Yüzücü olmayı hayal ederken, basketbolcu oldu dersek abartma olmaz… İsmini kısaca Tim olarak biliyoruz ama gerçek adıyla Timothy Theodore Duncan, 25 Nisan 1976'da Karayip Denizi'nde bulunan ve Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı olan Virgin Adaları'nda doğdu. Dört kardeştiler; babası inşaat ustası, annesi ise hemşireydi. Bir ada çocuğu olarak denizin ve yüzmenin hayatının merkezinde yer alan bir çocukluk geçirdi. Üç yaş büyük ablası gibi o da milli bir yüzücü olmayı hayal ediyordu. 1989'daki Hugo Kasırgası kasabanın tek havuzunu da yıkınca bu hayali gerçekleşmedi. Çünkü artık idmanlarda okyanusta yüzmesi gerekiyordu ve Tim de köpekbalıklarından çok korkuyordu. Yüzmeden bu yüzden uzaklaştı.
ANNESİNE SÖZ VERDİ
14 Yaşındayken annesini de kaybedince, ailesi, sosyalleşsin diye uzun boyu nedeniyle Tim'i basketbol oynamaya teşvik etti. Hatta kasırga ve annesinin kaybı sonrası ailesine yardım etmek için adaya dönüp yerleşen büyük ablası, noel hediyesi olarak evlerinin bahçesine bir pota dikip, basketbol topu aldı. Değil efsaneler sıradan oyuncularla bile kıyaslandığında basketbola başlama yaşı çok geçti. Ama çok yetenekliydi ve lisedeki son yılında 25 sayı, 12 ribaunt ortalamasını yakaladı. Üniversite okuyacağına dair annesine söz vermişti. Wake Forest Üniversitesi Psikoloji bölümüne girdiğinde 17 yaşındaydı. İlk yılından itibaren kolej liginde çok başarılı oyunlar çıkardı ve performans istatistikleri çok daha iyi duruma geldi. Son senesinde 20.8 sayı ve 14.7 ribaunt ortalamasıyla oynayarak, yılın savunma ve en iyi oyuncusu seçildi. Profesyonel basketbol dünyasından gelen cazip teklifleri geri çevirerek, 1997'de üniversiteyi bitirdi.
1. SIRADAN SEÇİLDİ
Artık sırada basketbolun en düzey platformu olan NBA vardı. 1997 yazında San Antonio Spurs tarafından 1. sırada draft edildi. O sezon Spurs 56 galibiyet alarak tarihi bir rekor kırdı. Play off'ta elenmesinin en büyük nedeni de Duncan'ın sakatlığıydı. Duncan, ilk yılında yani NBA terminolojisindeki deyimle çaylak sezonunda 21.1 sayı, 11.9 ribaunt ve 2.5 blok ortalamasını yakaladı. Ribaunt sıralamasında NBA üçüncüsüydü. 1998'deki All Star takımına seçilen tek çaylak oyuncu da o oldu. Ertesi sezon San Antonio Spurs yarı finalde Shaquille O'Neal'lı efsane Los Angeles Lakers'ı 4-0'la adeta parkeden silerek eledi ve finalde New York Knicks karşısına çıktı. Seriyi 4-1 kazanan Spurs tarihinde ilk kez NBA şampiyonu oldu. Tim Duncan finallerin en değerli oyuncusu seçilirken, 27.4 sayı, 14 ribaunt ve 2.2 blok istatistiğiyle sezona damgasını vurmuştu.
Tim Duncan'la birlikte takımı Spurs da NBA'de üst düzey takımlar arasına girdi. Spurs 2003, 2005, 2007'de NBA şampiyonu olurken, Tim Duncan da 1997-2016 yılları arasında 15 kez All Stars oyuncusu, 2 kez yılın basketbolcusu ve 13 kez de yılın savunma beşlisi seçilmiştir.
19 YIL FORMA GİYDİ
2016 yılında 19 yıl formasını giydiği San Antonio Spurs'a ve basketbola veda eden Duncan, 2.11 Boyu ve 113 kilogram ağırlığıyla NBA'nin gelmiş geçmiş en iyi savunma oyuncularından birisi kabul edilir. 50 yılın en iyi oyuncuları listesine 8. sıradan girmiştir. Kendi adına kurduğu vakıfla başta Virgin Adaları olmak üzere spor ve sağlık alanında çalışmalar da yürüten Duncan, annesinin hayatını kaybettiği meme kanseri hastalığının araştırmalarına da büyük para yardımı yapmıştır. Tim Duncan'a 2015 yılında Virgin Adaları bölge hükümeti tarafından, en büyük ödül olan onur madalyası verilmiş ve adalarda Tim Duncan günleri ilan edilip kutlamalar yapılmıştır.
15 KEZ ALL-STAR 13 KEZ EN İYİ SAVUNMACI
San Antonio Spurs 2003, 2005, 2007 yıllarında NBA şampiyonu olurken, Tim Duncan da 1997-2016 yılları arasında 15 kez All Stars oyuncusu, 2 kez yılın basketbolcusu ve 13 kez de yılın savunma beşlisine seçilmiştir. Duncan 2016 yılında basketbola veda etmiştir.
TAYFUN ER YAZIYOR - PORTRELER / 39