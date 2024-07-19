Beşiktaş’tan bir çalım da Fenerbahçe’ye! Kartal durmuyor

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.
Geride kalan sezonda lig performansı anlamında tarihinin en kötü günlerini geçiren siyah beyazlılar, buna rağmen Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.
Yeni sezon öncesi takımı baştan aşağı yenilemek isteyen yönetim, teknik direktörlük koltuğuna Giovanni van Bronckhorst'u getirdi.
Hollandalı teknik adamın takıma katılmasının ardından transferde de adeta şova başlandı ve yıldız isimler tek tek kadroya katıldı.
İlk olarak stoper hamlesi yapan Kartal, Atletico Madrid'den Paulista ile anlaşma sağladı.
Ardından Galatasaray'ın uzun süre ilgisinin bulunduğu Rafa Silva'ya 3 yıllık sözleşme imzalatıldı.
Son hamlesini forvet bölgesine yapan Beşiktaş, Serie A'da 4 kez gol kralı olan Ciro Immobile'yi transfer etti.
GÖZLER AYRILIKLARDA
Kiralık gönderilenlerle birlikte kadrosunda 20 yabancı futbolcusu bulunan Beşiktaş'ta takımda kalacak ve gönderilecek isimler belli oldu.
AMARTEY GİTMİYOR
Beşiktaş asbaşkanı Hüseyin Yücel, Amartey için Arabistan'dan teklifler olduğunu ancak savunma oyuncusunun İstanbul'dan ayrılmak istemediğini ve gerekirse parasını alıp takımdan ayrı çalışabileceğini söylediğini aktardı.
ABOUBAKAR KAFA KARIŞTIRDI
Beşiktaş'ta gönderilecek isimlerin başında gelen Vincent Aboubakar kampta gösterdiği performansla kafa karıştırdı. Kamerunlu golcünün geleceğine daha sonra karar verilecek.
MULEKA'YA ARABİSTAN KANCASI
Beşiktaş'ın Kongolu forveti Jackson Muleka Suudi ekiplerinin radarında. Yıldız isim için daha önce de Beşiktaş'la temasa geçen ismi belirtilmeyen Körfez temsilcisinin 24 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve kısa süre içerisinde Kartal'a teklif yapacağı öğrenildi.
MONTERO YOLCU
Beşiktaş, Francisco Montero'yu ülkesi İspanya'ya göndermeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Montero ile ilgilenen Alaves ve Espanyol ile temaslarına devam ediyor.
HASİC'E SÜRPRİZ TALİP
Beşiktaş'ta geleceği merak konusu olan Ajdin Hasic'e Neftçi Bakü talip oldu. Azerbaycan ekibinin Bosna Hersekli futbolcu için kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi.
ANTE REBİC'E TALİP ÇIKTI
Hellas Verona, Ante Rebic ile ilgilenmeye başladı. Hellas Verona'nın Hırvat kanat oyuncusunu transfer etmek istediği kaydedildi.
CHAMBERLAİN'LE YOLLAR AYRILIYOR
Alex Oxlade-Chamberlain, İngiltere'ye dönmeye hazırlanıyor. Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bekleneni veremeyen deneyimli isimle, Sheffield United'ın ilgilendiği ve Beşiktaş'ın da oyuncunun ayrılığına kolaylık sağlamaya hazır olduğu bildirildi.
SVENSSON TRANSFERE BAĞLI
Beşiktaş'ta sağ bek Svensson'un geleceği transfere bağlı. Yeni bir sağ bekin gelmesi durumunda Norveçli oyuncuyla vedalaşılacak.
GEDSON İÇİN TEKLİFLER BEKLENİYOR
Zenit'e transferin son dakikada yatan Gedson Fernandes için gelecek teklifler bekleniyor. Beşiktaş, Portekizli oyuncudan gelecek gelirin yüzde 50'sine sahip olabilecek.
FENERBAHÇE'YE DEV ÇALIM
Beşiktaş'ta iç transferde bu gelişmeler yaşanırken gözler yapılacak yeni takviyelere çevrildi.
Transfer döneminde Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro İmmobile'yi kadrosuna katan Beşiktaş, yerli oyuncu avına çıktı.
Savunmasını güçlendirmek isteyen Kara Kartal, Paulista'nın yanına milli futbolcu Merih Demiral'ı transfer etmek istiyor.
İLK TEMAS KURULDU
Merih Demiral için Al Ahli ile ilk teması kuran Beşiktaş Yönetimi, Suudi Arabistan ekibinin yüksek bonservis talebi nedeniyle kiralama formülünü devreye sokacak.
15 MİLYON EURO İSTEDİLER
Suudi Arabistan ekibi kapıyı 15 milyon Euro bonservisten açtı. Fanatik'in haberine göre bir yandan Merih'le dirsek temasında olan Beşiktaş, Al Ahli'yi kiralama teklifine ikna edebilirse süreci hızlandıracak.