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Meteoroloji 2 kente dikkat çekti! Diğer iller için tarih verdi: Sıcaklıklar yükseliyor

Günlerdir etkisini gösteren poyraz ve yağışlı hava yerini yavaş yavaş bahar havasına bırakıyor. Yeni haftada hava sıcaklıkları 30 dereceye kadar çıkacak. Öte yandan Meteoroloji, 2 kenti sarı kod ile uyardı. İşte 3-4 Mayıs 2025 hava durumu tahminleri ve bölge bölge detaylar...

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takvim.com.tr
Meteoroloji 2 kente dikkat çekti! Diğer iller için tarih verdi: Sıcaklıklar yükseliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3-4 Mayıs 2025 hava durumu tahminlerini paylaştı hafta sonu yurt genelinde nasıl bir havanın hakim olacağı belli oldu. Sağanak daha çok iç ve güney bölgelerde etkisini hissettirecek, pazar günü ise etkisini azaltacak.

Meteoroloji 2 kente dikkat çekti! Diğer iller için tarih verdi: Sıcaklıklar yükseliyor

Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz ile Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Akdeniz'in iç kesimleri, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kayseri çevreleri ile Konya ve Sivas'ın güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji 2 kente dikkat çekti! Diğer iller için tarih verdi: Sıcaklıklar yükseliyor

2 KENTE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji, 2 kenti kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa karşı uyardı ve bu illerde yaşayanların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Uyarı alan iller şu şekilde:

Samsun
Amasya

Meteoroloji 2 kente dikkat çekti! Diğer iller için tarih verdi: Sıcaklıklar yükseliyor

PAZAR GÜNÜ GÜNEŞ VAR

4 Mayıs tarihinde ise 5 büyük kentte de güneş görülecek.

İstanbul 21, Ankara 20, İzmir 26, Bursa 23 derece.

Meteoroloji 2 kente dikkat çekti! Diğer iller için tarih verdi: Sıcaklıklar yükseliyor

4-8 DERECE ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının hafta başında kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 8 derece artacağı tahmin ediliyor" denildi.

Meteoroloji 2 kente dikkat çekti! Diğer iller için tarih verdi: Sıcaklıklar yükseliyor

MISIR ÜZERİNDEN SICAK HAVA DALGASI GELİYOR

Prof. Dr. Orhan Şen, meteorolojik gelişmelere ilişkin şunları söyledi:

La Nina etkisi ile soğuk bir kış ve kar yağışını gördük. Mayıs ayında hala soğuk. Pazar gününden itibaren sıcaklık artışları başlıyor. Gün geçtikçe sıcaklık artmaya devam edecek ve çarşamba günü sıcaklık 26-27 dereceleri bulacak.

Afrika sıcaklarının geldiği mevsim değil. O yaz aylarında oluyor. Şu anda sıcaklık güneyden geliyor. Afrika üzerinden değil, Mısır üzerinden gelen sıcak hava dalgası var.

Antalya'da sıcaklık 23 dereceyi geçmeyecek. İzmir'in, Edirne'nin, Sakarya'nın 30 ve İstanbul'un 26 dereceyi geçme ihtimali var. Önümüzdeki hafta yaz havası göreceğiz. Güneşli olacak, yağmur yok.

Meteoroloji 2 kente dikkat çekti! Diğer iller için tarih verdi: Sıcaklıklar yükseliyor

3 MAYIS TARİHİNDE BÖLGE BÖLGE İL L HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BALIKESİR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Meteoroloji 2 kente dikkat çekti! Diğer iller için tarih verdi: Sıcaklıklar yükseliyor

EGE
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin güney ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji 2 kente dikkat çekti! Diğer iller için tarih verdi: Sıcaklıklar yükseliyor

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç ve yüksek kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji 2 kente dikkat çekti! Diğer iller için tarih verdi: Sıcaklıklar yükseliyor

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kayseri çevreleri ile Konya ve Sivas'ın güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde güney ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

NEVŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji 2 kente dikkat çekti! Diğer iller için tarih verdi: Sıcaklıklar yükseliyor

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji 2 kente dikkat çekti! Diğer iller için tarih verdi: Sıcaklıklar yükseliyor

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji 2 kente dikkat çekti! Diğer iller için tarih verdi: Sıcaklıklar yükseliyor

DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

KARS °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 14°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji 2 kente dikkat çekti! Diğer iller için tarih verdi: Sıcaklıklar yükseliyor

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu