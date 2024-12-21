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Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! O ismi açıkladılar

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. İki ezeli rakip, dünyaca ünlü yıldız için karşı karşıya geldi. Ayrıca bir de rakipleri var. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :21 Aralık 2024 , 17:23 Güncelleme Tarihi :21 Aralık 2024 , 17:23
Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! O ismi açıkladılar

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    Bu sezonu zirvede tamamlamak için kıyasıya rekabet içine giren Galatasaray ile Fenerbahçe'nin mücadelesi nefes kesiyor. İki takım da aldıkları sonuçlarla son haftada kupayı müzesine götürmeyi planlıyor.

    Diğer yandan transfer çalışmaları da sürüyor. Ezeli rakipler, savunmalarını güçlendirme konusunda dünyaca ünlü yıldızın peşine düştü.

    Harry Maguire (AFP)Harry Maguire (AFP)

    Defans hattında Victor Nelsson ile yollarını ayırmaya hazırlanan Aslan ile Becao'nun sezonu kapattığı Fenerbahçe, Manchester United forması giyen Harry Maguire'nin durumunu yakından takip ediyor.

    İngiliz basınına göre iki dev ekibin haricinde Napoli de İngiliz futbolcu için devede.

    Harry Maguire için Napoli de devrede (REUTERS)Harry Maguire için Napoli de devrede (REUTERS)

    OPSİYON DETAYI

    Kırmızı Şeytanlar'ın Ruben Amorim ile açtığı yeni sayfada yeri bulunmadığı bilinen Harry Maguire'in sözleşmesi, var olan opsiyonla birlikte 2026'da sona eriyor. Ancak İngiliz devi, yurt dışına transferi kabul etmesi halinde bu maddeyi kaldırmaya sıcak bakıyor.

    Haberde 31 yaşındaki stoperin durumu yaz aylarında gerçekleşecek. Bu sürecin bedelsiz transferle gerçekleşmesi halinde hukuksal anlamda sorun çıkabileceği belirtildi.

    Maguire bbir takımla anlaştıktan sonra opsiyonunu devreye sokması halinde FIFA'nın devreye girebileceği ifade edildi. Ayrıca bu tür durumlarda oyuncu taraflı karar alındığı da eklendi.

    United'ın tavrı ise yıldız oyuncunun farklı bir ligden takımla anlaşılması.

    Harry Maguire Manchester United kariyerinde hep tartışılan bir isim oldu (REUTERS)Harry Maguire Manchester United kariyerinde hep tartışılan bir isim oldu (REUTERS)

    CONTE PREMIER LİG OYUNCULARINI SEVİYOR

    Athletic'in haberinde Napoli'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Antonio Conte'nin İngiltere'den gelen oyuncuları sevdiği ve Scott McTominay'den sonra Harry Maguire'yi de takip ettiği yazıldı.

    Harry Maguire'nin opsiyonsuz sözleşmesi sezon sonunda bitiyor (REUTERS)Harry Maguire'nin opsiyonsuz sözleşmesi sezon sonunda bitiyor (REUTERS)

    FENERBAHÇE VE GALATASARAY DA DEVREDE
    Ayrıca daha önce Manchester United'da da çalışan Jose Mourinho'unn Fred ve Sofyan Amrabat gibi Maguire'yi de İstanbul'a getirmeyi düşündüğü aktarıldı. Galatasaray'ın da stoper durumunu netleştirmek adına deneyimli savunmacıyı takibe aldığı ifade edildi.

    Hary Maguire (AFP)Hary Maguire (AFP)

    LEICESTER DUYGUSAL BİR SEÇENEK

    2019'da 80 milyon pound karşılığında Manchester United'a imza atan Harry Maguire için 2 sene Leicester'ın da Maguire'nin duygusal bir seçenek olduğu aktarıldı.

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