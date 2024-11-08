SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Ortalık karışacak! Fenerbahçe'nin Osimhen teklifini duyurdular

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler devre arasında kadrosunu güçlendirmek isterken Portekiz basını gündeme bomba gibi düşen bir haber yayımladı. Buna göre Kanarya, Osimhen için devreye girdi. İşte Napoli'ye önerilecek rakam...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 15:53 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 15:58
Ortalık karışacak! Fenerbahçe’nin Osimhen teklifini duyurdular

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Dünyaca ünlü forvet, sarı kırmızılılara geldiği günden bu yana ortaya koyduğu performansla büyük övgü topladı.

Victor Osimhen. (AA)Victor Osimhen. (AA)
TRANSFER İDDİALARI ARTIYOR

Öte yandan Osimhen'in başarılı performansı sonrası dış basından birçok transfer iddiası da gelmeye devam ediyor.

25 yaşındaki forvet için Chelsea, PSG ve Arabistan takımlarının devrede olduğu ifade edilmişti.

Victor Osimhen, Tottenham'a 2 gol attı. (AA)Victor Osimhen, Tottenham'a 2 gol attı. (AA)
GALATASARAY'DA KALACAĞIM

Osimhen ise sarı kırmızılıların, Beşiktaş derbisinin ardından takvim.com.tr'den Görkem Ağgündüz'e sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacağını açıklamıştı.

Osimhen, sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacağını söyledi. (AA)Osimhen, sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacağını söyledi. (AA)
FENERBAHÇE İDDİASI

Tüm bu yaşananlara rağmen Victor Osimhen ile ilgili çarpıcı bir iddia daha geldi. Fenerbahçe'nin, yıldız oyuncunun bonservisini almak için ciddi şekilde devrede olduğu öğrenildi.

Osimhen ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edildi. (AA)Osimhen ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edildi. (AA)
PORTEKİZLİLER DUYURDU

Konuya dair haberi ise Portekiz basını açıkladı. O Jogo'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Osimhen için büyük bir hamle yapmayı düşünüyor. Sarı lacivertlilerin, Osimhen'i transfer etmek için Napoli'ye teklifte bulunabileceği belirtildi.

50 MİLYON EURONUN ÜZERİNDE TEKLİF

Fenerbahçe'nin ise Osimhen transferinde önemli bir aşamaya gelebilmek için Napoli'ye 50 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi.

Araplardan Fred için dev teklif!Araplardan Fred için dev teklif!
Araplardan Fred için dev teklif!
Galatasarayı korkutan Osimhen gelişmesi!Galatasarayı korkutan Osimhen gelişmesi!
Galatasaray'ı korkutan Osimhen gelişmesi!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nde önemli açıklamalar
Narin Güran davasında gizli tanık bombası! Neler söyledi? Enes Güran’a dikkat
Türk Telekom
Başkan Erdoğan’dan Kırgızistan ve Macaristan dönüşü uçakta önemli açıklamalar
Jose Mourinho giderek mutsuzlaşıyor! Premier Lig devine gidebilir
Ortalık karışacak! Fenerbahçe’nin Osimhen teklifini duyurdular
Yapay zeka avantaj mı dezavantaj mı? Sümeyye Erdoğan Bayraktar’dan dikkat çeken mesaj: Aktif rol oynamalıyız
Narin Güran davasında ikinci gün! Fenalaşan baba Arif Güran hastaneye sevk edildi | İlk gün kim ne ifade verdi? | Melek Güran’dan olay ifade
Karabağ zaferinin üzerinden 4 yıl geçti! Başkan Erdoğan’dan paylaşım: Kahramanları her zaman şükranla anacağız
Fenerbahçe’ye Hollandalılar da şaşırdı! Sefil bir seri
Yoav Gallant gitti Israel Katz geldi! Netanyahu görevden almıştı: Siyonist devir teslim
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye konser vurgunu tepkisi: Bu hesabı milletimiz adına sormaktan çekinmeyiz
Araplardan Fred için dev teklif!
Maccabi Tel Aviv-Ajax maçı sonrası Hollanda karıştı! Filistin bayraklarını indiren İsrailli saldırganları nehre attılar
Merkez açıkladı hesap değişti! Memur zammı yüzde 11’i aşacak: En az 43 bin TL
SON DAKİKA