Transferi duyurdular! Atletico Madrid’in yıldızı Beşiktaş’a

Siyah-Beyazlılar'ın daha önce yaptığı ayrılık teklifine sıcak bakmayan Ante Rebic'e İtalya'dan talip çıktığı aktarıldı.

Hellas Verona, Ante Rebic ile ilgilenmeye başladı. Hellas Verona'nın Hırvat kanat oyuncusunu transfer etmek istediği kaydedildi.

30 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Beşiktaş'ta 23 maça çıktı. Ante Rebic bu mücadelelerde 1 gol attı ve 5 asist üretti. Ante Rebic'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.

CHAMBERLAİN'LE YOLLAR AYRILIYOR Alex Oxlade-Chamberlain, İngiltere'ye dönmeye hazırlanıyor. Ağustos 2017'de rakipleri Arsenal'den 35 milyon Sterlin'lik bir anlaşmayla Liverpool'a katılan 30 yaşındaki orta saha, geçen yaz bedelsiz transferle Liverpool'dan ayrılarak Beşiktaş'a transfer oldu.