kulübün sahibi Dan Friedkin tarafından yeterli görülmüyor. ABD'li milyarderin takımda ciddi bir revizyon istediği ve bunun için de yıldız futbolcunun devreye girmesine 6-7 maç kalan sözleşmesinin uzamaması adına ayrılık istediği öne sürüldü.

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