Fenerbahçe'de forvet haftası! Maxi Gomez, Sörloth ve Marega’dan birine imza attırılacak

Yaz transfer sezonunun en hareketli takımı olan Fenerbahçe'de santrafor transferi için geri sayım başladı. Gelen bilgilere göre bu haftanın golcü transferinde son derece kritik.
Sarı-Lacivertli kurmaylar santrafor takviyesiyle transferi kapatmayı planlıyor. Fenerbahçe'nin forvet transferi için 3 isim üzerinde duruluyor.
WEST HAM DEVREDE
Valencia'nın Uruguaylı yıldızı Maxi Gomez, Leipzig'de yapılan transferlerle bir anda kendisini 3. santrafor konumunda bulan Norveçli golcü Alexander Sörloth ve geçtiğimiz günlerde temasa geçilen Malili yıldız Moussa Marega.
Al Hilal formasını giyen Moussa Marega için Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın da devrede olduğu biliniyor. Maxi Gomez transferinde Uruguylı yıldız ile kesin olarak anlaşma sağlanmış durumda.