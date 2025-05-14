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Fazla beslenme bebeklerde reflüye gebe

Reflü, genellikle yemeklerden sonra meydana geliyor. Dr. Kadir Ömer Çetin, bebeklerde aşırı süt ve mama tüketiminin reflüye yol açtığını söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025
Fazla beslenme bebeklerde reflüye gebe

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Çoğu zaman fizyolojik durum olan bebeklerde reflü, sindirim sistemi olgunlaştıkça genellikle 12-18 ay içinde kendiliğinden geçiyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kadir Ömer Çetin, bebeklerde reflü hakkında açıklamalarda bulundu:

SÜREKLİ KUSMAYA DİKKAT EDİN
Gastroözofageal reflü, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması durumudur. Alt özofagus sfinkterinin henüz tam gelişmemiş olması, mide kapasitesinin küçük olması, erken doğum, inek sütü proteini alerjisi, hızlı veya aşırı beslenme mideyi zorlayarak reflüye neden olabilir.

TANI TESTLERİ UYGULANABİLİR
Sık kusma veya ağza yemek gelmesi, beslenme sırasında huzursuzluk veya ağlama, yutma sırasında ağrı ya da rahatsızlık hissi, kilo alamama veya kilo kaybı, uykuya dalamama, öksürük, hırıltı, ağız kokusu, salya artışı, yutkunmada zorluk veya beslenmeyi reddetme, arkaya doğru gerilen vücut duruşu, başını arkaya atma gibi belirtilerin yaygın görülen reflü belirtileri arasındadır. Bebeklerde reflü, genelde belirtiler ve fizik muayeneyle ortaya konuluyor. Fizik muayenede kusmaya bağlı dehidrate ve huzursuz görünüm ve tartı alamama ya da tartı kaybı saptanabilir. Tanıyı destekleyen bu testler her zaman yapılmaz, yalnızca şüpheli veya ağır durumlarda uygulanır. 24 saat pH metri testi, üst gastrointestinal sistem grafisi (baryumlu röntgen), endoskopi gibi tanı testleri uygulanabilir.

BEBEĞİ HEMEN YATIRMAYIN
Bebeklerde beslenme alışkanlıkları, reflünün ortaya çıkmasında veya şiddetlenmesinde önemli rol oynuyor. Uygun olmayan beslenme yöntemleri mide basıncını artırarak mide içeriğinin yemek borusuna kaçmasını kolaylaştırabilir. Aşırı ve sık sık besleme (fazla miktarda süt/mama), hızlı ve yanlış pozisyonda besleme, beslenme sonrası hemen yatırma, katı gıdalara erken geçiş (ek gıdaya erken başlama), reflüyü artıran bazı etkenlerdir.

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