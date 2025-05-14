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Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi! 2025 Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 kura çekimi ne zaman ve nasıl yapılacak?

Sağlık Bakanlığı, 3 bin 658 işçi alımı için kura çekim tarihi adaylar tarafından takip ediliyor. 5 Mayıs itibariyle güvenlik görevlisi, aşçı, klinik destek elemanı ve temizlik görevlisi gibi çeşitli pozisyonlar için İŞKUR üzerinden başvurular tamamlandı. Şimdi ise kura çekimi süreci heyecanla takip ediliyor. Peki Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte tarihi!

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Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 11:55 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 11:55
Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi! 2025 Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 kura çekimi ne zaman ve nasıl yapılacak?

Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarının açıklanmasının ardından, kazanan adaylar göreve başlamaya hak kazanacaklar. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Adaylar hangi tarihte görevlerine başlayacak? İşte kura tarihleri hakkında bilgiler…

Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi! 2025 Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 kura çekimi ne zaman ve nasıl yapılacak?

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı'nın 3 bin 658 işçi alımı için başvurular tamamlandı ve şimdi gözler kura çekiminin yapılacağı tarihe çevrildi.

Kura çekim tarihi henüz açıklanmadı. Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, kura tarihi, saati, yeri, kura sonuçları ve asıl ve yedek adaylara dair bilgiler ile atama işlemleri ve diğer tüm duyurular, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün https://yhgm.saglik.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak olup, bu duyuru tebligat yerine geçecektir.

Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi! 2025 Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 kura çekimi ne zaman ve nasıl yapılacak?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kadroları ve iller nedir?

Kadrolar:

Temizlik Görevlisi

Klinik Destek Elemanı

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

Aşçı

Alım yapılacak iller:

Adana

Adıyaman

Afyonkarahisar

Ağrı

Amasya

Ankara

Antalya

Aydın

Balıkesir

Bilecik

Bingöl

Bitlis

Bolu

Burdur

Bursa

Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi! 2025 Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 kura çekimi ne zaman ve nasıl yapılacak?

Çanakkale

Çankırı

Çorum

Denizli

Diyarbakır

Edirne

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Eskişehir

Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi! 2025 Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 kura çekimi ne zaman ve nasıl yapılacak?

Gaziantep

Giresun

Gümüşhane

Hakkari

Hatay

Isparta

Mersin

İstanbul

İzmir

Kars

Kastamonu

Kayseri

Kırklareli

Kırşehir

Kocaeli

Konya

Kütahya

Malatya

Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi! 2025 Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 kura çekimi ne zaman ve nasıl yapılacak?

Manisa

Kahramanmaraş

Mardin

Muğla

Muş

Nevşehir

Niğde

Ordu

Rize

Sakarya

Samsun

Siirt

Sinop

Sivas

Tekirdağ

Tokat

Trabzon

Tunceli

Şanlıurfa

Uşak

Van

Yozgat

Zonguldak

Aksaray

Bayburt

Karaman

Kırıkkale

Batman

Şırnak

Bartın

Ardahan

Iğdır

Yalova

Karabük

Kilis

Osmaniye

Düzce

(Fotoğraflar: AA)