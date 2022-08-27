Fenerbahçe'de forvet düğümü çözülüyor! Gomez'de son viraj

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda sürpriz sonuçlar yaşamayacak ve derinliği olan bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
İKİ ADAY VAR
Gündeminde uzun süredir forvet transferini bulunduran sarı lacivertliler, bir dönem Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth ve Valencia'da boy gösteren Maxi Gomez ile ilgileniyordu.
Fotomaç'ın İspanyol basınından derlediği habere göre Kanarya, Valencia ile yeni bir görüşme yaptı. Golcü futbolcunun da geçtiğimiz günlerde Jorge Jesus ile bir telefon teması kurduğu ve kulüplerin anlaşmasını beklediği açıklandı.
TEKLİF 8 MİLYON EURO'YA KADAR YÜKSELECEK
Fenerbahçe'nin oyuncu için 7 milyon Euro bonservis bedeli teklif ettiği iddia edilirken, rakamın 8 milyon Euro'ya kadar ulaşabileceği konuşuluyor. Valencia bu fiyatlara 'tamam' derse, 26 yaşındaki Uruguaylı golcü imzaya çağırılacak.