SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Tarihi geri dönüş! Türkiye İzlanda'yı deplasmanda ilk kez yendi: 4-2

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, dördüncü maçında İzlanda'nın konuğu oldu. Karşılaşmada millilerimiz 3. dakikada Oskarsson'un golü ile 1-0 geriye düşse de 62'de İrfan Can Kahveci, 67'de ise Hakan Çalhanoğlu ile öne geçimeyi başardı. Ancak Andri Gudjohnsen karşılaşmada ülkesi adına 2-2'lik eşitliği getirdi. Real Madrid'in yıldızı Arda Güler attığı golle skoru 3-2'ye taşıdı. Ancak son sözü Kerem Aktürkoğlu söyledi ve maç 4-2 sona erdi. Tarihimizde İzlanda'yı deplasmanda ilk kez mağlup ettik. İşte maçta yaşananlar ve güncel durumu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 20:31 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 11:19
Tarihi geri dönüş! Türkiye İzlanda’yı deplasmanda ilk kez yendi: 4-2

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Avrupa Şampiyonası sonrasında muhteşem bir başlangıç yaptığımız UEFA Uluslar B Ligi'nde millilerimiz dördüncü maçına İzlanda ile kozlarını paylaştı.

Ay yıldızlılar, zorlu randevuda rakibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak ve yoluna yenilgisiz devam etmek istiyordu. Milliler 1-0 öne geçen rakibine karşı karşılaşmadan İrfan, Hakan, Arda ve Kerem'in golleriyle 4-2 galip ayrıldı. Böylelikle tarihimizde ilk kez İzlanda'yı deplasmanda yendik.

Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada 1 penaltı kaçırdı. [DHA]Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada 1 penaltı kaçırdı. [DHA]

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada İzlanda öne geçti. Anderson'un savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Oskarsson, uzun süre topu sürüp ceza sahasına girdi, altıpas önünde sağ çaprazda şutunda meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan'ın üzerinden ağlara gönderdi: 1-0.

6. dakikada milli takım beraberliğe yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda top savunmadan sekti ve ceza yayı önündeki Hakan Çalhanoğlu'na geldi. Hakan'ın gelişine sert şutunu kaleci Valdimarsson çeldi.

22. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında Fridriksson'un kafa ile indirdiği topu kontrol eden Oskarsson'un ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

49. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı ortada savunmaya da çarpan top direkten oyun alanına döndü.

49. dakikada ceza sahası içinde son çizgiye inen Kenan Yıldız'ın ortasında İrfan Can Kahveci kafayı vururken kaleci Valdimarsson meşin yuvarlağı kornere çeldi.

51. dakikada Arda Güler'in ceza yayı içinden yaptığı vuruşta top savunmadan sekerken, hakem Sylwestrzak VAR uyarısıyla kenara geldi. Pozisyonu yeniden izleyen Damian Sylwestrzak, Arda'nın vuruşu sonrası ceza sahası içinde Ingason'un elle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

54. dakikada penaltıyı kullanan Hakan Çalhanoğlu topu filelere gönderdi. Hakem Sylwestrzak, vuruş öncesi Hakan'ın topa iki ayağıyla temas ettiğini belirleyerek golü iptal etti.

62. dakikada Kenan'ın pasında topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza yayı önüne kadar topu sürerken yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 1-1

65. dakikada Kenan Yıldız'ın ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci topu kornere çeldi.

65. dakikada köşe vuruşunda Merih Demiral kafayı vururken, Gudjohnsen'den dönen top sonrası hakem Sylwestrzak, potansiyel elle oynama nedeniyle kenara geldi. VAR monitöründe pozisyonu izleyen hakem penaltı noktasını gösterdi.

67. dakikada yeniden beyaz noktaya gelen Hakan Çalhanoğlu, topu filelere gönderdi. 1-2

76. dakikada savunmada oluşan karambol sonrası ceza sahasına açılan topa Oskarsson sert vururken kaleci Uğurcan'ı geçen topa Merih çizgide müdahale etti.

83. dakikada Fridriksson'un sağ kanattan ortasında Gudjohnsen, kale önünde kafayla topu ağlara gönderdi. 2-2

88. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kaleciye presinde boşta kalan topu Arda Güler filelere gönderdi. 2-3

90+5. dakikada savunmanın uzaklaştırdığı topu ceza yayı solunda kontrol eden Kerem Aktürkoğlu'nun uzak direğe yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 2-4

Kenan Yıldız İzlanda karşısında ilk 11'de görev yaptı. [AA]Kenan Yıldız İzlanda karşısında ilk 11'de görev yaptı. [AA]

MONTELLA'DAN MECBURİ DEĞİŞİKLİKLER

Kaleyi Uğurcan Çakır korurken Mert Müldür'ün yerine Zeki Çelik forma giydi. Stoper hattında Abdülkadir Bardakcı ile Merih Demiral tandemi ve sol bekte Ferdi Kadıoğlu bir kez daha görev alan isimler oldu. Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Köçkçü'nün oluşturduğu orta saha ikilisi de bozulmadı.

