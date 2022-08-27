Fenerbahçe'de forvet düğümü çözülüyor! Gomez'de son viraj

İKİ ADAY VAR

Gündeminde uzun süredir forvet transferini bulunduran sarı lacivertliler, bir dönem Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth ve Valencia'da boy gösteren Maxi Gomez ile ilgileniyordu.

Fotomaç'ın İspanyol basınından derlediği habere göre Kanarya, Valencia ile yeni bir görüşme yaptı. Golcü futbolcunun da geçtiğimiz günlerde Jorge Jesus ile bir telefon teması kurduğu ve kulüplerin anlaşmasını beklediği açıklandı.