Ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray, birçok futbolcuyu listesinde bulunduruyor. İki ezeli rakibin Ocak ayında karşı karşıya geleceği isimleri arasında Paulo Dybala bulunuyor.
Ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray, birçok futbolcuyu listesinde bulunduruyor. İki ezeli rakibin Ocak ayında karşı karşıya geleceği isimleri arasında Paulo Dybala bulunuyor.
2022'den bu yana başkent forması giyen tangocu yıldız, Hakim Ziyech ve Yusuf Demir'in ayrılıkları sonrasında oluşacak kontenjanla birlikte Galatasaray'ın gündeminin ilk sırasında yer alıyor.
Diğer yandan Kanarya ise 10 numara mevkisine yapacağı takviyede Talisca ile birlikte Dybala'yı liste başında tutuyor.
Arjantinli futbolcunun bu sezon sonunda bitecek olması iki dev ekibi harekete geçirmiş durumda. Cimbom, UEFA Avrupa Ligi'ndeki namağlup unvanının yanı sıra Süper Lig'de mutlu sona ulaşmaya çok yakın olduğunu koz olarak kullanırken Kanarya ise Jose Mourinho'nun ismiyle dengeleri kendi lehine çevirmeye çalışıyor.
"HER ŞEYİMİ VERDİM"
Takımı adına Parma'ya karşı 2 gol atıp, 1 asist yaptığı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Paulo Dybala, "Harika bir maçtı, bana yeniden öz güven veren iki gol attım. Sonuçtan memnunum. İlk günden itibaren, bu şehirdeki insanlar bana her zaman sıcaklıklarını, sevgilerini gösterdiler. Ben de her zaman formam için, onlar için, taraftarlar için her şeyimi verdim. Milan ve Lazio maçlarına elbette hazırız. Bunlar oynanabilecek en güzel maçlar." ifadelerini kullandı.
"DYBALA'LI VE DYBALA OLMAYAN ROMA FARKLI"
Roma'nın teknik direktörü Claudio Ranieri ise oyuncusu hakkında, "Paulo Dybala, iyi olduğu zaman oynar. Onu yorgun görürsem ya da oyunun başka bir şeye ihtiyacı olduğunu anlarsam çıkarırım. Jose Mourinho'nun da dediği gibi Dybala'lı Roma çok farklı! Dybala için herhangi bir transfer teklifi almadık ve bizimle kalmak istediğini biliyorum." diye konuştu.
"KİMSEYLE GÖRÜŞMÜYORUZ"
Açıklamaların peş peşe geldiği Roma'da sportif direktörlük görevinde bulunan Florent Ghisolfi de Dybala'nın geleceği ile ilgili olarak, "Şu anda Paulo Dybala'nın transferi için hiçbir kulüple görüşmüyoruz. Dybala bizim için önemli bir oyuncu." yorumunda bulundu.
MAAŞINI DÜŞÜRMEYE HAZIR!
La Gaetta Dello Sport'un haberine göre ise Paulo Dybala takımda kalabilmek adına fedakarlık yapmaya hazır. Fakat bu durum kulübün sahibi Dan Friedkin tarafından yeterli görülmüyor. ABD'li milyarderin takımda ciddi bir revizyon istediği ve bunun için de yıldız futbolcunun devreye girmesine 6-7 maç kalan sözleşmesinin uzamaması adına ayrılık istediği öne sürüldü.