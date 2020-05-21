



PAZARLIKLAR SIKI GEÇECEK

24 yaşında olan İrfan Can'ın 2024 yılına kadar Başakşehir ile sözleşmesi var. Piyasa değeri 7 milyon Euro civarında olan İrfan Can için Emre Belözoğlu, Gümüşdağ ile sıkı bir pazarlığı girişecek.