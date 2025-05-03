Sarıyer’de yol çöktü! Ölü ya da yaralı var mı? Eski Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı

Çökme nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. (DHA)

ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?

Eski Büyükdere Caddesi'nde devam eden inşaat çalışması sırasında yaşanan çökmede ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine İGDAŞ, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından çökme meydana gelen yol trafiğe kapatıldı.

DOĞAL GAZ PATLAMASI

A Haber Muhabiri Kübra Kılıç, olaya ilişkin detayları şu şekilde anlattı:

Olay gece saat 2:41 gibi meydana gelmiş. Sağ tarafta bir inşaat var. İnşaatta çökme meydana gelmiş. Toprak kayması devam ettiğinden yol trafiğe kapatıldı. Basınçtan dolayı bölgede doğal gaz patlaması yaşandı. Gece saatlerinde olması facianın önüne geçti. Edindiğimiz bilgilere göre can kaybı bulunmuyor.