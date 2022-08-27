Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 27.08.2022 09:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.08.2022 09:45
    ABONE OL

    Fenerbahçe'de forvet düğümü çözülüyor! Gomez'de son viraj

    Sezona iyi bir başlangıç yapan ve gol yollarındaki etkinliğini daha da arttırmak isteyen Fenerbahçe'de gündem forvet transferi... Çalışmalarını son hızda sürdüren sarı lacivertliler, Valencia'da forma giyen Maxi Gomez'i takıma kazandırmak için bir görüşme daha gerçekleştirdi. İşte transferin detayları ve Fenerbahçe'nin oyuncu için önerdiği rakam...

    Gomez’de son viraj!

    Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda sürpriz sonuçlar yaşamayacak ve derinliği olan bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

    İKİ ADAY VAR

    Gündeminde uzun süredir forvet transferini bulunduran sarı lacivertliler, bir dönem Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth ve Valencia'da boy gösteren Maxi Gomez ile ilgileniyordu.

    Fotomaç'ın İspanyol basınından derlediği habere göre Kanarya, Valencia ile yeni bir görüşme yaptı. Golcü futbolcunun da geçtiğimiz günlerde Jorge Jesus ile bir telefon teması kurduğu ve kulüplerin anlaşmasını beklediği açıklandı.

    TEKLİF 8 MİLYON EURO'YA KADAR YÜKSELECEK

    Fenerbahçe'nin oyuncu için 7 milyon Euro bonservis bedeli teklif ettiği iddia edilirken, rakamın 8 milyon Euro'ya kadar ulaşabileceği konuşuluyor. Valencia bu fiyatlara 'tamam' derse, 26 yaşındaki Uruguaylı golcü imzaya çağırılacak.

        Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen yıldız futbolcunun piyasa değeri 2019 yılında 40 milyon Euro'ya ulaşmıştı.

        Geçtiğimiz sezon Valencia forması ile 29 karşılaşmaya çıkan Gomez, bu sezon ise İspanya La Liga'da 2 karşılaşmaya çıktı ve toplamda 89 dakika oyunda kaldı. İspanyol ekibinin teknik direktörü Gattuso'nun planları içerisinde yer almayan Gomez, bu sezon gol veya asist katkısı gösteremedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Üçkağıt siyaseti ifşa oldu
        Haberler Spor Fenerbahçe'de forvet düğümü çözülüyor! Gomez'de son viraj
            SON DAKİKA