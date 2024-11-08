Ortalık karışacak! Fenerbahçe’nin Osimhen teklifini duyurdular

Osimhen, sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacağını söyledi. (AA) FENERBAHÇE İDDİASI Tüm bu yaşananlara rağmen Victor Osimhen ile ilgili çarpıcı bir iddia daha geldi. Fenerbahçe 'nin, yıldız oyuncunun bonservisini almak için ciddi şekilde devrede olduğu öğrenildi.

Osimhen ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edildi. (AA)

PORTEKİZLİLER DUYURDU

Konuya dair haberi ise Portekiz basını açıkladı. O Jogo'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Osimhen için büyük bir hamle yapmayı düşünüyor. Sarı lacivertlilerin, Osimhen'i transfer etmek için Napoli'ye teklifte bulunabileceği belirtildi.

50 MİLYON EURONUN ÜZERİNDE TEKLİF



Fenerbahçe'nin ise Osimhen transferinde önemli bir aşamaya gelebilmek için Napoli'ye 50 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi.