"Futbolda şike kumpası davası" sonuçlandı: Binlerce yıl hapis cezası çık

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Sanıklardan Hidayet Karaca "gizliliği ihlal", "belgede sahtecilik" ve "iftira" suçlarından 1406 yıl hapisle cezalandırıldı.

FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturma sürecini başlattığı iddiasıyla yargılanan eski polis memuru Lokman Yanık, 161 yıl 8 ay hapse mahkum edildi. Dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç'a, 1972 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Kararın açıklanmasının ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç bir açıklama yaptı. Koç, "Zafer çığlıkları içinde değiliz. Çok kızgınız ve kırgınız. Bugün hiç utanmadan bu örgüte lanet okuyanlar, o süreçte isteyerek bunların maşası oldular. Bunlarla da hesaplaşmalıyız. Gücümüz milyonlarca taraftardan gelmektedir. Bunları yaptıklarına pişman edeceğiz. Kulübün zararlarını telafi etmemiz lazım" dedi.