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    • Spor
    • 21.06.2020 Gazete
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    Timsah, K.Ören’e diş geçiremedi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    1. Lig'de ilk 2 hesapları yapan deplasmanda Keçiörengücü'ne 1-0 yenilerek ağır yara aldı. takımına galibiyeti getiren golü 82'de kaydetti.

    Timsah, K.Ören’e diş geçiremedi
    TFF 1. Lig'de ilk 2 hesapları yapan Bursaspor deplasmanda Keçiörengücü'ne 1-0 yenilerek ağır yara aldı. takımına galibiyeti getiren golü 82'de Famoussa Kone kaydetti.

    SPOR, KONYASPOR'LA DEPLASMANDA KARŞILAŞIYOR
    Sivasspor, 'in 28. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Sivas 52 puanla 3. sırada yer alıyor.

    CHOLET BASKET KUNTER'LE SÖZLEŞMESİNİ 2 YIL UZATTI
    Türk basketbolunun efsane isimlerinden biri olan , kariyerine 'da devam edecek. Cholet Basket, tecrübeli koçun sözl
    Haberler Spor Timsah, K.Ören’e diş geçiremedi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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