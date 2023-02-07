Türkiye’yi yasa boğan deprem Kırmızı-Beyazlı kulübü çok derinden etkiledi





DUALARIMIZ SENİNLE AHMET EYÜP

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın enkaz altında kaldığı ifade edildi. 28 yaşındaki futbolcuyu kurtarmak için çalışmalar devam ediyor. 2022'nin Kasım ayında evlenen Türkaslan'ın eşi enkaz altından çıkarılırken, 28 yaşındaki file bekçisi için de yardım çalışmaları devam ediyor. Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü İrfan Var, "Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan'a henüz ulaşamadık. Hiçbir işaret yok şu an. Eşi kurtuldu ve yerini tarif etti" ifadelerini kullandı.