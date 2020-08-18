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    • Spor
    • 18.08.2020 Gazete
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    ’da mutlu son

    geçen sezon ’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ile yeniden anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki Gabonlu yıldız, Galatasaray’da 2019- 2020’deki maaşının 850 bin daha azına oynayabileceğini yönetime iletti. Lemina, geçen sezon 2 milyon 50 bin Euro maaş alıyordu. Sarı- Kırmızılılar, Lemina ile anlaştıktan sonra İngiliz ekibi Southampton ile görüşmelere başladı.

    Mario Lemina’da mutlu son

    geçen sezon 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ile yeniden anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki Gabonlu yıldız, Galatasaray'da 2019- 2020'deki maaşının 850 bin daha azına oynayabileceğini yönetime iletti. Lemina, geçen sezon 2 milyon 50 bin Euro maaş alıyordu. Sarı- Kırmızılılar, Lemina ile anlaştıktan sonra İngiliz ekibi Southampton ile görüşmelere başladı.

    Oyuncuyu yeniden kiralamak isteyen Aslan'ın bu transferi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Mario Lemina'nın yeniden takıma kazandırılmasını istiyor.

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