Karadağ karşısında golü atan İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün'ün yerine ilk 11'de tercih edilirken Barış Alper Yılmaz'ın yokluğunda Kenan Yıldız göev yaptı. Kerem Aktürkoğlu ve Arda Güler de yine bir önceki karşılaşmadan sonra yine forma alan isimler oldu.

Tarihi geri dönüş! Türkiye İzlanda’yı deplasmanda ilk kez yendi: 4-2

Atakan Karazor ilk defa milli takım kadrosunda yer aldı. [EPA]Atakan Karazor ilk defa milli takım kadrosunda yer aldı. [EPA]

ATAKAN KARAZOR İLK KEZ

A Milli Futbol Takımı'nda Atakan Karazor, ilk kez bir milli maçta kadroya girdi. Montella tarafından aday kadroya davet edilen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Karadağ ile Samsun'da oynanan karşılaşmanın kadrosunda yer alamamıştı.

Atakan Karazor, İzlanda maçının kadrosuna dahil edilirken, ilk kez bir milli maç kadrosunda yer almış oldu.

A Milli Takım'a çok sayıda taraftar destek verdi. [AA]A Milli Takım'a çok sayıda taraftar destek verdi. [AA]

MİLLİ TAKIMA DESTEK

Ay-yıldızlıların, İzlanda'ya konuk olduğu karşılaşmayı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF 1'inci Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı ve yönetim kurulu üyeleri takip etti.

Öte yandan az sayıda taraftar, A Milli Takım'a destek oldu. İzlanda'da yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra çevre ülkelerden gelen vatandaşlar da karşılaşmayı takip etti.

Ard Güler milli takımdaki gollerine bir yenisine ekledi. [AA]Ard Güler milli takımdaki gollerine bir yenisine ekledi. [AA]

TÜRKİYE'NİN RAKİBİ GALLER

Millilerin UEFA Uluslar B Ligi'nde İzlanda karşısında çıktığı maçın ardından 5'inci karşılaşmadaki rakibi Galler olacak. İzlanda ise Karadağ ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Millilerimiz grubunda ilk sırada yer alıyor. [AA]Millilerimiz grubunda ilk sırada yer alıyor. [AA]

ULUSLAR B LİGİ 4. GRUP PUAN DURUMU

  1. TÜRKİYE: 10
  2. GALLER: 8
  3. İZLANDA: 4
  4. KARADAĞ: 0

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MHP Lideri Devlet Bahçeli’den partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar
MİT’ten Afrika’da El Kaide operasyonu! Terörist Ahmet Baykara yakalandı... Türkiye’de birçok noktaya eylem planlıyordu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Savunma Sanayii Destekleme Fonu açıklaması
AK Parti’den ’Filistin’in Geleceği’ konferansı! Başkan Erdoğan hakikati haykıracak: Toplantıya uluslararası boyutta üst düzey katılım
Kuzey Kore’den Güney Kore’ye saldırı! Kim Jong Un yolları havaya uçurdu
Galatasaray’ı korkutan Davinson Sanchez gelişmesi!
Diyarbakır’da bölücü provokasyonu! İçişleri Bakanlığı duyurdu... 36 ilde 269 PKK iltisaklı gözaltına alındı
Narin Güran cinayetinde 4 kilit isim mercek altında! HTS kayıtları ortaya çıktı! A Haber muhabiri Görüntüleri bizzat izledim diyerek açıkladı
Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! Mourinho eski yıldızını getiriyor
12 bebeğin ölümüne neden oldular! Yenidoğan bebek vurgununda evladını kaybeden aileler konuştu
İsmail Kaani yaşıyor mu? İsrail’in baş ajanı olduğu iddia edilmişti: İranlı kayıp komutan orada ortaya çıktı
Vergi yüzsüzleri bugün ifşalanıyor! Tüm vergi dairelerine liste asılacak!
Spor yazarları İzlanda - Türkiye maçını yorumladı! Ronaldo ve Messi kıskanır
CANLI | ABD’den flaş iddia! İran İsrail’e saldırmak için o tarihi mi bekliyor?
Milyonlara memur zammı: Kamu görevlilerinin maaşları ne kadar artacak? Sosyal destekler, ek ödemeler nasıl değişecek?
SON DAKİKA