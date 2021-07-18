Fenerbahçe'nin Andreas Cornelius transferinde Simon Kjaer detayı: Hiç düşünme!

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde kadrosunu yıldız bir golcüyle takviye etmek istiyor. Bunun için de yönetim geceli-gündüzlü bir çalışma içerisinde…
Sarı-Lacivertliler marka bir golcü getirterek 9 numarayı ona emanet etmeyi planlıyor... Fenerbahçe'nin gündeminde bir süredir Parma forması giyen Andreas Cornelius var…
Kanarya'nın istediği Andreas Cornelius ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 28 yaşındaki yıldız golcü Danimarka Milli Takımı'nda kaptanı Simon Kjaer'den Fenerbahçe ile ilgili bilgi aldı.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kjaer'in ise Cornelius'a, "Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri… En iyi zamanlarımı orada geçirdim. Bu teklifi hiç düşünme. Taraftarları kulüplerine çok bağlı. Orada çok mutlu olursun" cevabını verdiği öğrenildi.
Cornelius'un önümüzdeki hafta transferiyle ilgili olarak kesin kararını vermesi bekleniyor. Parma 2. Lig'e düştüğü için orada devam etmek istemeyen tecrübeli golcünün takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.