Timsah, K.Ören’e diş geçiremedi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

TFF 1. Lig'de ilk 2 hesapları yapan Bursaspor deplasmanda Keçiörengücü'ne 1-0 yenilerek ağır yara aldı. Ankara takımına galibiyeti getiren golü 82'de Famoussa Kone kaydetti.
SİVASSPOR, KONYASPOR'LA DEPLASMANDA KARŞILAŞIYOR
Sivasspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Sivas 52 puanla 3. sırada yer alıyor.
CHOLET BASKET KUNTER'LE SÖZLEŞMESİNİ 2 YIL UZATTI
Türk basketbolunun efsane isimlerinden biri olan Erman Kunter, kariyerine Fransa'da devam edecek. Cholet Basket, tecrübeli koçun sözl
SİVASSPOR, KONYASPOR'LA DEPLASMANDA KARŞILAŞIYOR
Sivasspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Sivas 52 puanla 3. sırada yer alıyor.
CHOLET BASKET KUNTER'LE SÖZLEŞMESİNİ 2 YIL UZATTI
Türk basketbolunun efsane isimlerinden biri olan Erman Kunter, kariyerine Fransa'da devam edecek. Cholet Basket, tecrübeli koçun sözl