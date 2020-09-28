Erol Bulut'tan taraftara: Gerçek Fener 3 hafta sonra

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut derbiden sonra açıklamalarda bulundu. Sarı- Lacivertliler'in teknik patronu, Galatasaray maçında oyundan memnun kalırken taraftara da mesaj verdi.
DAHA KONSANTRE OLMALIYDIK
Kanarya'nın teknik patronu, "Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Yeterince pozisyon ürettik. Son vuruşlarda daha iyi konsantre olmalıydık" ifadelerini kullandı.
YENİ TRANSFERLER İYİ OYNADI
Erol hoca, "Galatasaray da pozisyonlar buldu. Genel anlamda güzel bir derbi oldu" diyebiliriz. Yeni gelen arkadaşlarımız da iyi oynadı. İlk 11'de 7 yeni oyuncumuz var." dedi.
KAFAMDAKİ 11 ŞEKİLLENİYOR
Fenerbahçe'nin teknik patronu, "Karagümrük maçımız var. Milli maç sonrası daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Kafamdaki 11 yavaş yavaş şekilleniyor" ifadelerini kullandı.