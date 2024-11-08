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Galatasaray'ı korkutan Osimhen gelişmesi!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı mağlup ederek zirveye çıktı. Tarihi farkı kaçıran Galatasaray'da maçın yıldızı attığı 2 golle Osimhen oldu. Ancak Nijeryalı yıldız ile ilgili maçın ardından taraftarları korkutan bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 10:32 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 10:32
Galatasaray’ı korkutan Osimhen gelişmesi!

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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta maçında sahasında Tottenham'ı konuk etti. Sarı kırmızılılar Osimhen'in 2 gol attığı ve net fırsatlardan yararlanamadığı maçta tarihi galibiyeti kaçırdı.

Sahadan 3-2 galip ayrılan Aslan, UEFA Avrupa Ligi'nde de zirveye çıktı.

Victor Osimhen, 2 gol attı. (AA)Victor Osimhen, 2 gol attı. (AA)
MAÇA SCOUT AKINI

Galatasaray'ın Tottenham ile oynadığı karşılaşma Avrupa Ligi'nde haftanın maçıydı. Karşılaşmaya adeta scout akını gerçekleşirken gözler Victor Osimhen'in üzerindeydi.

Maçta attığı 2 golle yıldızlaşan Nijeryalı yıldız, kaçırdığı net fırsatları da harcamasa kendisi ve Galatasaray adına tarihi bir akşam yaşayabilirdi.

Osimhen, 4 net fırsattan yararlanamadı. (AA)Osimhen, 4 net fırsattan yararlanamadı. (AA)
CHELSEA İZLEDİ

Adı sezon başında da İngiltere Premier Lig devlerinden Chelsea ile anılan Osimhen'in transferi son anda gerçekleşmemişti.

Nijeryalı yıldıza ilgisini sürdüren Mavilerin, Osimhen'i Tottenham karşısında canlı olarak izlediği ve ocak ayı için teklif yapma kararı aldıkları öğrenildi.

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