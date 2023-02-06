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Deprem sonrası Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel gözyaşları içinde yardım istedi: "Burada herkes perişan Allah rızası için yardım edin"

Saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok kentte hissedildi. Çok sayıda ve ölü ve yaralının olduğu deprem sonrası Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Instagram'da bir canlı yayın açtı ve gözyaşları içinde yardım istedi.

06.02.2023 11:36 - Son Güncelleme: 06.02.2023 11:59
Deprem sonrası Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel gözyaşları içinde yardım istedi: Burada herkes perişan Allah rızası için yardım edin

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilde hissedilen deprem sonrası Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, gözyaşları için yardım istedi. İşte haberin detayları.

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Deprem sonrası Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel gözyaşları içinde yardım istedi: Burada herkes perişan Allah rızası için yardım edin

Türkiye, Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı.

Deprem sonrası Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel gözyaşları içinde yardım istedi: Burada herkes perişan Allah rızası için yardım edin

Deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay'da da hissedildi.

VOLKAN DEMİREL'DEN ACI PAYLAŞIM! Gözyaşlarına boğuldu: ''Lütfen yardım edin''

Deprem sonrası Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel gözyaşları içinde yardım istedi: Burada herkes perişan Allah rızası için yardım edin

AFAD'dan alınan bilgiye göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yurdun büyük bölümünden hissedildi.

Deprem sonrası Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel gözyaşları içinde yardım istedi: Burada herkes perişan Allah rızası için yardım edin

Bu illerden biri olan Hatay'da bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, canlı yayında gözyaşları içinde yardım çağrısında bulundu.

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