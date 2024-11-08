Araplardan Fred için dev teklif!

Fenerbahçe 'nin Brezilyalı yıldız orta sahası Fred için önemli bir gelişme yaşandı. Sambacı için Suudilerin iki ekibi Al-Hilal ve Al- Ahli'nin Fenerbahçe'ye teklif geldiği ortaya çıktı.

Fred. (AA)

20 MİLYON EURO



İki kulübün de Fenerbahçe'ye Fred için 20 milyon euro civarında bir bonservis önerdiği belirtildi. Yönetimin ise 15 milyon euro piyasa değeri olan 31 yaşındaki orta saha için 30 milyon euro civarında bir bonservis talep ettiği gelen bilgiler arasında.