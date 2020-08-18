Orta alana ve beklere önemli takviyeler yapan Fenerbahçe şimdi de stoper sorununa son vermek için düğmeye bastı. Sarı-Lacivertliler'in listesinde 4 önemli isim bulunuyor. Yönetim, Erol Bulut'un Alanya'dan eski öğrencisi Steven Caulker ve Las Palmas formasını giyen Mauricio Lemos'la büyük oranda anlaşmış durumda.

Ancak "Daha iyisi olabilir mi?" mantığıyla hareket eden Fenerbahçe, bonservisi elinde bulunan Malang Sarr ve Lazio'dan Bastos ile pazarlıklarını sürdürüyor.

TARAFTARLAR NÖBETTE

Çok sayıda talibi olan Malang Sarr'ın transfer olasılığı düşük gözükürken, Lazio ile Vedat Muriç konusunda masada olan Sarı- Lacivertliler, Bastos konusunda hedefe yaklaşıyor. Yönetimin hedefi listesindeki 4 isimden 2'sine imza attırırak stoper krizine son vermek. Taraftarlar da sosyal medyada müjdeli haberleri bekliyor.