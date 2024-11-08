Ortalık karışacak! Fenerbahçe’nin Osimhen teklifini duyurdular

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Dünyaca ünlü forvet, sarı kırmızılılara geldiği günden bu yana ortaya koyduğu performansla büyük övgü topladı.
Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Dünyaca ünlü forvet, sarı kırmızılılara geldiği günden bu yana ortaya koyduğu performansla büyük övgü topladı.
TRANSFER İDDİALARI ARTIYOR
Öte yandan Osimhen'in başarılı performansı sonrası dış basından birçok transfer iddiası da gelmeye devam ediyor.
25 yaşındaki forvet için Chelsea, PSG ve Arabistan takımlarının devrede olduğu ifade edilmişti.
GALATASARAY'DA KALACAĞIM
Osimhen ise sarı kırmızılıların, Beşiktaş derbisinin ardından takvim.com.tr'den Görkem Ağgündüz'e sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacağını açıklamıştı.
FENERBAHÇE İDDİASI
Tüm bu yaşananlara rağmen Victor Osimhen ile ilgili çarpıcı bir iddia daha geldi. Fenerbahçe'nin, yıldız oyuncunun bonservisini almak için ciddi şekilde devrede olduğu öğrenildi.
PORTEKİZLİLER DUYURDU
Konuya dair haberi ise Portekiz basını açıkladı. O Jogo'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Osimhen için büyük bir hamle yapmayı düşünüyor. Sarı lacivertlilerin, Osimhen'i transfer etmek için Napoli'ye teklifte bulunabileceği belirtildi.
50 MİLYON EURONUN ÜZERİNDE TEKLİF
Fenerbahçe'nin ise Osimhen transferinde önemli bir aşamaya gelebilmek için Napoli'ye 50 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi.