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Transferi duyurdular! Atletico Madrid'in yıldızı Beşiktaş'a

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Paulista, Rafa Silva ve İmmobile gibi isimleri kadrosuna katan Kartal'ın durmaya niyeti yok. İngiliz basını, siyah beyazlıların şimdi de Atletico Madrid'in yıldızı için girişimlere başladığını duyurdu. Ancak transferde bir de rakip var... İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 12:58 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 13:01
Transferi duyurdular! Atletico Madrid’in yıldızı Beşiktaş’a

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Beşiktaş, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yönetim, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un talebi doğrultusunda birçok yıldızı kadrosuna katmak için planlamalarını sürdürüyor…

Transferi duyurdular! Atletico Madrid’in yıldızı Beşiktaş’a

Brezilyalı stoper Gabriel Paulista ve Portekizli 10 numara Rafa Silva'yı 3 yıllık sözleşmeyle renklerine bağlayan Beşiktaş, İtalyan yıldız Ciro Immobile'yi de kadrosuna kattı.

Transferi duyurdular! Atletico Madrid’in yıldızı Beşiktaş’a

GÖZLER AYRILACAK İSİMLERDE

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş'ta gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi.

Transferi duyurdular! Atletico Madrid’in yıldızı Beşiktaş’a

Siyah-Beyazlılar'ın daha önce yaptığı ayrılık teklifine sıcak bakmayan Ante Rebic'e İtalya'dan talip çıktığı aktarıldı.

Transferi duyurdular! Atletico Madrid’in yıldızı Beşiktaş’a

Hellas Verona, Ante Rebic ile ilgilenmeye başladı. Hellas Verona'nın Hırvat kanat oyuncusunu transfer etmek istediği kaydedildi.

Transferi duyurdular! Atletico Madrid’in yıldızı Beşiktaş’a

30 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Beşiktaş'ta 23 maça çıktı. Ante Rebic bu mücadelelerde 1 gol attı ve 5 asist üretti. Ante Rebic'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.

Transferi duyurdular! Atletico Madrid’in yıldızı Beşiktaş’a

CHAMBERLAİN'LE YOLLAR AYRILIYOR

Alex Oxlade-Chamberlain, İngiltere'ye dönmeye hazırlanıyor. Ağustos 2017'de rakipleri Arsenal'den 35 milyon Sterlin'lik bir anlaşmayla Liverpool'a katılan 30 yaşındaki orta saha, geçen yaz bedelsiz transferle Liverpool'dan ayrılarak Beşiktaş'a transfer oldu.

Transferi duyurdular! Atletico Madrid’in yıldızı Beşiktaş’a

Ancak yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bekleneni veremeyen deneyimli isimle, Sheffield United'ın ilgilendiği ve Beşiktaş'ın da oyuncunun ayrılığına kolaylık sağlamaya hazır olduğu bildirildi.

Transferi duyurdular! Atletico Madrid’in yıldızı Beşiktaş’a

CORREA BOMBASI

Hücum hattına Rafa Silva ve Ciro Immobile'yi katan Beşiktaş, şimdi de Atletico Madrid'in yıldızı Angel Correa'ya kancayı taktı.

Transferi duyurdular! Atletico Madrid’in yıldızı Beşiktaş’a

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Kartal, Atletico Madrid'de yeterli süreyi bulamadığı için ayrılmak isteyen Arjantinli yıldız için iki alternatiften biri konumunda.

Transferi duyurdular! Atletico Madrid’in yıldızı Beşiktaş’a

Haberde Correa ile Beşiktaş'ın yanı sıra Katar takımlarından Al Gharafa'nın ilgilendiği belirtildi.

Transferi duyurdular! Atletico Madrid’in yıldızı Beşiktaş’a

Suudi Arabistan'a transferi son anda yatan Correa'nın, geleceğine kısa süre içerisinde karar vermesi bekleniyor.

Transferi duyurdular! Atletico Madrid’in yıldızı Beşiktaş’a

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