Fenerbahçe'nin Andreas Cornelius transferinde Simon Kjaer detayı: Hiç düşünme!

Kanarya'nın istediği Andreas Cornelius ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 28 yaşındaki yıldız golcü Danimarka Milli Takımı'nda kaptanı Simon Kjaer'den Fenerbahçe ile ilgili bilgi aldı.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kjaer'in ise Cornelius'a, "Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri… En iyi zamanlarımı orada geçirdim. Bu teklifi hiç düşünme. Taraftarları kulüplerine çok bağlı. Orada çok mutlu olursun" cevabını verdiği öğrenildi.