Araplardan Fred için dev teklif!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız orta sahası Fred için önemli bir gelişme yaşandı. Sambacı için Suudilerin iki ekibi Al-Hilal ve Al- Ahli'nin Fenerbahçe'ye teklif geldiği ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız orta sahası Fred için önemli bir gelişme yaşandı. Sambacı için Suudilerin iki ekibi Al-Hilal ve Al- Ahli'nin Fenerbahçe'ye teklif geldiği ortaya çıktı.
20 MİLYON EURO
İki kulübün de Fenerbahçe'ye Fred için 20 milyon euro civarında bir bonservis önerdiği belirtildi. Yönetimin ise 15 milyon euro piyasa değeri olan 31 yaşındaki orta saha için 30 milyon euro civarında bir bonservis talep ettiği gelen bilgiler arasında.
4 GOL 3 ASİST
Bu sezon sarı-lacivertli formayla Avrupa Ligi, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde toplamda 12 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 4 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.