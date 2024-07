Beşiktaş Can Keleş transferini açıklayacak!

Can Keleş, Karagümrük formasıyla gösterdiği performansla dikkat çekti.



SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEK



Can Keleş'in bugün sağlık kontrolünden geçerek kısa süre içerisinde Beşiktaş'a resmi imzayı atması bekleniyor.



FATİH KARAGÜMRÜK PERFORMANSI



Geçen sezon Süper Lig'de Fatih Karagümrük formasıyla 35 resmi maça çıkan Can Keleş, 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.