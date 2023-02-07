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    Türkiye’yi yasa boğan deprem Kırmızı-Beyazlı kulübü çok derinden etkiledi

    Hataylı futbolcular Burak Öksüz, Kerem Alıcı, Onur Ergün ile preformans antrenörü Murat Bel enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Sportif direktör Tane Sravut ve Atsu’yu kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Volkan Demirel, “Lütfen yadrım edin” ifadesini kullandı.

    Deprem Hatayspor’u vurdu

    Türkiye'yi yasa boğan deprem, Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'u vurdu. Akdeniz ekibinde teknik direktör Volkan Demirel dün sabah saatlerinde sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunurken gözyaşlarını tutamadı. "Burada durumlar çok kötü. Yardım edin, insanlara ulaşamıyoruz. Kim gelecekse gelsin artık. Kimseye ulaşamıyoruz" sözleriyle gözyaşlarına boğulan Volkan Demirel'in canlı yayınından saatler sonra enkaz altında kalan isimlerle ilgili bilgi geldi. Hatayspor'da, futbolcular Burak Öksüz, Kerim Alıcı, Onur Ergün ile performans antrenörü Murat Bel ve ailesi enkazdan çıkarıldı. Yine genç futbolculardan Bertuğ Yıldırım'ın da durumunun iyi olduğu bilgisi geldi. Hatay ekibinde enkaz altında olan Sportif Direktör Taner Savut ve Cristian Atsu'ya ise hala ulaşılmaya çalışılıyor.



    ÇOK GEÇMİŞ OLSUN
    Atsu, Pazar günü oynanan Kasımpaşa maçında takımının galibiyet golüne imza atmıştı. Hataysporlu Onur Ergün, sosyal medya hesabından "Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Şebeke problemi olduğu için telefonlara cevap veremiyorum. Hepimize geçmiş olsun" paylaşımı yaptı.



    25'TEN FAZLA GÜREŞÇİ ENKAZ ALTINDA
    Deprem birçok vatandaşımızı olduğu gibi sporcuları da etkiledi. Milli güreşçimiz Taha Akgül, sosyal medya hesabından güreşçiler için yardım çağrısında bulundu. Akgül yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş'ta güreş kulübündeki 30-40 güreşçimizin kaldığı bina da yıkılmıştır. Sporcularımız göçük altındadır" demişti. Türkiye Güreş Federasyonu da dün gece enkaz altındaki 5 güreşçinin kurtarıldığını duyurdu.



        GALİBİYET GOLÜNÜ O ATMIŞTI
        Chelsea, Newcastle ve Porto gibi takımlarda oynayan 31 yaşındaki Atsu, Hatayspor'un Kasımpaşa'yı yendiği maçta tek golü atmıştı.



        KADIN VOLEYBOL TAKIMI İÇİN SEFERBERLİK
        Hatayspor Kadın Voleybol Takımı'nda oynayan 14 oyuncu, kaldıkları binanın yıkılması üzerine enkaz altında kaldı. Alanya Belediyespor oyuncusu Eneshan Can, Hataysporlu oyuncuların Antakya Spor Salonu'nda kaldıklarını ve kendilerine ulaşılamadığını duyurdu.

        KAHRAMANMARAŞSPORLU FUTBOLCULAR ARANIYOR
        Depremde 3. Lig ekibi Kahramanmaraşspor futbol takımının yıkılan otelin enkazında kaldığı, teknik heyetten birinin çıkarıldığı, diğer vatandaşların ise kurtarılmaya çalışıldığı bildirildi. İskenderunsporu'nda bir antrenörünün hala enkaz altında olduğu belirtildi.



        ŞEBEKE PROBLEMİ NEDENİYLE CEVAP VEREMEDİM
        Hatay'ın genç golcüsü Bertuğ Yıldırım'dan depremin ardından bir süre haber alınamadı. Sağlık durumu merak edilen 20 yaşındaki futbolcu ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. Yıldırım sağlık durumunun iyi olduğunu sosyal medya hesabından açıklarken, "Arayan soran herkese teşekkür ederim. Gayet iyiyim" diye konuştu.



            DUALARIMIZ SENİNLE AHMET EYÜP
            Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın enkaz altında kaldığı ifade edildi. 28 yaşındaki futbolcuyu kurtarmak için çalışmalar devam ediyor. 2022'nin Kasım ayında evlenen Türkaslan'ın eşi enkaz altından çıkarılırken, 28 yaşındaki file bekçisi için de yardım çalışmaları devam ediyor. Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü İrfan Var, "Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan'a henüz ulaşamadık. Hiçbir işaret yok şu an. Eşi kurtuldu ve yerini tarif etti" ifadelerini kullandı.



            VURAL: PERİŞAN HALDEYİM
            Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "Rizespor maçı sonrası takıma 2 gün izin vermiştim. Oyuncuların birçoğu Malatya'da değildi. Bir tek ikinci kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan oradaydı. Eşini kurtarmışlar... Perişan haldeyim" dedi.

            6 SPORCUDAN 3'Ü KURTARILDI
            TVF Erkekler Voleybol 2'inci Lig 6'ncı Grup'ta play off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor takımı oyuncuları Malatya'da konakladıkları Kırçuval Otel'in deprem sebebiyle yıkılmasıyla 6 sporcu enkaz altında kaldı. Kurtarma çalışmalarında sporcular Enes, Mustafa ve Berk'in enkaz altından çıkartıldığı öğrenildi.

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