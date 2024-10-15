Spor yazarları İzlanda - Türkiye maçını yorumladı! "Ronaldo ve Messi kıskanır"

BU TAKIMI SEVİYORUM - ONUR ÖZKAN
İzlanda, Galler ve Karadağ bizim ayarımızda takımlar değil. Belki bu rakipleri yenmemiz çok doğal. Ancak yakın geçmişte Ay-Yıldızlı forma altında öyle şeylere şahit olduk ki; sırf bu yüzden bile bu takımı seviyorum.
Kapris yok. Kişisel çekişmeler yok.
Kapalı kapılar arkasında saçma pazarlıklar yok. Sadece tek yürek olmuş, tam bir takım gibi hareket eden, aynı hedef için beraber yürüyen oyuncular var.
Dün rakip bize tep ters gelen, evinde bize karşı yenilgi yüzü görmeyen İzlanda. Üstelik zemin buz. Maçın başında golü de yedik.
Aradaki kalite farkı ne olursa olsun bu ortamda maçı çevirmek kolay iş değil. Evet hatalar yapıyoruz.
Evet bazen üretmekte zorlanıyoruz.
Ama hiç pes etmiyoruz. Savaşmaktan vazgeçmiyoruz. Dün de böyle oldu. Üstelik yıkıcı bir gol yiyip skor 2-2'ye gelmesine rağmen mental ve fiziki olarak ayakta kalıp 4-2'ye getirdik maçı.
Gecenin öne çıkan isimleri var tabii ki. Ancak bana göre sadece bu galibiyetin değil, yaklaşık 1 yıldır izlediğimiz bu güzel takımın mimarına ayrıca değinmek lazım. Kulüpçülük refleksiyle saçma bir şekilde yıprattığımız Vincenzo Montella'ya alkışlarımı gönderiyorum.
O niye oynamadı, bu niye oynadı deyip bu galibiyete sevinmeyen İzlandalılar olduğunu da biliyorum içimizde. Dün onları da yendi bu çocuklar ve Montella.
Türkiye İzlanda'yı 4-2 yendi. (AFP)
YEDİĞİMİZ GOLLER BİZE YAKIŞMADI - AHMET ÇAKAR
İzlanda'yı deplasmanda tarihimizde ilk defa yenmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dün iyi oynadık diyebiliriz, bazı oyuncularımız çok etkiliydi. Mağlubiyetten maçı çevirdik ama tabii söylememiz gereken en olumsuz şey, yediğimiz goller. Ağlarımızda gördüğümüz iki golde de ciddi hatalar var. İlk golde Abdülkerim kaçırdı, golü yedik. Hemen ardından Merih ıskaladı, az kalsın golü yiyecektik. İlk yarıda iyi kapanan İzlanda defansına karşı fazla pozisyon üretemedik. Oysa ki Kenan Yıldız, önemli işler yaptı. Arda tek başına oyunun yönünü çevirmeye çalıştı ama beraberliği bulamadık. İkinci yarı İrfan Can sahne aldı. Muhteşem vurdu, çok defa attığı gollerden biriyle beraberliği yakaladık, ardından da maça tüm ağırlığımızı koyduk. Önce bir penaltı kazandık, Hakan iki ayağıyla da topa temas ettiği için penaltıyı atamamış olduk. Ardından bir penaltı daha yakaladık, bu sefer Hakan düzgün vurdu, öne geçtik.
Tuhaf olan şu; öndeyiz, mağlubiyetten galibiyete gelmişiz, bitimle 10-15 dakika var. İşte burada maçın en kötü anını yaşadık. Amatör takımların yemeyeceği bir gol yedik. Merih topu çıkarmak isterken, arkadan Uğurcan hatalı çıkış yaptı, İzlandalı da kafayı vurdu, golü yaptı. Dedik ki bir çuval incir berbat oldu. Ama bu sefer de Kerem sahneye çıktı. İzlandal ı oyuncu ve kalecinin yaptığı hatayı affetmedi. Kaleciye bastı, top Arda'nın önüne düştü, o da golü attı. Çok iyi gidiyoruz, iyi oyuncularımız var ama kötü goller yiyoruz. Polonyalı hakem, neredeyse tüm kararları VAR yardımıyla verdi ama doğruydu.
Türkiye'nin golleri İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. (AFP)
BÜTÜN TAKIMIMIZ ALKIŞI HAK EDİYOR - ÖMER ÜRÜNDÜL
Çok erken yediğimiz hatalı golle zora soktuğumuz maçı müthiş bir geri dönüşle kazandık. İzlanda erken skor avantajı yakalayınca doğal olarak oyunu geride kabul etti. Bu da bizim çabuk oyuncularımızla defansın arkasına sarkma planımızı suya düşürdü. Yerleşik savunmaya karşı sıkışık alanda denediğimiz varyasyonlarda ilk yarı golü bulamadık. İkinci yarıya iştahlı başladık. Önce kazandığımız penaltıda Hakan zeminin azizliğine takıldı ama moralimizi bozmadık. İrfan Can'ın mükemmel şutuyla beraberliği yakaladık. Ardından da ikinci penaltıdan Hakan takımı öne geçirdi. Son on dakikaya girilirken yine hatalı bir gol yedik. Ama futbolcularımız kazanmak için inançlıydılar. Kerem önce kaleciyi bozarak çaldığı topta tekrar öne geçmemizi sağladı. Son saniyede de mükemmel golle işi garantiye aldırdı.
Montella ve bütün futbolcuları kutluyorum, gerekeni yaptılar. Bir kişiyi ön plana çıkarmak gerekirse Kenan Yıldız derim. Ah be Kenan! Kart sınırındayken ne gerek vardı itirazdan cezalı duruma düşmeye. Dün en büyük artımız yorgunluğa ve zor saha şartlarına rağmen fizik güç olarak beklediğimizin çok üstünde performans sergiledik. Bu muhteşem galibiyete rağmen bir ders çıkarmamız lazım. Futbolun en önemli ilkelerinden biri olan savunma güvencesini bazen göz ardı ediyoruz. Deplasmanda daha 3. dakikada kontratak golü yedik. Üstelik rakibin attığı uzun topta en gerideki oyuncumuz santranın önünde rakip alanda yakalandı. Bu büyük bir strateji hatasıydı.