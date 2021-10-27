Scout önerdi, yönetim düğmeye bastı! Fenerbahçe'ye 22'lik Koreli Min Song'u listeye aldı

Sezon başında teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu sonrası transfer edilen Kim Min Jae performansıyla herkesi kendisine hayran bıraktı. Genç yıldızın hem saha içindeki başarılı grafiği hem de saha dışındaki profesyonel yaşamı sonrası Fenerbahçe yönetimi gözünü Kore futboluna çevirdi.