1. SIRADAN SEÇİLDİ

Artık sırada basketbolun en düzey platformu olan NBA vardı. 1997 yazında San Antonio Spurs tarafından 1. sırada draft edildi. O sezon Spurs 56 galibiyet alarak tarihi bir rekor kırdı. Play off'ta elenmesinin en büyük nedeni de Duncan'ın sakatlığıydı. Duncan, ilk yılında yani NBA terminolojisindeki deyimle çaylak sezonunda 21.1 sayı, 11.9 ribaunt ve 2.5 blok ortalamasını yakaladı. Ribaunt sıralamasında NBA üçüncüsüydü. 1998'deki All Star takımına seçilen tek çaylak oyuncu da o oldu. Ertesi sezon San Antonio Spurs yarı finalde Shaquille O'Neal'lı efsane Los Angeles Lakers'ı 4-0'la adeta parkeden silerek eledi ve finalde New York Knicks karşısına çıktı. Seriyi 4-1 kazanan Spurs tarihinde ilk kez NBA şampiyonu oldu. Tim Duncan finallerin en değerli oyuncusu seçilirken, 27.4 sayı, 14 ribaunt ve 2.2 blok istatistiğiyle sezona damgasını vurmuştu.



Tim Duncan'la birlikte takımı Spurs da NBA'de üst düzey takımlar arasına girdi. Spurs 2003, 2005, 2007'de NBA şampiyonu olurken, Tim Duncan da 1997-2016 yılları arasında 15 kez All Stars oyuncusu, 2 kez yılın basketbolcusu ve 13 kez de yılın savunma beşlisi seçilmiştir.