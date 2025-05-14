Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi! 2025 Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 kura çekimi ne zaman ve nasıl yapılacak?

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı'nın 3 bin 658 işçi alımı için başvurular tamamlandı ve şimdi gözler kura çekiminin yapılacağı tarihe çevrildi.

Kura çekim tarihi henüz açıklanmadı. Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, kura tarihi, saati, yeri, kura sonuçları ve asıl ve yedek adaylara dair bilgiler ile atama işlemleri ve diğer tüm duyurular, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün https://yhgm.saglik.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak olup, bu duyuru tebligat yerine geçecektir.