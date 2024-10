Spor yazarları İzlanda - Türkiye maçını yorumladı! "Ronaldo ve Messi kıskanır"

Erken golle geriye düştük, yılmadık. İrfan Can 'ın harika golüyle skoru dengeledik. Hakan'ın çift ayak vuruşu nedeniyle penaltımız doğru bir kararla iptal oldu ama dağılmadık. İkinci penaltıyı Hakan gole çevirdi. Tam "Kazandık" derken hatalı gol yedik. İnancımızdan vazgeçmedik, çünkü maçın başından itibaren Milliler kazanmayı hak eden bir oyun oynuyorlardı. Kerem'in inatçılığıyla kazandığımız topu, Arda ile gole çevirdik. Finali yine Kerem'in muhteşem golüyle yaptık. İzlanda'ya futbol dersi verdik. Üst üste geri dönüşlere imza attık ve dev bir zafer kazandık. Kazanamama büyüsünü nihayet bozduk, Reykjavik kâbusunu bitirdik. Tüm oyuncuların yüreğine, ayağına, mücadelesine ve inancına sağlık. Hepsini alkışlıyorum. Soğuk havada, ayakta durmayı zorlayan kaygan zeminde yediğimiz erken gol Milliler'i olumsuz etkilemedi. Oyunun hakimi bizdik. Yine önde baskı yaptık, ikili mücadeleleri kazandık, topa hükmettik, rakip kaleye çok adamla baskı kurduk, İzlanda'yı 11 kişi sahasına hapsettik. A Ligi'ne yakıştığımızı oynadığımız şahsiyetli, kaliteli ve akıllı futbolumuzla kanıtladık. Mücadele olarak mücadelenin temsilcileri sayılan İzlanda'yı fizik güç olarak alt ettik, hatta top bile göstermedik. Kenan Yıldız , Kerem, Arda, İrfan Can, Kaptan Hakan, Orkun yorulmak bilmediler. Hele Kenan 3 kişilik oynadı, İzlanda'nın sağını resmen dağıttı. Montella'nın elinde altın bir jenerasyon var. EURO 2024'te önümüzü kestiler. Bu oyuncular Dünya Kupası'na gitmeyi hak ediyor. Çünkü yenilgiyi kabul etmeyen, vazgeçmeyen ve kazanmayı alışkanlık haline getiren oyuncu grubuna sahibiz.

