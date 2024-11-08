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Araplardan Fred için dev teklif!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Fred, gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline geldi. Son olarak Trabzonspor maçında fileleri sarsan Sambacı için, Arap kulüplerinin devreye girdiği öğrenildi. İşte yapılan dev teklif...

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 11:11 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 11:11
Araplardan Fred için dev teklif!

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Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız orta sahası Fred için önemli bir gelişme yaşandı. Sambacı için Suudilerin iki ekibi Al-Hilal ve Al- Ahli'nin Fenerbahçe'ye teklif geldiği ortaya çıktı.

Fred. (AA)Fred. (AA)
20 MİLYON EURO

İki kulübün de Fenerbahçe'ye Fred için 20 milyon euro civarında bir bonservis önerdiği belirtildi. Yönetimin ise 15 milyon euro piyasa değeri olan 31 yaşındaki orta saha için 30 milyon euro civarında bir bonservis talep ettiği gelen bilgiler arasında.

Fred, AZ maçında performansının uzağında kaldı. (AA)Fred, AZ maçında performansının uzağında kaldı. (AA)
4 GOL 3 ASİST

Bu sezon sarı-lacivertli formayla Avrupa Ligi, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde toplamda 12 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 4 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

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