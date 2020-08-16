İspanyol basınından Barcelona'ya büyük tepki. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e 8-2 yenilerek elenen Barcelona'da "Bir dönemin sona erdiğini" savunarak, alınan tarihi mağlubiyeti sert dille eleştirildi. EL Mundo Deportivo, "Bir dönemin sonu, utanç verici" ifadesini başlığına çıkardı.

Gazete, Quique Setien'in Barcelona'daki döneminin bittiğini yazdı. Sport da, "Tarihi aşağılama" ifadesini manşetten vererek, "Komik duruma düşen Barcelona, Avrupa'da tarihindeki en büyük mağlubiyeti aldı" dedi.