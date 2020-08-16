Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 16.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    İspanyol basınından ’ya büyük tepki! Bir devrin sonu

    İspanyol basınından ’ya büyük tepki. ’e 8-2 yenilerek elenen Barcelona’da “Bir dönemin sona erdiğini” savunarak, alınan tarihi mağlubiyeti sert dille eleştirildi. EL , “Bir dönemin sonu, utanç verici” ifadesini başlığına çıkardı.

    Bir devrin sonu!

    İspanyol basınından 'ya büyük tepki. 'e 8-2 yenilerek elenen Barcelona'da "Bir dönemin sona erdiğini" savunarak, alınan tarihi mağlubiyeti sert dille eleştirildi. EL , "Bir dönemin sonu, utanç verici" ifadesini başlığına çıkardı.

    Gazete, Quique Setien'in Barcelona'daki döneminin bittiğini yazdı. Sport da, "Tarihi aşağılama" ifadesini manşetten vererek, "Komik duruma düşen Barcelona, Avrupa'da tarihindeki en büyük mağlubiyeti aldı" dedi.

    Haberler Spor İspanyol basınından Barcelona’ya büyük tepki! Bir devrin sonu
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri