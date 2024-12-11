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Jose Mourinho'dan hata itirafı! "Bu kulübe hizmet ediyorum"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde 2-0 kaybettikleri Athletic Bilbao maçının ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, zorlu randevu ile ilgili olarak hata yaptıklarını ve bunun bedelini ödediklerini ifade ederken taraftar tepkisi için ise; "Onlar bu kulübün temeli. Ben onları eleştiremem. Bu kulübün hizmetkarıyım" dedi. İlk gol sonrası protesto edilen Samet Akaydin'i Başakşehir karşısında oynatamayacağını dile getirdi.

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Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 21:22 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 21:51
Jose Mourinho’dan hata itirafı! Bu kulübe hizmet ediyorum

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Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, 6. hafta mücadelesinde Athletic Bilbao'ya 2-0 yenilerek kritik bir mağlubiyet aldı. Kanarya, kalan 2 maçını kazanarak kendisini üst gruba atmayı hedefliyor.

Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho Valvede'ye ilk kez yenildi (AA)Jose Mourinho Valvede'ye ilk kez yenildi (AA)

İşte deneyimli teknik direktörün açıklamaları;

"Bence bu akşam maçı izleyen herkes ne olduğunu biliyor. Maça çok iyi başladık. Manchester United maçına benzer bir oyun vardı. Çok iyi başlangıç yaptık. Rakibimiz zorluklar yaşadı. Daha sonra biz, burayı tekrarlıyorum, biz hata yaptık. Durum değişti. Ondan sonra ilk yarıda iyi oynamaya devam ettik. İlk yarıdaki 1-0'lık sonuç hak edilmemiş bir skordu. Bir anda bir şutla 2-0 oldu. İlk yarıda daha iyi olan bizdik. 2-0'dan sonra işler zorlaştı. Değişiklikler yaptık. Ama ondan sonra 10 kişi kaldıktan sonra maç bitti bizim için."

Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

"Taraftarların tepkisi hakkında yorum yapamam. Onlar bu kulübün temeli. Ben bu kulübe hizmet eden birisiyim. Onları eleştiremem ama bu hatayı biz yaptık. Hata yapan bizdik."

Jose Mourinho Samet Akaydin'i oynatmayacağını söyledi (AA)Jose Mourinho Samet Akaydin'i oynatmayacağını söyledi (AA)

MOURINHO'DAN SAMET SÖZLERİ
Jose Mourinho, Athletic Bilbao maçının ardından düzenlenen basın toplantısında maçta ıslıklanan Samet Akaydin için konuştu.

"Önümüzdeki maçta Fred, Oğuz, Kostic geri dönecek. Samet'i korumam gerekiyor. Evimizdeki maçta oynatamam onu. Onu korumam gerekiyor. 3-4-5 değişliklik olacak ama henüz düşünmedim. Başakşehir'i iyi biliyorum. Eğer uyuyabilirsem yarın, eğer uyuyamazsam bugün analiz etmeye başlayacağım. Becao, oynamadığı için soruyorsunuz. Her stoperin farklı özellikleri var. Oyun kurmayı seven stoperleri severim. Bunu yaparken de bazı riskler alıyoruz. Becao bu anlamda farklı bir stoper. Ben oyuncularımdan mutluyum."

Jose Mourinho İrfan Can Kahveci'nin istikrar sağlayamadığını ifade etti (AA)Jose Mourinho İrfan Can Kahveci'nin istikrar sağlayamadığını ifade etti (AA)

"İRFAN CAN İSTİKRAR SAĞLAMAYAMADI"
"İrfan'ı geliştiremem için sakat olmaması gerekiyor. Son aylarda sakat ve iyileşme süresindeydi. İstikrar sağlayamadı. Bugün de oynayıp oynamayacağından emin değildik. Bizim için soru işaretiydi. Bizim için riskti. Becao, oynamadığı için soruyorsunuz. Her stoperin farklı özellikleri var. Oyun kurmayı seven stoperleri severim. Bunu yaparken de bazı riskler alıyoruz. Becao bu anlamda farklı bir stoper. Ben oyuncularımdan mutluyum. Oyuncularımı otobüsün altına atamam. Ama Jayden'ın elimde olmasını isterdim. Kostic'in, Oğuz Aydın'ın elimizde olmasını istemem. Ne kadar zor durumda olduğumu görüyorsunuz. Bugün yedekte orta saha oyuncusu yoktu. Bazen belki de gerçeği görmeden bakıyorsunuz. Türkçe bilmiyorum ama kulüp yeterli bilgiyi veriyor mu size, iki oyuncudan bahsettiniz. Benim için açıklama yapmak kolay. Keşke tüm oyuncular elimizde olsa. Mert Müldür, cezalı duruma düştü. Lyon maçında sol bekte kim oynayacak, belki televizyondaki yorumcular bana yardımcı olur."

Jose Mourinho maçta topun kendilerine daha çok kaldığını anlattı (AA)Jose Mourinho maçta topun kendilerine daha çok kaldığını anlattı (AA)

"KALEYİ BULAN ŞUTLAR MAÇI İYİ YANSITMAZ"
"Önümüzdeki maçı henüz düşünmedim. Ama bazen kaleyi bulan şutlar, maçı iyi yansıtmazlar. İstatistikler biraz pragmatisttir ama Futbol öyle değildir. Bugün gol atmak için yeterli sayıda pozisyon ürettik. Bilbao savunma oyuncusu baskı altındayken neredeyse kendi kalesine gol atıyordu, kulübede 'Aynı pozisyon bizim kalemizde olsa gol olurdu' dedim. Bilbao iyi bir dönemden geçiyorlar. Bir anda öne geçtiler ve ortada bir şey yokken ikinci golü attılar. İstatistiklere bakmadım ama bence biz topa daha fazla sahip olan bizdik. Sonuç farklı olabilirdi."

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