Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 18.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    Görevimiz stoper! listesindeki 4 yıldızdan 2’sine imza attırmak için uğraşıyor

    Orta alana ve beklere önemli takviyeler yapan şimdi de stoper sorununa son vermek için düğmeye bastı. Sarı-Lacivertliler’in listesinde 4 önemli isim bulunuyor. Yönetim, 'un Alanya'dan eski öğrencisi ve formasını giyen 'la büyük oranda anlaşmış durumda. Ancak "Daha iyisi olabilir mi?" mantığıyla hareket eden Fenerbahçe, bonservisi elinde bulunan ve Lazio'dan Bastos ile pazarlıklarını sürdürüyor.

    Görevimiz stoper!

    Orta alana ve beklere önemli takviyeler yapan şimdi de stoper sorununa son vermek için düğmeye bastı. Sarı-Lacivertliler'in listesinde 4 önemli isim bulunuyor. Yönetim, 'un Alanya'dan eski öğrencisi ve formasını giyen 'la büyük oranda anlaşmış durumda.

    Ancak "Daha iyisi olabilir mi?" mantığıyla hareket eden Fenerbahçe, bonservisi elinde bulunan ve Lazio'dan Bastos ile pazarlıklarını sürdürüyor.

    TARAFTARLAR NÖBETTE
    Çok sayıda talibi olan Malang Sarr'ın transfer olasılığı düşük gözükürken, Lazio ile Vedat Muriç konusunda masada olan Sarı- Lacivertliler, Bastos konusunda hedefe yaklaşıyor. Yönetimin hedefi listesindeki 4 isimden 2'sine imza attırırak stoper krizine son vermek. Taraftarlar da sosyal medyada müjdeli haberleri bekliyor.

    Haberler Spor Görevimiz stoper! Fenerbahçe listesindeki 4 yıldızdan 2’sine imza attırmak için uğraşıyor
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri