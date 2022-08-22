Fenerbahçe'de forvet haftası! Maxi Gomez, Sörloth ve Marega’dan birine imza attırılacak





CEVAP BEKLENİYOR...

Ancak Valencia kulübü ile hem bonservis hem de bonuslar konusunda bazı küçük pürüzlerin bulunduğu bunun için görüşmelerin uzadığı ifade ediliyor. Alexander Sörloth'ta ise Leipzig kulübünden son bir indirim talebinde bulunulmuştu. Bunun cevabının 1-2 gün içerisinde Fenerbahçe'ye iletilmesi bekleniyor.