Türkiye, Galler ve Karadağ ile karşılaşacak. (AFP) YILDIZLAR YERE İNSİN; GÖZLERİNİZDEN ÖPSÜN HER BİRİNİZİ… - ZEKİ UZUNDURUKAN Maçta dakikalar 61'i gösterdiğinde İzlanda kalesine 16 gol girişimimiz vardı. Öyle net, öyle muazzam gol pozisyonlarına girdik ki… Kaleci Valdimarsson panter kesildi. Maçın başında Oskarsson'un golüyle geriye düştük. Ama oyunu hiç bırakmadık. Biz oynadık, İzlanda seyretti. Buzlu zeminmiş, soğuk havaymış, bize vız gelir. Takır takır top oynadık Laugardalsvöllur Stadı'nın zemininde. Fizikli İzlandalılar'a futbol dersi verdik! Maç sırasında tuttuğum notlara baktım da iki A3 kağıdını doldurmuşum. İzlemeye de, yazmaya da doyamadım! Maçın öyle güzel öyle çılgın bir hikayesi oldu ki… Birbirinden sihirli goller attık Reykjavik'te! Pozisyon üzerine pozisyon ürettik. Sanki Dünya Kupası finaline çıkmış gibi yürekli bir futbol oynadı Bizim Çocuklar! Hepsinin formalarından buz gibi havaya rağmen adeta kilolarca ter aktı. Bire bir mücadelelerden bire bin verim aldık. Maçın kader anı 76'da Merih Demiral'ın kale çizgisinden adeta bir kaleci gibi çıkardığı toptu. Resmen golü kurtardı Merih! Helal olsun Merih kardeşim! Sonuna kadar galibiyeti hak ettik. Skor 2-2'ye geldiğinde bile hiç karamsarlığa girmedik. Biz bu maçı kazanacağız dedik ve kazandık! Hem de ne kazanmak öyle! Yanardağ Ordusu gibiydik Reykjavik'te! Kahramanlarımız, adeta masalların içinden çıkıp gerçeğe dönüştü! Eskiden İzlanda'da kazanmak bizim için bir ihtimaldi! Dün gece bu ihtimali ihtilale çevirdik! Attığımız üçüncü golü yüzlerce kez izlesem, aynı coşkuyu yaşarım! O ne top takipçiliği öyle Kerem kardeşim! Sanki içine doğmuş gibi uçtu adeta Kerem! Kalecinin ayaklarının arasındaki topa dokunup; Arda Güler'e servis yaptı. Arda Güler de topu ağlara yuvarladı! Helal olsun Altın Çocuk sana! Kerem Aktürkoğlu, İzlanda'da futboluyla devleşti! Farkı getiren golde öyle bir vuruş yaptı ki Kerem Aktürkoğlu!… Bu vuruşu dünya üzerinde çok az oyuncu yapabilir! Messi ve Ronaldo bile kıskanmıştır bu vuruşu! Suyu bile yakar bu Kerem! İzlanda'yı yaktığı gibi… Muhteşem futbol! Güzel goller! Binbir Gece Masalları gibi bir 90 dakika! Hakem Damian Sylwestrzak iki kez VAR'a gitti. Penaltıları verdi. İlk penaltıda Hakan Çalhanoğlu, zeminin azizliğine uğrayarak topa iki ayağı ile dokunduğu için (çift vuruş yaptığı için) gol iptal oldu. Ama ikinci penaltıda kaleciyi terse yatırıp, topu filelere yapıştırdı Hakan! İrfan Can 'ın jeneriklik golüne 10 üzerinden 10 veriyorum! Bir de yıldızlı pekiyi! Tebrikler bizim Çocuklar! Hepinize 10 üzerinden 10 veriyorum! Takdirnameleriniz de altın kağıtlara yazılı! Bizim Çocuklar yeni bir çılgınlık daha üretti! Yıldızlar bir başka güzeldi dün gece İzlanda'nın dondurucu soğuğunda! İzlanda'dan Türkiye geçti! İzlanda'ya lider geldik! Lider dönüyoruz!

Türkiye, grubu lider bitirirse doğrudan A ligine yükselecek. (AFP)

OHHH BE!.. - TURGAY DEMİR



Savunma arkasına atılan uzun topta Abdülkerim, rakibiyle bire bir başladığı koşuda, bir an soldan sağa geçmeye kalkınca ritmi bozuldu ve Oscarsson yaklaşık 60 metre sürdüğü topu ağlarımıza gönderdi… Neresinden baksan dramatik bir goldü. Hava buz, biz buzdan da buz olduk bir anda. Açıkçası ilk yarı sonuna kadar şoku atlatamadık. İkinci yarıda ise "Gerçek" Bizim Çocuklar çıktı sahaya. Her oyuncumuz iki kişilik oynadı adeta. Merih, Orkun, İrfan, Kenan, Hakan, Kerem, Arda… 46'dan itibaren müthiş baskı kurduk. Polonyalı Damian Sylwestrzak VAR uyarısıyla penaltıyı verdi ama şanssızlık yapışmıştı yakamıza bir kere. Hakan Çalhanoğlu, futboldaki tek stepsi yaptı ve aynı anda iki ayağıyla topa dokununca penaltı, uçtu gitti.

Buna rağmen bozulmadık. Baskımız arttı ve bu defa şaşırma sırası İzlandalılar'daydı. Önce İrfan Can müthiş bir füzeyle durumu eşitledi, ardından hakkaniyetli VAR ve dürüst hakemin kararıyla ikinci penaltıyı kazandı. Bu kez Hakan, zemini de dikkate alarak yaptı vuruşunu ve terse gönderdi Valdimarsson'u… Onlar deli danalar gibi saldıracaklardı, beklenen bir şeydi ama biz sakin kalmayı başaramadık. Bir yan topta Uğurcan yeterince yükselemeyince Guojonhsen kafayla skoru eşitledi. Şeytan yine kurtaracaktı bacağını!.. Derken Kerem'in inadı, Arda'nın takipçiliğiyle son darbeyi vurduk… Son darbeyi de Kerem vurdu… İzlanda'ya ilk kez hak ettiği dersi verdik… Ohhh be… Ohhh be… Ohhh be.. Lideriz, finallere kadar gideriz...