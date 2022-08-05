Başlangıçlar önemlidir

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İstanbulspor ile bugün oynanacak sezonun ilk maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, lige iyi bir başlangıç yapmaları gerektiğini belirterek, "Eksiklerimizi, hatalarımızı düzelttiğimiz çok verimli bir dönemi geride bıraktık. Şimdi yeni hedeflerimize doğru koşma vakti" ifadelerini kullandı. Avcı, "Olimpiyat Stadyumu'na alıştık. Burada önemli başarılara imza attık ve ligde İstanbulspor maçıyla da iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Sonra Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşmak istiyoruz. Şu an için yakın hedefimiz lig ve ligde güzel bir başlangıç yaparak hem iddiamızı hem kendi özgüvenimizi bir kez daha ispat etme düşüncesindeyiz" dedi.

GÖZLER SAĞLIK KURULUNDA!

Trabzon'da sakatlığı bulunan Peres ve sözleşmesi feshedilen Edgar Ie için gözler oyunculardan gelecek olan sağlık raporlarına çevrildi. Henüz lisansı çıkartılmayan Bruno Peres'in sahalara döneceği süreye bağlı olarak lisansı çıkartılacak. Edgar Ie'nin ise Eylül ayına kadar başka bir takımla anlaşamaması durumunda gelecek olan sağlık raporuna bağlı olarak oyuncuyla yeniden masaya oturularak anlaşmaya varılması planlanıyor.



KOPENHAG'IN İŞİ ZOR

Trabzonspor'un yıldız ismi Cornelius ülke basınına verdiği röportajda, hem Trabzonspor taraftarını öven, hem de Danimarkalıları korkutacak sözler kullandı. Danimarka basında verdiği röportajda Cornelius, "Buraya gelmek onlar için iyi bir deneyim olacak, çünkü oynadıkları başka hiçbir yere benzemiyor" ifadelerini kullandı.