Meteoroloji 2 kente dikkat çekti! Diğer iller için tarih verdi: Sıcaklıklar yükseliyor
Günlerdir etkisini gösteren poyraz ve yağışlı hava yerini yavaş yavaş bahar havasına bırakıyor. Yeni haftada hava sıcaklıkları 30 dereceye kadar çıkacak. Öte yandan Meteoroloji, 2 kenti sarı kod ile uyardı. İşte 3-4 Mayıs 2025 hava durumu tahminleri ve bölge bölge detaylar...
takvim.com.tr
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3-4 Mayıs 2025 hava durumu tahminlerini paylaştı hafta sonu yurt genelinde nasıl bir havanın hakim olacağı belli oldu. Sağanak daha çok iç ve güney bölgelerde etkisini hissettirecek, pazar günü ise etkisini azaltacak.
Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz ile Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Akdeniz'in iç kesimleri, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kayseri çevreleri ile Konya ve Sivas'ın güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
2 KENTE SARI KODLU UYARI Meteoroloji, 2 kenti kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa karşı uyardı ve bu illerde yaşayanların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti.
Uyarı alan iller şu şekilde:
Samsun
Amasya
PAZAR GÜNÜ GÜNEŞ VAR
4 Mayıs tarihinde ise 5 büyük kentte de güneş görülecek.
İstanbul 21, Ankara 20, İzmir 26, Bursa 23 derece.
4-8 DERECE ARTACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının hafta başında kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 8 derece artacağı tahmin ediliyor" denildi.