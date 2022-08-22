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    Fenerbahçe'de forvet haftası! Maxi Gomez, Sörloth ve Marega’dan birine imza attırılacak

    Fenerbahçe yönetiminin Maxi Gomez, Alexander Sörloth ve Mossusa Marega’dan biriyle bu hafta içinde imza atması bekleniyor. 3 golcünün hem kulüpleriyle hem de menajerlerle pazarlıklar aralıksız devam ediyor... Her an müjdeli haber gelebilir...

    Fener’de forvet haftası

    Yaz transfer sezonunun en hareketli takımı olan Fenerbahçe'de santrafor transferi için geri sayım başladı. Gelen bilgilere göre bu haftanın golcü transferinde son derece kritik.

    Sarı-Lacivertli kurmaylar santrafor takviyesiyle transferi kapatmayı planlıyor. Fenerbahçe'nin forvet transferi için 3 isim üzerinde duruluyor.



    WEST HAM DEVREDE
    Valencia'nın Uruguaylı yıldızı Maxi Gomez, Leipzig'de yapılan transferlerle bir anda kendisini 3. santrafor konumunda bulan Norveçli golcü Alexander Sörloth ve geçtiğimiz günlerde temasa geçilen Malili yıldız Moussa Marega.



    Al Hilal formasını giyen Moussa Marega için Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın da devrede olduğu biliniyor. Maxi Gomez transferinde Uruguylı yıldız ile kesin olarak anlaşma sağlanmış durumda.



        CEVAP BEKLENİYOR...
        Ancak Valencia kulübü ile hem bonservis hem de bonuslar konusunda bazı küçük pürüzlerin bulunduğu bunun için görüşmelerin uzadığı ifade ediliyor. Alexander Sörloth'ta ise Leipzig kulübünden son bir indirim talebinde bulunulmuştu. Bunun cevabının 1-2 gün içerisinde Fenerbahçe'ye iletilmesi bekleniyor.



        24 KEZ MİLLİ OLDU
        FUTBOLSEVERLER Moussa Marega'yı Porto takımında gösterdiği performansla tanımıştı. Piyasa değeri 7.5 milyon Euro Marega, ceza sahası çevresinde son derece etkili bir santrafor olarak dikkat çekiyor.



        KADRODA YOK!
        YAPILAN transferlerle Leipzig'de 3. santrfor pozisyonunda bulunan Alexander Sörloth, takımının son maçının kadrosuna alınmadı. Norveçli yıldız takımından ayrılmak istiyor.

        Fenerbahçe Maxi Gomez ile her konuda anlaştı ve el sıkıştı. Valencia kulübüyle bonservis ve bonuslarda küçük pürüzler bulunuyor.
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        Haberler Spor Fenerbahçe'de forvet haftası! Maxi Gomez, Sörloth ve Marega’dan birine imza attırılacak
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