Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi! 2025 Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 kura çekimi ne zaman ve nasıl yapılacak?

Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarının açıklanmasının ardından, kazanan adaylar göreve başlamaya hak kazanacaklar. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Adaylar hangi tarihte görevlerine başlayacak? İşte kura tarihleri hakkında bilgiler…
Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman?
Sağlık Bakanlığı'nın 3 bin 658 işçi alımı için başvurular tamamlandı ve şimdi gözler kura çekiminin yapılacağı tarihe çevrildi.
Kura çekim tarihi henüz açıklanmadı. Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, kura tarihi, saati, yeri, kura sonuçları ve asıl ve yedek adaylara dair bilgiler ile atama işlemleri ve diğer tüm duyurular, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün https://yhgm.saglik.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak olup, bu duyuru tebligat yerine geçecektir.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kadroları ve iller nedir?
Kadrolar:
Temizlik Görevlisi
Klinik Destek Elemanı
Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
Aşçı
Alım yapılacak iller:
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa