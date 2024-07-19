Beşiktaş Can Keleş transferini açıklayacak!

Beşiktaş
, transfer çalışmaları kapsamında bir transferde daha sona geldi. Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük
forması giyen sağ kanat oyuncusu Can Keleş
ile anlaşmaya vardı.
Beşiktaş, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için İstanbul
ekibi ile 2.5 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.
4 YILLIK ANLAŞMA
Beşiktaş ile anlaşmaya varan Can Keleş, senelik 21 milyon lira kazanacak. Ayrıca başarı bonuslarının da bulunduğu sözleşmeye her yıl TÜFE artışı yapılacağı belirtildi.
Can Keleş, Karagümrük formasıyla gösterdiği performansla dikkat çekti.
SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEK
Can Keleş'in bugün sağlık kontrolünden geçerek kısa süre içerisinde Beşiktaş'a resmi imzayı atması bekleniyor.
FATİH KARAGÜMRÜK PERFORMANSI
Geçen sezon Süper Lig'de Fatih Karagümrük formasıyla 35 resmi maça çıkan Can Keleş, 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.