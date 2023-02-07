Türkiye’yi yasa boğan deprem Kırmızı-Beyazlı kulübü çok derinden etkiledi

Türkiye'yi yasa boğan deprem, Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'u vurdu. Akdeniz ekibinde teknik direktör Volkan Demirel dün sabah saatlerinde sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunurken gözyaşlarını tutamadı. "Burada durumlar çok kötü. Yardım edin, insanlara ulaşamıyoruz. Kim gelecekse gelsin artık. Kimseye ulaşamıyoruz" sözleriyle gözyaşlarına boğulan Volkan Demirel'in canlı yayınından saatler sonra enkaz altında kalan isimlerle ilgili bilgi geldi. Hatayspor'da, futbolcular Burak Öksüz, Kerim Alıcı, Onur Ergün ile performans antrenörü Murat Bel ve ailesi enkazdan çıkarıldı. Yine genç futbolculardan Bertuğ Yıldırım'ın da durumunun iyi olduğu bilgisi geldi. Hatay ekibinde enkaz altında olan Sportif Direktör Taner Savut ve Cristian Atsu'ya ise hala ulaşılmaya çalışılıyor.
ÇOK GEÇMİŞ OLSUN
Atsu, Pazar günü oynanan Kasımpaşa maçında takımının galibiyet golüne imza atmıştı. Hataysporlu Onur Ergün, sosyal medya hesabından "Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Şebeke problemi olduğu için telefonlara cevap veremiyorum. Hepimize geçmiş olsun" paylaşımı yaptı.
25'TEN FAZLA GÜREŞÇİ ENKAZ ALTINDA
Deprem birçok vatandaşımızı olduğu gibi sporcuları da etkiledi. Milli güreşçimiz Taha Akgül, sosyal medya hesabından güreşçiler için yardım çağrısında bulundu. Akgül yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş'ta güreş kulübündeki 30-40 güreşçimizin kaldığı bina da yıkılmıştır. Sporcularımız göçük altındadır" demişti. Türkiye Güreş Federasyonu da dün gece enkaz altındaki 5 güreşçinin kurtarıldığını duyurdu.