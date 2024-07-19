Transferi duyurdular! Atletico Madrid’in yıldızı Beşiktaş’a

Beşiktaş, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yönetim, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un talebi doğrultusunda birçok yıldızı kadrosuna katmak için planlamalarını sürdürüyor…
Beşiktaş, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yönetim, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un talebi doğrultusunda birçok yıldızı kadrosuna katmak için planlamalarını sürdürüyor…
Brezilyalı stoper Gabriel Paulista ve Portekizli 10 numara Rafa Silva'yı 3 yıllık sözleşmeyle renklerine bağlayan Beşiktaş, İtalyan yıldız Ciro Immobile'yi de kadrosuna kattı.
GÖZLER AYRILACAK İSİMLERDE
Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş'ta gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi.
Siyah-Beyazlılar'ın daha önce yaptığı ayrılık teklifine sıcak bakmayan Ante Rebic'e İtalya'dan talip çıktığı aktarıldı.
Hellas Verona, Ante Rebic ile ilgilenmeye başladı. Hellas Verona'nın Hırvat kanat oyuncusunu transfer etmek istediği kaydedildi.
30 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Beşiktaş'ta 23 maça çıktı. Ante Rebic bu mücadelelerde 1 gol attı ve 5 asist üretti. Ante Rebic'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.
CHAMBERLAİN'LE YOLLAR AYRILIYOR
Alex Oxlade-Chamberlain, İngiltere'ye dönmeye hazırlanıyor. Ağustos 2017'de rakipleri Arsenal'den 35 milyon Sterlin'lik bir anlaşmayla Liverpool'a katılan 30 yaşındaki orta saha, geçen yaz bedelsiz transferle Liverpool'dan ayrılarak Beşiktaş'a transfer oldu.
Ancak yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bekleneni veremeyen deneyimli isimle, Sheffield United'ın ilgilendiği ve Beşiktaş'ın da oyuncunun ayrılığına kolaylık sağlamaya hazır olduğu bildirildi.
CORREA BOMBASI
Hücum hattına Rafa Silva ve Ciro Immobile'yi katan Beşiktaş, şimdi de Atletico Madrid'in yıldızı Angel Correa'ya kancayı taktı.
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Kartal, Atletico Madrid'de yeterli süreyi bulamadığı için ayrılmak isteyen Arjantinli yıldız için iki alternatiften biri konumunda.
Haberde Correa ile Beşiktaş'ın yanı sıra Katar takımlarından Al Gharafa'nın ilgilendiği belirtildi.
Suudi Arabistan'a transferi son anda yatan Correa'nın, geleceğine kısa süre içerisinde karar vermesi bekleniyor.