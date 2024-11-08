Galatasaray’ı korkutan Osimhen gelişmesi!

Temsilcimiz Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta maçında sahasında Tottenham 'ı konuk etti. Sarı kırmızılılar Osimhen'in 2 gol attığı ve net fırsatlardan yararlanamadığı maçta tarihi galibiyeti kaçırdı.

Victor Osimhen, 2 gol attı. (AA)

MAÇA SCOUT AKINI

Galatasaray'ın Tottenham ile oynadığı karşılaşma Avrupa Ligi'nde haftanın maçıydı. Karşılaşmaya adeta scout akını gerçekleşirken gözler Victor Osimhen'in üzerindeydi.

Maçta attığı 2 golle yıldızlaşan Nijeryalı yıldız, kaçırdığı net fırsatları da harcamasa kendisi ve Galatasaray adına tarihi bir akşam yaşayabilirdi.