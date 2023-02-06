Deprem sonrası Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel gözyaşları içinde yardım istedi: "Burada herkes perişan Allah rızası için yardım edin"
Saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok kentte hissedildi. Çok sayıda ve ölü ve yaralının olduğu deprem sonrası Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Instagram'da bir canlı yayın açtı ve gözyaşları içinde yardım istedi.
06.02.2023 11:36 - Son Güncelleme: 06.02.2023 11:59
Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilde hissedilen deprem sonrası Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, gözyaşları için yardım istedi. İşte haberin detayları.
Deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay'da da hissedildi.
VOLKAN DEMİREL'DEN ACI PAYLAŞIM! Gözyaşlarına boğuldu: ''Lütfen yardım edin''
AFAD'dan alınan bilgiye göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yurdun büyük bölümünden hissedildi.
Bu illerden biri olan Hatay'da bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, canlı yayında gözyaşları içinde yardım çağrısında bulundu.