Fenerbahçe kulislerinde hareketli anlar yaşanıyor: Aziz Yıldırım’dan flaş hamle mi gelecek?

Bir süredir yaşanan gelişmeleri sessiz şekilde izleyen Yıldırım'ın, Ali Koç 'un eylül planı sonrasında aday olmaya karar verdiği belirlendi. Alınan bilgilere göre Yıldırım salı günü bir basın toplantısı yapıp ilk genel kurulda aday olacağını açıklayacak. Yarın kurmaylarıyla son bir kez görüşecek olan Aziz Yıldırım'ın kesin kararını vereceği belirlendi.





KOÇ KÜPLERE BİNDİ!

Ali Koç'un eylül planının basına sızmasından son derece rahatsız olduğu ve dün bu duruma çok büyük tepki gösterdiği öğrenildi. İddialara göre Ali Koç takıma çok önemli takviyeler yaptıktan sonra temmuz ayı sonunda olağanüstü genel kurul kararını duyuracaktı. Koç'un dünkü haberler sonrası yakınındaki kişilere, "Bunu kim sızdırdı?" diye yakındığı öğrenildi.



TÜM GÖZLER YILDIRIM'DA

İki kez Ali Koç'a seçim kaybeden Aziz Yıldırım daha önce yakın çevresine, "Sadece tek aday olarak seçime girerim" demişti. Ancak Yıldırım'ın son gelişmelerin ardından kararını değiştirdiği belirtiliyor. Bu nedenle camiada tüm gözler Yıldırım'a çevrilmiş durumda.