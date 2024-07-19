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Beşiktaş'tan bir çalım da Fenerbahçe'ye! Kartal durmuyor

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Kadrosunda 20'ye yakın yabancı futbolcusu bulunan siyah beyazlılar birçok isimle yollarını ayıracak. Yapılacak takviyeler için de girişimlerini hızlandıran Kartal, Fenerbahçe'ye dev bir çalım atmaya hazırlanıyor. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 10:02 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 10:02
Beşiktaş’tan bir çalım da Fenerbahçe’ye! Kartal durmuyor

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye Merih Demiral çalımı!

Geride kalan sezonda lig performansı anlamında tarihinin en kötü günlerini geçiren siyah beyazlılar, buna rağmen Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye Merih Demiral çalımı!

Yeni sezon öncesi takımı baştan aşağı yenilemek isteyen yönetim, teknik direktörlük koltuğuna Giovanni van Bronckhorst'u getirdi.

Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye Merih Demiral çalımı!

Hollandalı teknik adamın takıma katılmasının ardından transferde de adeta şova başlandı ve yıldız isimler tek tek kadroya katıldı.

Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye Merih Demiral çalımı!

İlk olarak stoper hamlesi yapan Kartal, Atletico Madrid'den Paulista ile anlaşma sağladı.

Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye Merih Demiral çalımı!

Ardından Galatasaray'ın uzun süre ilgisinin bulunduğu Rafa Silva'ya 3 yıllık sözleşme imzalatıldı.

Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye Merih Demiral çalımı!

Son hamlesini forvet bölgesine yapan Beşiktaş, Serie A'da 4 kez gol kralı olan Ciro Immobile'yi transfer etti.

Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye Merih Demiral çalımı!

GÖZLER AYRILIKLARDA

Kiralık gönderilenlerle birlikte kadrosunda 20 yabancı futbolcusu bulunan Beşiktaş'ta takımda kalacak ve gönderilecek isimler belli oldu.

Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye Merih Demiral çalımı!

AMARTEY GİTMİYOR

Beşiktaş asbaşkanı Hüseyin Yücel, Amartey için Arabistan'dan teklifler olduğunu ancak savunma oyuncusunun İstanbul'dan ayrılmak istemediğini ve gerekirse parasını alıp takımdan ayrı çalışabileceğini söylediğini aktardı.

Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye Merih Demiral çalımı!

ABOUBAKAR KAFA KARIŞTIRDI

Beşiktaş'ta gönderilecek isimlerin başında gelen Vincent Aboubakar kampta gösterdiği performansla kafa karıştırdı. Kamerunlu golcünün geleceğine daha sonra karar verilecek.

Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye Merih Demiral çalımı!

MULEKA'YA ARABİSTAN KANCASI

Beşiktaş'ın Kongolu forveti Jackson Muleka Suudi ekiplerinin radarında. Yıldız isim için daha önce de Beşiktaş'la temasa geçen ismi belirtilmeyen Körfez temsilcisinin 24 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve kısa süre içerisinde Kartal'a teklif yapacağı öğrenildi.

Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye Merih Demiral çalımı!

MONTERO YOLCU

Beşiktaş, Francisco Montero'yu ülkesi İspanya'ya göndermeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Montero ile ilgilenen Alaves ve Espanyol ile temaslarına devam ediyor.

Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye Merih Demiral çalımı!

HASİC'E SÜRPRİZ TALİP

Beşiktaş'ta geleceği merak konusu olan Ajdin Hasic'e Neftçi Bakü talip oldu. Azerbaycan ekibinin Bosna Hersekli futbolcu için kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye Merih Demiral çalımı!

ANTE REBİC'E TALİP ÇIKTI

Hellas Verona, Ante Rebic ile ilgilenmeye başladı. Hellas Verona'nın Hırvat kanat oyuncusunu transfer etmek istediği kaydedildi.

Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye Merih Demiral çalımı!

CHAMBERLAİN'LE YOLLAR AYRILIYOR

Alex Oxlade-Chamberlain, İngiltere'ye dönmeye hazırlanıyor. Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bekleneni veremeyen deneyimli isimle, Sheffield United'ın ilgilendiği ve Beşiktaş'ın da oyuncunun ayrılığına kolaylık sağlamaya hazır olduğu bildirildi.

Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye Merih Demiral çalımı!

SVENSSON TRANSFERE BAĞLI

Beşiktaş'ta sağ bek Svensson'un geleceği transfere bağlı. Yeni bir sağ bekin gelmesi durumunda Norveçli oyuncuyla vedalaşılacak.

Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye Merih Demiral çalımı!

GEDSON İÇİN TEKLİFLER BEKLENİYOR

Zenit'e transferin son dakikada yatan Gedson Fernandes için gelecek teklifler bekleniyor. Beşiktaş, Portekizli oyuncudan gelecek gelirin yüzde 50'sine sahip olabilecek.

Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye Merih Demiral çalımı!

FENERBAHÇE'YE DEV ÇALIM

Beşiktaş'ta iç transferde bu gelişmeler yaşanırken gözler yapılacak yeni takviyelere çevrildi.

Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye Merih Demiral çalımı!

Transfer döneminde Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro İmmobile'yi kadrosuna katan Beşiktaş, yerli oyuncu avına çıktı.

Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye Merih Demiral çalımı!

Savunmasını güçlendirmek isteyen Kara Kartal, Paulista'nın yanına milli futbolcu Merih Demiral'ı transfer etmek istiyor.

Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye Merih Demiral çalımı!

İLK TEMAS KURULDU

Merih Demiral için Al Ahli ile ilk teması kuran Beşiktaş Yönetimi, Suudi Arabistan ekibinin yüksek bonservis talebi nedeniyle kiralama formülünü devreye sokacak.

Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye Merih Demiral çalımı!

15 MİLYON EURO İSTEDİLER

Suudi Arabistan ekibi kapıyı 15 milyon Euro bonservisten açtı. Fanatik'in haberine göre bir yandan Merih'le dirsek temasında olan Beşiktaş, Al Ahli'yi kiralama teklifine ikna edebilirse süreci hızlandıracak.

Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye Merih Demiral çalımı!

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