Kjaer’den Cornelius’a: Bir dakika bile düşünme

Yeni sezona yapacağı nokta atış transferleriyle en büyük favori takım olarak girmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de Andreas Cornelius transferi önemli bir aşamaya gelmiş durumda. Vitor Pereira'nın pivot santrfor talebinin ardından temasa geçilen ve Parma'dan ayrılacak olan Danimarkalı santrfor, Sarı-Lacivertli kulüp ile alakalı tüm bilgileri tanıdık bir isimden aldı.

MÜJDELİ HABER ARTIK AN MESELESİ

Cornelius'un Fenerbahçe ile ilgili tüm bilgileri aldığı kişinin vatandaşı Simon Kjaer olduğu öğrenildi. Kjaer'in aldığı bilgiler sonrasında Danimarkalı golcünün Fener'e bir adım daha yaklaştığı, müjdeli haberin an meselesi olduğu öğrenildi.

BAŞINA GELEN EN GÜZEL ŞEY OLUR...

Kjaer'in Cornelius'a, "Fenerbahçe'den teklif alman başına gelen en güzel şey olabilir. Bir dakika bile düşünme ve kabul et. Harika bir kulübe gideceğin gibi seni harika bir atmosfer bekliyor olacak. Kendini iyi hissedeceksin" dedi.

MADDİ ŞARTLAR MASAYA YATIRILACAK

Kjaer'in kendisine yaptığı bu değerlendirmenin ardından Cornelius ile ilgili olarak daha somut adımların atılmasının kolaylaştığı ve artık maddi koşulların müzakeresine geçilmesinin beklendiği de gelen haberber arasında.