Diğer yandan transfer çalışmaları da sürüyor. Ezeli rakipler, savunmalarını güçlendirme konusunda dünyaca ünlü yıldızın peşine düştü.

Bu sezonu zirvede tamamlamak için kıyasıya rekabet içine giren Galatasaray ile Fenerbahçe 'nin mücadelesi nefes kesiyor. İki takım da aldıkları sonuçlarla son haftada kupayı müzesine götürmeyi planlıyor.

İngiliz basınına göre iki dev ekibin haricinde Napoli de İngiliz futbolcu için devede.

Defans hattında Victor Nelsson ile yollarını ayırmaya hazırlanan Aslan ile Becao'nun sezonu kapattığı Fenerbahçe , Manchester United forması giyen Harry Maguire'nin durumunu yakından takip ediyor.

Harry Maguire için Napoli de devrede (REUTERS)

OPSİYON DETAYI

Kırmızı Şeytanlar'ın Ruben Amorim ile açtığı yeni sayfada yeri bulunmadığı bilinen Harry Maguire'in sözleşmesi, var olan opsiyonla birlikte 2026'da sona eriyor. Ancak İngiliz devi, yurt dışına transferi kabul etmesi halinde bu maddeyi kaldırmaya sıcak bakıyor.

Haberde 31 yaşındaki stoperin durumu yaz aylarında gerçekleşecek. Bu sürecin bedelsiz transferle gerçekleşmesi halinde hukuksal anlamda sorun çıkabileceği belirtildi.

Maguire bbir takımla anlaştıktan sonra opsiyonunu devreye sokması halinde FIFA'nın devreye girebileceği ifade edildi. Ayrıca bu tür durumlarda oyuncu taraflı karar alındığı da eklendi.

United'ın tavrı ise yıldız oyuncunun farklı bir ligden takımla anlaşılması.