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Beşiktaş Can Keleş transferini açıklayacak!

Beşiktaş ile anlaşmaya varan Can Keleş, bugün sağlık kontrolünden geçmesinin ardından Beşiktaş'a 4 yıllık imza atacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 14:51 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 14:51
Beşiktaş Can Keleş transferini açıklayacak!

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Beşiktaş, transfer çalışmaları kapsamında bir transferde daha sona geldi. Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük forması giyen sağ kanat oyuncusu Can Keleş ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için İstanbul ekibi ile 2.5 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

4 YILLIK ANLAŞMA

Beşiktaş ile anlaşmaya varan Can Keleş, senelik 21 milyon lira kazanacak. Ayrıca başarı bonuslarının da bulunduğu sözleşmeye her yıl TÜFE artışı yapılacağı belirtildi.

Can Keleş, Karagümrük formasıyla gösterdiği performansla dikkat çekti.Can Keleş, Karagümrük formasıyla gösterdiği performansla dikkat çekti.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEK

Can Keleş'in bugün sağlık kontrolünden geçerek kısa süre içerisinde Beşiktaş'a resmi imzayı atması bekleniyor.

FATİH KARAGÜMRÜK PERFORMANSI

Geçen sezon Süper Lig'de Fatih Karagümrük formasıyla 35 resmi maça çıkan Can Keleş, 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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